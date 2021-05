Tensión entre Reino Unido y Francia por el 'Brexit'

Alrededor de 50 barcos pesqueros franceses que se concentraron el jueves frente a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, para protestar por las nuevas normas de acceso a sus aguas tras el Brexit, comenzaron a retirarse.



(Lea aquí: Reino Unido estudia vacunar a mayores de 12 años)

Dimitri Rogoff, presidente del comité de pesca de Normandía, dijo que "la demostración de fuerza ha terminado, ahora es la política la que tiene que recoger el testigo".



Pidió al gobierno francés que tome, si es necesario, represalias por las dificultades que tienen para obtener licencias para pescar en aguas territoriales británicas.



Poco después, Gran Bretaña llamó de vuelta a dos buques patrulleros de la Marina Real que habían sido desplegado para "supervisar la situación". "Dado que la situación está resuelta por el momento, los buques patrulleros de la Marina Real se prepararán para regresar a puerto en el Reino Unido", informó la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, en un comunicado.



Francia lleva varios días protestando contra las nuevas exigencias impuestas por Londres a los pescadores franceses que, según París, "no fueron concertadas, discutidas ni notificadas previamente", como parte del acuerdo del Brexit en vigor desde el 1 de enero de 2021. Francia también envió a la zona, en a

Facebook Twitter Linkedin

Personas encienden bengalas mientras los barcos de pesca franceses protestan frente a la isla británica de Jersey para llamar la atención sobre lo que consideran restricciones injustas. Foto: AFP / Sameer Al-DOUMY

Los pescadores franceses dicen que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias.



A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de la isla de Jersey, la mayor del Canal de la Mancha.



(En otras noticias: El 'wallpapergate', el escándalo que golpea a Johnson en Reino Unido)



Las medidas crean nuevas normas de zonificación para las aguas cercanas a Jersey: "dónde pueden ir los barcos y dónde no", así como el número de días que los pescadores pueden pasar en el mar y con qué maquinaria", señaló el ministerio francés.



Para Francia, estas nuevas normas no tienen efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del 'brexit'.



AFP

Más noticias

- Francia reabrirá restaurantes y lugares culturales el 19 de mayo

- Primera ministra de Irlanda del Norte anuncia su dimisión

- El Reino Unido pone a prueba un plan piloto para discotecas