Reportan varios muertos y heridos tras fuerte sismo en Croacia

Un poderoso sismo de magnitud 6,4 sacudió este martes a Croacia (autoridades europeas dicen que la magnitud es de 6,2), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



La agencia Efe asegura que el temblor ha dejado varios muertos (entre ellos una niña) y heridos. "Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", dijo el alcalde local Darinko Dumbovic a la emisora de Radio Croacia,.

El temblor, que tuvo lugar a una profundidad de 10 km y fue de una magnitud 6,2 de acuerdo al Centro Sismológico Euromediterráneo, se sintió con fuerza también a unos 50 km del epicentro, en la capital Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles, constató un periodista de la AFP.



Imágenes de la ciudad, donde viven unas 20.000 personas, mostraban el colapso de techos y calles con ladrillos y escombros. Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios dañados.



"Tengo miedo, no puedo contactar a nadie en casa porque las líneas teléfonicas están muertas", dijo una mujer de Petrinja a N1. El temblor tuvo lugar un día después de otro sismo de menor magnitud en Petrinja que causó daños en edificios.



Un terremoto de 5,3 sacudió en marzo la capital croata, provocando importantes destrozos materiales. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los sismos son frecuentes.

Central nuclear cerrada en Eslovenia

La planta nuclear eslovena de Krsko fue cerrada de manera preventiva a raíz del fuerte terremoto, señaló este martes una vocera de esa central atómica. "Puedo confirmar el cierre preventivo" de la planta, dijo la portavoz Ida Novak Jerele a la AFP, sin dar más detalles.



Según la agencia de de prensa STA, se trata de un "procedimiento normal en caso de fuertes terremotos". Además de Eslovenia, el sismo se sintió en varios países de la región, sobretodo en Hungría y Austria, confirmaron testigos a los medios de comunicación.



Construido en la época yugoslava y en funcionamiento desde 1983, el reactor de tipo Westinghouse de Krsko, de una potencia de 700 megavatios, es el único en Eslovenia, que comparte el sitio nuclear con Croacia. En un principio, se preveía el cese de su actividad en 2023, tras 40 años de funcionamiento.



Sin embargo, Liubliana y Zagreb decidieron en 2015 prolongar su actividad veinte años más, pese a las protestas de varias oenegés. La central cubre alrededor del 20% de la demanda eléctrica de Eslovenia y el 15% de la de Croacia.

