Tajani 'respeta' debate político en España, pero ve 'inevitable' su resonancia europea

El ministro de Exteriores de Italia y expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, mostró este miércoles 15 de noviembre su "respeto" por el debate político en España y la formación del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, pero subrayó que es "inevitable" que "ciertos eventos" tengan una resonancia europea.



"Quiero subrayar que el Gobierno italiano respeta debidamente las dinámicas institucionales y políticas en curso en España, país al que estamos vinculados por una antigua amistad y por intereses comunes", sostuvo en la Cámara de los Diputados, preguntado por el legislador del grupo "Nosotros Moderados" Calogero Pisano.



Tajani, también vicepresidente del Gobierno y líder de la conservadora Forza Italia, apuntó que "en una Europa cada vez más interconectada, es en cualquier caso inevitable que ciertos eventos de política interna tengan una resonancia en el más amplio debate político europeo porque pueden incidir en la Unión".



En este sentido, se limitó a resumir ante los parlamentarios los hechos que han llevado a la nueva investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez en el debate de su investidura este miércoles. Foto: AFP

"El Partido Socialista, salido derrotado de las elecciones españolas del 23 de julio, ha buscado el apoyo de pequeños partidos, incluidos los secesionistas, para formar un nuevo Gobierno", afirmó.



El expresidente del Parlamento Europeo aclaró que "el punto delicado" es que los partidos catalanes, "aprovechándose de su poder de negociación, han vinculado su apoyo a concesiones divisorias y controvertidas desde el punto de vista del Estado de Derecho".

"Tal es así, que ha habido manifestaciones con cientos de miles de personas en todas las ciudades de España para protestar contra este acuerdo", manifestó.



El jefe de la diplomacia italiana ilustró que el acuerdo con los independentistas catalanes "evoca un no muy precisado Mecanismo de mediación internacional para acompañar el futuro proceso de negociación sobre el estatus de Cataluña", así como un proyecto de ley de amnistía presentado ayer en el Parlamento.



"La propuesta legislativa incluye delitos de particular gravedad, como los actos de rebelión contra la autoridad pública para promover un referéndum sobre la independencia de Cataluña que Madrid había prohibido y cancela cualquier acto de rebelión por apoyar el objetivo independentista", subrayó.



"La amnistía, un instituto jurídico muy delicado en todos los ordenamientos nacionales, se convierte así en objeto de negociación política. Amnistía y autodeterminación no entran en la Constitución, según ha subrayado el expresidente socialista Felipe González", parafraseó.



Ante "estos evidentes puntos críticos", Tajani explicó que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, "ha escrito al Gobierno español para solicitar información detallada y ha reclamado el compromiso de la Comisión en la protección de los valores fundamentales y el Estado de Derecho de la Unión".



Pero también reconoció "cierta sorpresa" porque otro comisario, el de Economía, Paolo Gentiloni, a quien no citó, "se haya atrevido a expresar el apoyo al acuerdo, declarándolo coherente con el modelo democrático europeo" en el congreso socialista de Málaga. Un apoyo expresado "antes incluso de que el Gobierno español haya proporcionado las aclaraciones solicitadas por la Comisión".



"Lo que está sucediendo en España nos recuerda que el tema de la gobernabilidad y del respeto de la voluntad de los electores es común a todas las democracias", terminó.



AGENCIA EFE

