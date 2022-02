La actualidad política española parece por estos días una película con suspenso, detectives, fraudes, acusaciones y retracciones. Todo dentro del Partido Popular (PP), la mayor fuerza de la oposición, que se desgasta por el rifirrafe entre sus principales figuras: Pablo Casado, presidente del partido; e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.



La confrontación pone en peligro sus aspiraciones de gobernar España en 2023 y se debe al descubrimiento de unas facturas que fueron pagadas por la Comunidad de Madrid a una empresa en la que trabaja Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel.



El pago se efectuó en 2020 después de que la Comunidad, durante la primera ola de la pandemia, firmara un contrato por 1,5 millones de euros con Priviet Sportive S. L. por la compra de 250.000 tapabocas chinos. Dicha empresa pertenece a un amigo de los hermanos Díaz Ayuso y se sospecha que, de la operación, el hermano de la presidenta obtuvo 286.000 euros, según Casado.



Ante la grave acusación, la crisis en el principal partido español de la oposición de derecha estalló cuando Díaz Ayuso acusó públicamente a la dirección nacional de Pablo Casado de haber recurrido a maniobras sucias para destruirla.



La presidenta aludía a las informaciones aparecidas en los medios El Confidencial y El Mundo afirmando que el PP recurrió a un investigador privado para saber si su hermano Tomás cobró la millonaria comisión por los tapabocas.



“La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”, explicó la presidenta de la Comunidad al insistir en que las ganancias fueron de 55.800 euros. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, precisó.



Para Casado, sin embargo, se puede “pensar que hubo tráfico de influencias”. La declaración del líder conservador desató la crisis dentro del PP. Y es que Casado ve en Ayuso una fuerte rival, pese a que fue él quien la llevó al lugar que hoy ocupa. Pero, lo cierto es la presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a su desparpajo y a las medidas a contracorriente durante la pandemia, ha logrado ganarse adeptos.



“Isabel Díaz Ayuso es una persona muy auténtica”, señaló Eduardo González, consultor político en declaraciones al diario La Razón. La misma autenticidad que ha mostrado en el rifirrafe con Casado.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Desde octubre pasado el líder del PP tenía noticias de la existencia de las facturas y se lo comunicó a Díaz Ayuso, pero ella no le dio ninguna importancia. Ahora, cuando salen a la luz pública, el asunto se torna en una crisis interna, y la enemistad entre ambos se endurece fuertemente.



Tanto el partido de gobierno -PSOE- como Unidas Podemos y Más Madrid presentaron denuncias ante la Fiscalía anticorrupción para que se investiguen los hechos. Estas organizaciones consideran que pudo haber prevaricación y tráfico de influencias.



Ante la crisis, solo algunos barones electorales apoyan a Casado. El liderazgo fue asumido por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Él cree que los protagonistas de la discrepancia “tienen que buscar la solución a un problema que en esos dos círculos se ha creado”. Los demás partidos se frotan las manos mientras miran el espectáculo.



El PSOE expresó que se trata de un problema interno, pero en el fondo la situación lo favorece. Espera que la crisis le arrebate puntos a su rival, que en la actualidad ocupa el primer lugar en las encuestas.



Vox, partido de extrema derecha, juega a que muchos electores radicales del PP se redirijan hacia su agrupación.



Ciudadanos, partido de centro, también espera restarle votos al partido de Casado y hallar el camino de la recuperación tras sus últimas derrotas electorales.

Por su parte, las organizaciones de extrema izquierda, como Unidas Podemos, interpretan el caso como el entierro de la derecha.

Pedro Sánchez, presidente de España y líder del PSOE junto a Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Foto: El Nacional (GDA)

Crisis de liderazgo en la oposición de derecha en España

El cisma puso el fin de semana en las calles de Madrid a miles de seguidores de Díaz Ayuso que se manifestaron contra Casado.



Mientras tanto y para zanjar la crisis, Casado anunció que daba por válidas las explicaciones de Díaz Ayuso y anulaba el expediente abierto contra ella.



Se demuestra así la fragilidad de su liderazgo, cuestionado por los barones regionales, y la posibilidad de que esta guerra no la gane ni él ni Díaz Ayuso. El partido empieza a mirar hacia un tercero. Podría ser Alberto Núñez Feijóo, el sereno dirigente gallego. No obstante, este político sabe que una salida a la palestra nacional no sería fácil: la conocida foto junto a un narcotraficante de su región, amigo suyo, no le cuadraría al electorado nacional.



Por lo pronto, Casado busca un acuerdo con Díaz Ayuso, aún improbable mientras no aclare si él, o alguien de su entorno, le puso detectives a la familia Díaz Ayuso, pues ella sostiene que hubo espionaje.



En cualquier caso, la palabra final la tendrá la Fiscalía anticorrupción. El órgano investigador dirá si la presidenta de la Comunidad es responsable de haber cometido algún delito. España aguarda, mientras los ánimos siguen alborotados.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID