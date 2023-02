El potente terremoto ha dejado miles de muertos en Turquía y Siria, posicionando esta tragedia sísmica como una de las más grandes del siglo, con perdidas humanas incomparables a cualquier otro tipo de afectación material.



En este panorama, la Unesco alertó sobre los importantes daños en varios lugares inscritos en el patrimonio mundial, informó la agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.



Además de los destrozos en la ciudad vieja de Alepo (norte e Siria), incluida en el patrimonio mundial en peligro, y en la fortaleza de Diyarbakir (sur de Turquía), la Unesco advirtió que otros lugares no muy alejados del epicentro podrían haberse visto afectados.

"Nuestra organización prestará asistencia en el marco de su mandato", declaró Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, en un comunicado el lunes por la noche.



La organización ha emprendido con sus socios un primer estudio de los daños causados al patrimonio por el terremoto, indicó el texto.



La mezquita Omeya en Alepo, Turquía. Foto: Reuters / Molhem Barakat

La ciudad vieja de Alepo, muy impactada por los cuatro años de combates entre 2012 y 2016, es uno de los puntos por los que la organización está "especialmente preocupada", sobre todo la ciudadela y los zocos.



También hace hincapié en Turquía del "derrumbamiento de varios edificios" de la fortaleza de Diyarbakir y los jardines de Hevsel, "importante centro de las épocas romana, sasánida, bizantina, islámica y otomana", según la Unesco.

Catástrofe ya cobró la vida de más de 17.000 personas en Turquía y Siria; muchas personas siguen desparecidas. Foto: EFE

Al menos otros tres sitios turcos del patrimonio mundial podrían estar dañados: Göbekli Tepe, Nemrut Dag y el Tell de Arslantepe, según el comunicado de la agencia, que busca "hacer un inventario preciso de los daños con el fin de asegurar y estabilizar rápidamente estos sitios".



El castillo de Gaziantep, en Turquía, con una parte destruida por el temblor y cuyas imágenes han circulado por las redes sociales, no forma parte del patrimonio mundial de la Unesco.



Según el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se contabilizan casi 3.000 edificios derrumbados en siete provincias del país.



Ayuda internacional

El presidente turco cuenta que 45 países ofrecieron su ayuda, la cual empezó a llegar este martes a Turquía con los primeros equipos de socorristas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque prevé acoger una conferencia de donantes en marzo. Diecinueve Estados miembros de la UE enviaron, en total, 1.185 rescatistas y 79 perros detectores a Turquía.



En Siria, la UE está colaborando con socios humanitarios y financiando operaciones de ayuda.



Pese a la invasión rusa, Ucrania enviará 87 rescatistas a Turquía. Estados Unidos prometió enviar unos 160 socorristas y China anunció una ayuda de 5,9 millones de dólares, incluyendo rescatistas especializados en entornos urbanos, equipos médicos y material de emergencia.

El equipo de rescatistas continúa la labor de búsqueda tras 72 horas de la tragedia. Foto: EFE

Emiratos Árabes Unidos prometieron 100 millones de dólares en ayudas y Arabia Saudita, que no tiene relaciones con el gobierno sirio desde 2012, anunció que creará un puente aéreo con los dos países.



Rusia afirmó que enviará equipos de rescate a Siria, donde más de 300 militares rusos ya fueron desplegados, según el ejército. Suecia también prometió ayudar a Turquía a pesar de las tensiones bilaterales.



Israel anunció que "aprobó" el envío de ayuda a Siria, tras una solicitud de Damasco presentada por canales "diplomáticos", pues ambos países no mantienen relaciones oficiales.



Argelia y Libia enviaron equipos de rescate y Túnez ordenó el envío de 14 toneladas de mantas y alimentos.

