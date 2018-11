Ucrania-Rusia: lío se mantiene en suspenso

Al tiempo que el presidente de Estados Unidos dijo que es muy preocupante la detención de barcos ucranianos por la armada de Rusia el domingo en el estrecho de Kerch, el presidente Vladimir Putin afirmó en Moscú que el incidente fue fabricado por el mandatario Petro Poroshenko por su mal momento en las encuestas hacia las presidenciales de marzo del 2019.

Aunque hay prevista una reunión de Trump con Putin en la cumbre del G-20 en Argentina, el mandatario estadounidense no ha descartado que se suspenda. “Quizá no tendré la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tendré la reunión. No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto”, indicó Trump el martes. Rusia dijo este miércoles que ese encuentro sí se celebrará el primero de diciembre.



La tensión en el mar de Azov se desencadenó desde que Moscú construyó en mayo pasado el puente de Crimea, que une con el territorio ruso esta península anexionada por Rusia en el estrecho de Kerch en el 2014, tras lo que se redoblaron las inspecciones de los buques ucranianos, algo que Kiev considera un bloqueo, de facto, de sus puertos en esa estratégica zona.



La ley marcial que el Parlamento ucraniano votó el lunes entró en vigor el miércoles.

Las condiciones de su aplicación son aún vagas: fue introducida por 30 días en 10 regiones fronterizas y litoraleñas del país.



Con Kiev denunciando lo que considera una agresión de su vecino, Putin insistió en que los guardacostas rusos simplemente “cumplieron su deber militar a la perfección”. “¿Qué pasó? Ellos (los ucranianos) no respondieron a las demandas de nuestros guardafronteras. Y entraron en nuestras aguas territoriales”, afirmó el presidente ruso.

Reclamo diplomático

La cancillería ucraniana anunció haber enviado una nota de protesta al ministerio de Exteriores ruso y consideró que esos hombres son prisioneros de guerra.Por eso, “reclamamos su liberación inmediata”, dijo.



Se trató de la primera confrontación militar abierta entre Moscú y Kiev desde esta anexión y el inicio, ese mismo año, de un conflicto armado en el este de Ucrania entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos, que ha dejado más de 10.000 muertos.



Los gobiernos occidentales cerraron filas detrás de Kiev, acusando a Rusia de bloquear ilegalmente el acceso al mar de Azov y por el uso de la fuerza sin justificación.

