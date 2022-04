Sylyain Helain, el hombre ‘más tatuado de Francia’, ha tenido problemas al ejercer su profesión como maestro ya que por su aspecto no le podrá enseñar a niños menores de seis años en la escuela Paul Langevin de Palaiseau, en dicho país.



Helain ha trabajado como profesor por más de diez años y es conocido como ‘el maestro más aterrador del mundo’ o, como él mismo se describe, ‘el profesor más tatuado del mundo’.

Sylvain, quien cree que ha pasado más de 460 horas en realizar todos sus tatuajes, ha trabajado como maestro en Londres y en el norte de Francia.



En esta ocasión, funcionarios franceses le prohibieron educar a niños en edad de guardería después de que un niño de tres años tuviera una pesadilla con él y le contara a sus padres. Estos le reclamaron al colegio y tomaron la decisión que solo educara a niños mayores de seis años.

A pesar de esta decisión, Helain le comentó a ‘BFM TV’ que él considera que al verlo así los niños aprenderán a tolerar mucho más.



“Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no mirarán a las personas discapacitadas como si fueran algo de un circo”, comentó.

Loic, un ex alumno de Sylvain, le comentó al ‘Diario Vasco’, que es preocupante que la gente no vea más allá de la apariencia física.



“Reaccionan sobre todo los padres, porque hoy se enseña a los jóvenes a respetar todas las apariencias”, comentó Loic

