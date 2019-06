Theresa May deja las riendas del Brexit y abre carrera por su sucesión

Theresa May deja este viernes el liderazgo del Partido Conservador británico y, aunque continuará como primera ministra hasta que se designe a su sucesor en julio, abandona las riendas de un 'brexit' convertido en pesadilla, tras otra desastrosa noche electoral para su formación.

Tras el referéndum de 2016 en que 52 por ciento de británicos votó a favor del 'brexit', Reino Unido debía haber abandonado la Unión Europea el pasado 29 de marzo. Pero la incapacidad de May para lograr que el Parlamento británico aprobara el acuerdo que negoció arduamente durante dos años con Bruselas, la obligó a pedir dos aplazamientos, el segundo hasta el 31 de octubre.



Cada vez más presionada por los euroescépticos dentro de su formación, para quienes hizo concesiones inaceptables a la UE, hace dos semanas May anunció que renunciaría como líder de los Tories este viernes, al término de la visita del presidente estadounidense Donald Trump.

Su dimisión no dará lugar a ningún acto oficial, más allá del lanzamiento por el Partido Conservador de la carrera para designar a su sucesor, un proceso que debería culminar a finales de julio. Mientras tanto, May seguirá a las riendas del gobierno, pero dejará de gestionar el dosier del 'brexit', que fagocitó sus tres años en el poder.



"Han oído a la primera ministra hablar apasionadamente sobre algunos de los temas de política interna que le preocupan, así que seguirá concentrada en trabajar por el pueblo británico", pero en relación con el 'brexit' "ha dicho que ya no le corresponde a ella llevar adelante este proceso, sino a su sucesor", dijo a los periodistas su portavoz.



Sin embargo, con la partida de May no desaparecen los obstáculos para un 'brexit' que hasta ahora se ha revelado imposible: la UE rehúsa renegociar el acuerdo y el Parlamento británico he dejado muy clara su oposición tanto a este texto como a una salida sin acuerdo.



Para los analistas, el único modo de salir de este bloqueo en un Parlamento donde el Partido Conservador no tiene mayoría absoluta es convocar comicios generales, pero los Tories no quieren ni oír hablar de esta posibilidad tras haber sufrido tres desastrosos resultados electorales en un mes.

Peterborough, una triste guinda

El último de ellos golpeó el viernes de madrugada, al conocerse el escrutinio en Peterborough, ciudad inglesa que votó para remplazar a una diputada laborista destituida por mentir a la justicia tras una infracción de tráfico.



En una localidad donde tradicionalmente conservadores y laboristas se alternan en el poder, estos últimos lograron conservar el escaño, pero seguidos muy de cerca por el eurófobo Partido del Brexit, fundado hace apenas unos meses por el populista Nigel Farage, que aspira a acabar con el sistema bipartidista y desplazó a los Tories a una inquietante tercera posición.

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, sonríe a su llegada a un colegio electoral, este jueves, para votar en las elecciones europeas en Biggin Hill, Kent (Reino Unido). Foto: Vickie Flores / Efe

En opinión del experto en sondeos John Curtice, este resultado es la prueba que el país ha entrado en un "mundo político diferente". Y que el Partido del Brexit es una "fuerza significativamente perturbadora" en cualquier cita electoral tras su aplastante victoria en las europeas, dijo a la BBC.

"Somos un partido que tiene ocho semanas de vida y avanzamos con fuerza. Creo que lo que comenzará a pasar es que los conservadores que quieren salir (de la UE) van a empezar a votar tácticamente" por el Partido del Brexit, afirmó Farage.



Castigados por su incapacidad para cumplir con el 'brexit', los conservadores ya habían perdido 1.330 concejales y medio centenar de municipios en las elecciones locales de principios de mayo y, pocas semanas después, quedaron en una humillante quinta posición, con 9 por ciento de los votos, en los comicios europeos.



Este nuevo revés pone una triste guinda a la salida de May, que deja un partido dividido sobre la compleja cuestión del Brexit, la decisión política más importante en la historia reciente del país.



Actualmente, 11 conservadores aspiran a suceder a May en las riendas del partido, del gobierno y de la negociación del 'brexit', encabezados por el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson. Entre ellos reúnen todas las estrategias posibles respecto a un 'brexit' sin acuerdo: dos están firmemente a favor, tres firmemente en contra -uno defiende un segundo referéndum- y los otros seis lo contemplan con diferentes grados de aceptación o reticencia.

¿Cómo se elegirá al sucesor de May?

A partir del próximo lunes, el Partido Conservador británico elegirá al sucesor de

Theresa May como líder de la formación, que heredará asimismo la jefatura de Gobierno del Reino Unido.



El proceso se desarrollará en dos fases: Los diputados "tories" seleccionarán primero a dos de entre todos los aspirantes que se presenten a las primarias y los afiliados del partido votarán entonces a uno de esos dos candidatos. El ganador de ese proceso, que será anunciado en torno a la semana que comienza el 22 de julio, recibirá las llaves del número 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.

Nominaciones:

El próximo lunes, los aspirantes podrán presentar oficialmente sus candidaturas. Para ser aceptados, necesitan el respaldo de al menos ocho diputados conservadores. Hasta la semana pasada tan solo eran necesarios dos apoyos, pero la formación ha endurecido las normas para limitar el número de posibles aspirantes.

Primera fase:

El jueves 13 de junio se celebrará la primera votación entre los parlamentarios "tories", en la que quedarán eliminados todos los candidatos que no reciban el respaldo de al menos el 5 por ciento del grupo parlamentario, lo que equivale a diecisiete apoyos.



El martes 18 de junio habrá una segunda votación, en la que el corte se situará en el 10 por ciento de los apoyos (33 respaldos). El miércoles 19 de junio -y el jueves 20, si es necesario- se celebrarán las últimas rondas de votaciones, en las que se eliminará cada vez al aspirante con menos respaldos, hasta que queden tan solo dos candidatos.

Segunda fase:

A partir del 22 de junio, los dos finalistas iniciarán una campaña para defender sus propuestas entre los afiliados del Partido Conservador, que recibirán una papeleta por correo para poder votar por uno de ellos.



Según las cifras publicadas por el partido en marzo de 2018, la formación cuenta con 124.000 afiliados. Las reglas de los conservadores establecen que solo tendrán derecho a voto los miembros que lleven al menos tres meses afiliados.



AFP y Efe