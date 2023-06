Este miércoles se conoció que un senador republicano, en el Congreso de Estados Unidos, bloqueó la venta de armamento a un país miembro de la Otán.



Según una noticia publicada por el diario The Washington Post, James Risch, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, detuvo la venta por 735 millones de dólares de 24 baterías de cohetes Himars que estaban destinadas a Hungría.



La razón tiene que ver con la negativa de Budapest a avanzar en la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica.



“Desde hace algún tiempo he expresado directamente mis preocupaciones al Gobierno húngaro respecto a su negativa a avanzar en la votación para que Suecia se una a la Otán”, dijo Risch en declaraciones recogidas por el Post.

Detrás de la tensión en este punto también está la cercanía que ha tenido el gobierno húngaro, en cabeza de Viktor Orban, con Rusia, lo que ha desatado críticas entre los aliados occidentales.



En medio de este panorama, el Parlamento húngaro incluyó en su orden del día para los meses de junio y julio, sin fecha concreta, la aprobación de la adhesión de Suecia a la Otán.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador de Suecia ante la Otán presentando la adhesión a la Alianza Atlántica. Foto: EFE

La votación sobre la adhesión de Suecia fue registrada en la página del Parlamento para las sesiones de junio y julio, según informó la prensa local, agregando que el orden del día no especifica el día de la votación.



La actual sesión dura hasta el viernes y posteriormente el Parlamento se reunirá dos semanas después, por lo que la televisión privada ATV opina que los diputados podrían votar sobre el proyecto poco antes de la cumbre de la Otán que se celebrará el 11 de julio en Vilna.



Hungría es, junto a Turquía el único socio de la Otán que hasta el momento no ha ratificado la adhesión de Suecia a la alianza. El Gobierno del nacionalista Viktor Orbán ha justificado el retraso con las críticas suecas relacionadas con la deriva de los valores democráticos en el país centroeuropeo.



La Comisión Europea (CE) mantiene congelada la entrega a Budapest de 22.000 millones de euros de fondos comunitarios mientras no se demuestre que el Gobierno húngaro garantiza que los programas para utilizarlos respetan la Carta Europea de Derechos Fundamentales.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO