El taxista que fue denunciado por usar falda mientras trabajaba

La ciudad española de Vigo está en medio de una controversia. Todo por cuenta de un taxista que decidió salir a trabajar vistiendo una falda.



El hombre usó la prenda apelando a los altos niveles de calor que se han registrado, y porque la normatividad de la ciudad le prohíbe a este tipo de conductores trabajar con pantalón corto.



La empresa Cooperativa de Taxistas, sin embargo, no se mostró tan entendida con la determinación del taxista y lo denunció ante las autoridades.

“Vestir con falda en este caso no le hace ningún bien al sector del taxi y las normas están para cumplirse porque esto no es Escocia”, argumentó la empresa, según información recogida por el diario El País.



Élite Taxi Vigo, la empresa del denunciado, lo defendió y aseguró, según el mismo medio, que “la norma no prohíbe expresamente el uso de la falda y que el compañero que la utiliza lo hace por estar fresco y por comodidad”.

La acusación fue aceptada por la Policía de Vigo.

Más normas

En septiembre del 2018, las autoridades de Vigo empezaron a ejercer la ley, que además de pantalones cortos también prohíbe el uso de camiseta esqueleto, chancletas y sudaderas.



Otras normas muy criticadas en la ley han sido el pago con tarjeta y que los conductores acompañen a los clientes hasta las puertas de sus casas, si es solicitado por el pasajero.



