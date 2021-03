El uso del tapabocas será obligatorio en playas y piscinas de España

Según disposiciones del Gobierno español, el uso del tapabocas en espacios abiertos solo estaba condicionado cuando la distancia entre las personas era inferior a un metro y medio.



(Le puede interesar: Semana Santa aterriza con restricciones por el covid en varios países)

Sin embargo, este martes, el Ejecutivo amplió las disposiciones sobre las mascarillas y a partir de hoy todas las personas mayores de seis años deben usarlas en vía pública, espacios abiertos, espacios cerrados y el transporte público.



Con estas nuevas medidas, las playas y piscinas españolas no quedaron exentas. Como lo informaron medios como El País y La Vanguardia, los ciudadanos y visitantes que acudan a estos lugares también deberán hacer uso obligatorio del tapabocas.



Estas nuevas medidas se conocen al tiempo que España roza un riesgo alto de transmisión de coronavirus, con más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días) al aumentar la incidencia media acumulada a 149,2 casos, según los datos oficiales publicados este lunes.

Todas las personas mayores de seis años deben usar tapabocas en vía pública, espacios abiertos, espacios cerrados y el transporte público. FACEBOOK

TWITTER

Ahora el uso del tapabocas en espacios públicos (abiertos y cerrados) en España es obligatorio. Foto: AFP

El Ministerio de Sanidad notificó este lunes 15.501 contagios y 189 muertes más desde el viernes, con lo que el número total de infectados llega a 3.270.825 desde que comenzó la pandemia de la covid-19 y los fallecimientos superan los 75.199.

La incidencia acumulada sube en España once puntos, pero sigue por debajo de la de países como Francia (647,3), Italia (522,7) y Alemania (227,6), en tanto que está por encima del Reino Unido (116,2).



(Lea aquí: España pone a prueba semana laboral de cuatro días)



Las personas procedentes de zonas de riesgo de Francia que lleguen a España por vía terrestre a partir de este martes deberán disponer de una PCR u otra prueba diagnóstica negativa de coronavirus realizada en las 72 horas previas a la entrada, como ya se exige a los que viajan en barco o avión.



Además, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos españolas, con 1.861 enfermos de covid, se mantiene en el 18,7 %, mientras que la presión hospitalaria sigue en el 6 % y hay 8.076 pacientes ingresados en total.



El portavoz de Sanidad para la epidemia, Fernando Simón, constató en rueda de prensa la evolución de la epidemia al alza, aunque no se observan por ahora grandes incrementos y el ascenso es "muy lento" y no homogéneo. La incidencia sube en 12 de las 17 regiones.



"Cada semana que pasa es una semana que ganamos con la vacuna", dijo Simón, quien advirtió de que evitar una nueva ola de contagios depende también de que se cumplan las restricciones de movilidad y relaciones sociales impuestas por las autoridades durante la Semana Santa.



Las regiones de Asturias (norte), Cataluña (noreste) y País Vasco (norte) ya están en situación de riesgo alto, mientras que Madrid (255 casos por cien mil habitantes) y Navarra (norte, 265,9 casos) se encuentran en riesgo extremo (por encima de 250 contagios).



España duplicó el ritmo de vacunación este fin de semana con la inoculación récord de algo más de medio millón de dosis, de manera que casi 4'967.230 personas, el 10,5 % de la población, ha recibido ya alguna. Con el nuevo registro de datos, el número de vacunados completamente sube a 2'604.209, al haber recibido ya las dos dosis necesarias.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe

Lea también

- Policía española intercepta el primer 'narcosubmarino' en Europa

- Expresidentes Aznar y Rajoy declaran por corrupción política en España