Según medios, May aplazaría votaciones del 'brexit' en parlamento

A un día de la votación en el parlamento sobre el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), la premier británica, Theresa May, decidió aplazar el evento, según afirman fuentes del gabinete, de acuerdo con información que adelantó este lunes la cadena BBC.

May intentaba salvar su amenazado acuerdo de 'brexit', antes de la votación por un parlamento escéptico y después de que la justicia europea dictase que Londres puede anular unilateralmente la decisión de dejar la UE.



También, la UE anunció este lunes que no va a "renegociar" el acuerdo de divorcio alcanzado con Reino Unido, advirtió una portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.

"Tenemos un acuerdo sobre la mesa (...) Este acuerdo es el mejor y el único posible, no vamos a renegociar. Nuestra posición no ha cambiado", dijo a la prensa Andreeva, asegurando que para Bruselas "Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo".



Tras el visto bueno el 25 de noviembre de los mandatarios europeos al acuerdo negociado entre Londres y Bruselas durante 17 meses, este se encuentra en su fase de ratificación, con un parlamento británico hostil debatiéndolo.

Los manifestantes a favor y en contra del 'brexit' discuten frente al parlamento, en Londres, este lunes. Foto: Toby Melville / Reuters

Los partidarios de un 'brexit' en Reino Unido consideran que el acuerdo hace concesiones inaceptables a sus 27 socios europeos y quieren que May pida una renegociación durante la cumbre europea ordinaria prevista el jueves y viernes en Bruselas.

Sin embargo, si así lo decidiese, antes del 29 de marzo el Reino Unido puede todavía cambiar de opinión y retirar la notificación con la que activó el proceso, dictaron el lunes por la mañana los jueces del Tribunal de Justicia de la UE.



"Es libre de revocar unilateralmente dicha notificación", fallaron dando respuesta a la duda planteada por un tribunal británico al que acudieron un grupo de políticos escoceses en un esfuerzo por presionar para que el país dé marcha atrás.

Esta posibilidad fue rechazada en incontables ocasiones por el ejecutivo de May, que este lunes se reafirmó. El fallo "no altera ni el resultado del referéndum ni la clara intención del gobierno de salir" de la UE, dijo a la BBC el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, uno de los acérrimos defensores del 'brexit' en el seno del dividido Partido Conservador. "No queremos permanecer en la UE, votamos de forma muy clara" en la consulta de 2016, insistió.



La decisión da sin embargo un espaldarazo a los partidarios de permanecer en la UE, en un momento en que toma fuerza la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre el 'brexit'.



El texto sellado por May con Bruselas choca con el rechazo de la oposición laborista, de los centristas proeuropeos del Partido Liberaldemócrata, de los unionistas norirlandeses del DUP y de hasta un centenar de conservadores rebeldes, ya sea euroescépticos o proeuropeos.

Volver a Bruselas

"Está claro que cualquier 'brexit' empobrecerá a la gente y debilitará la posición de Reino Unido en el mundo. Los diputados no sólo deberían votar en contra del acuerdo de Theresa May, sino también a favor de una consulta popular con la opción de permanecer en la UE", afirmó el liberaldemócrata Tom Brake.



También la primera ministra advirtió, por enésima vez, que votar contra el acuerdo "comportará una gran incertidumbre para el país, con un riesgo muy real de que no se produzca el 'brexit' o de abandonar la Unión Europea sin acuerdo".



Ante el creciente temor del fracaso del texto, en los últimos días algunos conservadores pidieron a la primera ministra que aplazase la histórica votación. Una opción que el ministro del 'brexit', Stephen Barclay, descartó este domingo.



El Banco de Inglaterra advirtió recientemente de que un 'brexit' sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10 por ciento de reducción del Producto Interior Bruto (PIB).



Ante estas oscuras perspectivas, los datos de crecimiento anunciados este lunes mostraron una economía británica morosa debido a la incertidumbre. Tras permanecer estancado durante los dos meses precedentes, el PIB solo creció 0,1 por ciento en octubre, anunció la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).



AFP y EFE