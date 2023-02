La tragedia que vive Turquía y Siria ha conmovido al mundo, pues el terremoto del lunes 6 de febrero es el más letal en la región en casi un siglo. La cifra supera los 21 mil muertos y las horas de rescates parecen no tener fin.



Sin embargo, entre las lágrimas y el dolor que hoy padece el pueblo turco y sirio, los casos milagrosos, aunque pocos, existen y alientan a los brigadistas a seguir en su lucha contra el tiempo.



De hecho, se conoció un video en el que un rescatista se quiebra tras rescatar a una menor y su padre con vida 80 horas después del sismo.

El metraje fue compartido por la Fundación Humanitaria Turca (IHH), quien puso en la descripción del video: “A veces te sientes impotente y solo puedes llorar”.



De acuerdo con las imágenes, rescatistas hallaron a una niña y a su padre con vida. Los dos fueron sacados en una camilla y trasladados a un centro de atención.

Tras la emotiva escena, uno de los hombres no pudo contener el llanto, pues la posibilidad de ver personas con vida es cada vez más difícil y la esperanza de encontrar más supervivientes se desvanece.



Por lo pronto, se estima que el número de fallecidos siga aumentando. No obstante, los brigadistas no pierden la fe y continúan haciendo su labor ante las devastadoras cifras, las bajas temperaturas y las desgarradoras escenas que les quitan el aliento, pues ven de primera mano lo que el terremoto les arrebató a miles de familias.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

