Los taxistas en España que llevan gratis al personal médico

En las calles desiertas de Madrid donde escasean los clientes, los taxistas que transportan gratuitamente a enfermos o médicos aportan una ayuda crucial al personal sanitario que lucha contra el coronavirus.



En la región de Madrid, la más afectada en este país que contabiliza más de 25.000 decesos por covid-19, más de 500 conductores de taxi ofrecen sus servicios en la plataforma PideTaxi y han efectuado más de 100.000 carreras gratis.



"Conduzco todos los días que me toca a trabajar y si solicitan algún servicio sanitario y soy el vehículo que está mas cercano, tengo la aplicación abierta, me salta la aplicación y me voy", dice Gaby Sáez, de 45 años, quien se ha mantenido al volante de su taxi durante el confinamiento vigente desde el 14 de marzo.



Dice no tener miedo de contagiarse, pero se protege con mascarilla y guantes, desinfectando escrupulosamente su taxi luego de cada viaje. "En estos momentos todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, lo que nosotros podemos hacer es muy limitado", estima.



Veinte visitas al día

Gracias a los servicios gratuitos que ofrecen los taxis al personal de 266 centros hospitalarios de la región, los médicos han podido visitar a los pacientes en sus domicilios.



"Los centros de salud nos llaman para pedirnos un taxi, para llevar al personal sanitario a las visitas médicas, a las personas mayores, a las personas que tienen que ir a hacer curas o a las personas que están contagiadas de covid", explica el presidente de PideTaxi, Andrés Veiga.

En España, casi el 20 por ciento de los casos confirmados corresponden al personal sanitario. Foto: EFE

Esto ha permitido reducir la afluencia de personas a los centros hospitalarios y evitar que puedan transmitir el virus al personal sanitario. "En estos momentos llevaremos en torno a 10, 15, 20 visitas al día, con esas personas sanitarias" que atienden gente en sus domicilios, dice Veiga.



Autoridades sanitarias europeas han establecido como prioridad evitar la transmisión en los centros de atención médica, lo que en España es más imperativo, teniendo en cuenta que casi el 20 por ciento de los más de 218.000 casos confirmados corresponde a personal sanitario.

Esencial e imprescindible

La labor de los taxis ha sido vital, a juicio de los médicos. "Para mí, fue esencial (...), era un servicio imprescindible", señala Sara del Carmen Vicente, enfermera de 23 años del hospital 12 de Octubre de Madrid.



"Aparte de llevarnos a los domicilios, esperaban en la puerta hasta que tú terminabas este domicilio para llevarte al siguiente. Tenían disponibilidad 100 por ciento y con toda la calidad y la sonrisa del mundo", asevera.



"Te preguntan cada vez que vienen qué tal estamos llevándolo, cómo estamos nosotros a nivel emocional", señala. "Son como si fuesen en ese momento tu familia", agrega.

Videos de médicos y enfermeras agradeciendo a los taxistas han sido muy compartidos en redes sociales.



Uno de ellos muestra a un conductor con lágrimas en los ojos mientras es aplaudido al entrar en un centro de salud.



Para Sáez, cuya esposa es también taxista, ver al personal sanitario derrumbarse anímicamente fue muy difícil. "Para mí, los sanitarios hoy en día son más o menos héroes e intentas tranquilizarlos, intentas convertirte en su pañuelo de lágrimas", dice.

"Es una sorpresa que le hemos dado a un taxista que lleva a pacientes sin cobrar al hospital.Le hemos dado un sobre con dinero y una dedicatoria.Le hemos llamado para decirle que tenía que hacer un traslado y ha sido muy emocionante. No paraba de llorar."

'Una recompensa completa'

Más allá de su labor voluntaria, pocos de los 100.000 taxistas en España logran realmente trabajar, con los límites a la cantidad de taxis que pueden circular fijados por las autoridades regionales ante las restricciones a la movilidad.



"Los ingresos han bajado entre un 80 y un 90 por ciento", admite Tito Álvarez de Elite Taxi Barcelona. "El día que te toca trabajar, como prácticamente no hay taxis, pues se trabaja bien. Pero no te cubre, porque estás trabajando 5 días al mes", indica.

Aunque el dinero escasea, Gaby Sáez dice que lo peor es saber que cinco compañeros murieron por el virus. "Te toca la fibra", concede.



Pero "al día de hoy, estoy muy tranquilo, no me ha pasado por la cabeza dejar de hacer los servicios sanitarios. (...) Porque, verdaderamente, solo ver el agradecimiento que muestran hacia nosotros esas personas, es una recompensa completa", concluye.

