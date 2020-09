Tensiones políticas entre Alemania y Rusia por caso Navalni

La presión aumenta sobre la canciller alemana, Angela Merkel, para que revise su política con Rusia y sea más firme, después de los múltiples incidentes entre los dos países, desde el envenenamiento de Alexéi Navalni hasta el ciberataque al Parlamento alemán, pasando por el asesinato de un georgiano en Berlín.

La canciller subió este miércoles el tono hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, instándolo a responder "preguntas muy graves (que) surgen" después de que el ejército alemán estableció la prueba "inequívoca" del envenenamiento de Alexéi Navalni por un agente neurotóxico.



El asunto desembocó en una crisis diplomática duradera entre ambos países. Pero en Alemania, más allá de las condenas orales, lo más dominante es el aprieto, puesto que el país optó desde hace años por una política de diálogo y asociación con Rusia.



La canciller alemana, Angela Merkel, instó a Putin a responder sobre el envenenamiento de Alexéi Navalni. Foto: Efe

Conspiración occidental

El Kremlin se negó este jueves a responder a Berlín por el presunto envenenamiento del líder opositor, mientras desde Rusia se denuncia una conspiración occidental para agravar el aislamiento internacional de Rusia.



"Yo me andaría con cuidado a la hora de hablar de acusaciones contra el Estado ruso (…). No hay motivo para acusar a Rusia", dijo Dimitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.



Moscú intentó reducir la tensión generada por las acusaciones de Berlín y se negó a responder por el "crimen", como le exigió este miércoles la canciller alemana, Angela Merkel, hasta que los médicos alemanes no entreguen a la parte rusa todos los datos de los análisis toxicológicos.

"Nuestros órganos de investigación efectúan las correspondientes pesquisas. Estas acciones se verían beneficiadas por la información de la parte alemana. Por ahora, no hemos recibido ninguna información. Esperemos que esto ocurra en breve", señaló.



Entre tanto, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, dijo: "Lo que ocurre en torno a Navalni demuestra cada vez más que se trata de una acción planificada contra Rusia cuyo fin es imponer sanciones a Rusia e intentar contener el desarrollo de nuestro país".



Volodin aseguró que a la Unión Europea y a la Otán no les gusta que la economía rusa se fortalezca cada año y aumente la influencia del Kremlin en los "procesos internacionales". "No quieren que nuestro país sea fuerte", precisó.



Además, relacionó directamente este caso con la crisis bielorrusa y el intento de Occidente de impedir que Moscú proteja a Minsk de la injerencia exterior en favor de los manifestantes antigubernamentales.



El jefe del servicio de espionaje exterior, Serguéi Narishkin, no descartó que el caso Navalni sea una provocación occidental, al igual que la posibilidad de que el presunto envenenamiento sea una escenificación.



Sanciones

Al mal tiempo, buena cara. Esa parece ser la estrategia elegida por el Kremlin ante una posible andanada de sanciones, que agravaría aún más el aislamiento de Rusia, ya en apuros por su apoyo al autoritario presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.



Las sanciones podrían paralizar el tendido del gasoducto Nord Stream, que lleva gas ruso a Alemania a través del Báltico y que había sido muy criticado por EE. UU., los países bálticos y Polonia.

"No vemos motivo para (la imposición de) alguna clase de sanciones. Nosotros nunca hemos aceptado el lenguaje de sanciones", insistió Peskov.



"Nord Stream 2 es un proyecto comercial que va en interés de los dos países y en interés de la seguridad energética de todo el continente europeo", agregó. Y consideró dictados por la emoción, más que cimentados en "hechos concretos", los llamamientos en el Parlamento alemán a suspender dicho proyecto.



"Rusia practica una política inhumana y de menosprecio", tuiteó Norbert Röttgen, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. "Necesitamos una respuesta europea dura, que Putin comprenda", añadió, instando a la UE a que abandone el polémico proyecto del gasoducto Nord Stream 2.

El proyecto, de varios miles de millones de euros, está en suspenso a causa de amenazas de sanciones estadounidenses.



La asociación estratégica entre Rusia y Alemania solo fue "un sueño durante mucho tiempo", afirma Röttgen. Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, destacó el lunes "los nubarrones" que planean sobre las relaciones germano-rusas.



Diálogo

El portavoz del Kremlin insistió en que Moscú está interesada en "establecer los motivos de lo ocurrido con el paciente de Berlín".



Insistió en que los médicos siberianos que trataron a Navalni en la ciudad de Omsk antes de su traslado a Berlín lo sometieron a numerosos análisis, pero "no hallaron ninguna sustancia tóxica".



A su vez, negó la necesidad de una declaración al respecto del presidente ruso, Vladimir Putin, quien tampoco tiene previsto conversar con la canciller federal alemana, Angela Merkel.

Peskov comentó que, "a todas luces, si la canciller federal hace tal declaración, significa que hay algún tipo de resultado sustancial de la investigación de los especialistas".



"Nosotros, sin lugar a dudas, no querríamos que nuestros socios en Alemania y otros países europeos se precipitaran a la hora de hacer ciertas valoraciones. Preferiríamos entablar un diálogo", precisó.



Terror político

Sea como sea, la prensa independiente ya habla de que el envenenamiento de Navalni abre una "nueva época" de terror político en Rusia.



"Llegó una nueva época. La época de los asesinatos políticos a la luz del día. Hay una persona, hay un problema. Ya no está esa persona, se acabó el problema", escribió Yulia Latínina, comentarista de Nóvaya Gazeta y exiliada en el extranjero después de ser amenazada de muerte.



Latínina pronostica que, a la vista de la caída de popularidad de Putin, "el número de opositores al régimen que serán asesinados, apaleados o envenenados no hará más que crecer".



"Tendremos un sistema en el que cualquiera puede ser víctima de la violencia, como en (las purgas de) 1937, cuando cualquiera podía sufrir una delación", señaló.





EFE Y AFP