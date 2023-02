No paran de llegar historias de rescates milagrosos tras más de 130 horas de ocurrido el terremoto en Siria y Turquía. Los socorristas continúan encontrando supervivientes que lograron resistir milagrosamente entre los escombros tras el masivo terremoto, que deja más de 25.000 muertos.



Pese a que la esperanza de encontrar a supervivientes se desvanece después de 72 horas -pues más del 90 % de los sobrevivientes de terremotos son rescatados en los tres días siguientes a la catástrofe-, este viernes los equipos de rescate en la zona de la tragedia lograron sacar de los escombros a una familia de cinco integrantes.

El rescate ocurrió en la ciudad de Nurdag, en la provincia de Gaziantep, en donde los equipos de salvamento lograron rescatar con vida a los cinco miembros de una familia que habían pasado 129 horas sepultados por las ruinas.



Los especialistas rescataron primero a la madre y a una de las hijas y después localizaron al padre, que insistió en que liberaran primero a otras dos hijas atrapadas cerca.



Después de horas de trabajo todos pudieron ser liberados y fueron hospitalizados para hacerles pruebas médicas, según la televisión TRT.



AP News reportó que las personas se refugiaron en un pequeño espacio que se creó entre los escombros.



La agencia también registró el caso de un adolescente rescatado el viernes que tomó de su propia orina para poder calmar su sed y sobrevivir tras cinco días del terremoto.

Enkaz altındaki 5 kişilik aileden 1 kişi daha kurtarıldı



129. saatte Gaziantep'te 5 kişilik Aslan Ailesi'nin 1 üyesi daha enkaz altından yaralı olarak çıkartıldı. Diğer 2 kişi için çalışmalar sürüyor https://t.co/giugDHdDju pic.twitter.com/8B49ZLhseN — Habertürk (@Haberturk) February 11, 2023

Más rescates milagrosos

Masallah Çiçek, una mujer de 55 años, también fue rescatada con vida en la madrugada del sábado de entre las ruinas de su apartamento en Diyarbakir.



La agencia de noticias Anadolu señala que la mujer presentaba heridas y fue hospitalizada, mientras que los rescatistas continuaban sus trabajos en busca de otro posible superviviente bajo el mismo edificio.



Los canales de televisión turcos retransmitieron en directo otro rescate a primera hora de la mañana, cuando una mujer de 70 años fue liberada con vida de entre los escombros de un edificio derrumbado en Kahramanmaras, 121 horas después del terremoto.



Las víctimas mortales ya superan las 23.000 Foto: EFE

Los equipos de rescate turcos también lograr salvar este sábado a un bebé de dos meses, 128 horas después de los devastadores terremotos. El bebé fue rescatado de un edificio que se había derrumbado por los temblores en la provincia de Hatay.



Y el viernes, los rescatistas lograron sacar a varias personas de los escombros, como en Jindires, en el noreste de Siria, donde rescataron a Moussa Hmeidi, de seis años.



En Gaziantep (sureste de Turquía), un grupo de militares españoles logró salvar también a una madre y a sus dos hijos. La agencia Anadolu informó que en Nurdagi, en la misma provincia, una mujer embarazada de seis meses fue rescatada con vida tras pasar 115 horas bajo un amasijo de ruinas. Y una hora después, salvaron a su hija de seis años.



Y en Antakya, en el sur, se rescató a un bebé de 18 meses y su hermano, informó la cadena NTV. Una niña de tres años también fue rescatada en esa localidad, muy castigada por la catástrofe.



Las labores de rescate se complican 72 horas después de la emergencia. Foto: EFE

No obstante, las esperanzas de que continúen estos "milagros" disminuye cada minuto que pasa y el número de muertos asciende ya a 25.000, de los cuales casi 22.000 fueron contabilizados solo en territorio turco.



Los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 del lunes tuvieron su epicentro en la provincia de Kahramanmaras y afectaron a más de 13 millones de personas en 10 provincias. Se teme que decenas de miles de víctimas sigan bajo los escombros en una región del tamaño de un país europeo como Hungría.



Pese a que más de 100.000 rescatistas y personal de emergencias trabajan en la zona, su enorme tamaño, el alto grado de destrucción, las más de mil réplicas registradas y el frío complican la situación.



Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en diversos lugares con la esperanza de encontrar sobrevivientes, pero en algunas zonas las labores de rescate se han detenido y los equipos han empezado a retirar los escombros.



Los sobrevivientes

Entre los supervivientes la situación también es muy complicada: alrededor de un millón de personas se han quedado sin hogar -según datos oficiales- en una amplia zona del sureste de Turquía que abarca diez provincias y que es mayor que la superficie de un país como Portugal.



A la falta de vivienda se unen las dificultades con los servicios más básicos de agua, electricidad y calefacción. Muchos hospitales han resultado dañados y los que siguen funcionando están al límite por el alto número de heridos. También existen problemas con internet y con la comunicación telefónica.



Ayudas internacionales para los afectados por los terremotos. Foto: EFE

"Cuando veo los edificios destruidos, los cadáveres, no es dentro de un año o dos que me proyecto, sino que no me puedo ni imaginar el mañana", explica una ciudadana turca.



Algunos médicos han alertado ya del riesgo de epidemias si las condiciones de salubridad no mejoran y si la población no tiene acceso a agua, a productos de higiene y a atención médica básica para hacer frente a ciertas enfermedades infecciosas.



Según la ONU, al menos 870.000 personas precisan urgentemente comida y, solo en Siria, 5,3 millones de personas se quedaron sin casa.

ANGIE RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AGENCIAS