Joven de ascendencia africana murió por paliza de supuestos racistas

Willy Monteiro Duarte, de 21 años, murió asesinado a golpes en la madrugada del pasado domingo 6 de septiembre. Fue atacado por unos hombres que tenían antecedentes judiciales. El crimen ocurrió en Colleferro, un municipio cerca de Roma, la capital de Italia, y ha conmocionado a ese país europeo.



El hecho fue dado a conocer el pasado lunes 7 de septiembre por la prensa italiana y desde entonces se han encontrado otros detalles que incriminarían a cuatro hombres blancos de entre 22 y 26 años.

Por un lado, las investigaciones preliminares indican que Monteiro estaba regresando con unos amigos a su casa en la comuna de Paliano, donde vivía con sus padres oriundos de Cabo Verde, un país del occidente de África.

En el camino habría visto una pelea que involucraba a uno de sus antiguos compañeros de colegio, quien estaba siendo amenazado verbalmente.



Al intentar auxiliarlo, los atacantes se ensañaron contra él, lo tumbaron al piso y le patearon la cabeza. Los amigos de Willy, quienes también fueron golpeados, consiguieron huir. Pero él quedó agonizando en un charco de sangre hasta que llegaron los paramédicos.



Al final, nada se pudo hacer y murió.

En ese momento, los atacantes ya habían huido y se encontraban tomando cerveza en un local, a 8 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. En ese mismo lugar en el que departían fueron capturados, relató el diario 'Il Messaggero'.

¿Un crimen de odio?

Luego de la captura de los agresores, las autoridades abrieron una investigación por homicidio involuntario en grupo.



El cargo de odio racial no se ha contemplado por ahora, pero los investigadores exploran esa posibilidad, amparados en el pasado de los presuntos asesinos y las recientes declaraciones de sus familiares.



Dos de los sospechosos son los hermanos Gabriele y Marco Bianchi, ambos especialistas en artes marciales mixtas y quienes, según un artículo del 7 de septiembre del diario italiano 'La Reppublica', eran conocidos en la zona por su comportamiento problemático



En meses pasados, por ejemplo, uno de ellos había golpeado a un oficial de tránsito solo porque le pidió usar tapabocas.



Por otro lado, luego de darse a conocer la captura de los Bianchi, uno de sus familiares habría justificado el asesinato diciendo que, "simplemente, habían matado a un inmigrante".



Más recelo ha generado la actitud de los Bianchi en el interrogatorio, en el que habrían dicho que "actuaron como pacificadores", según reseñó 'La Reppublica'.



De todas maneras, las causas del crimen podrán ser esclarecidos en la autopsia, cuyos resultados aún no han sido publicados.



Este procedimiento determinará si la golpiza concuerda con la hipótesis de que era un crimen planificado con el objetivo de asesinar a Monteiro, algo que no ha sido descartado por las autoridades.

En la imagen, Gabriele y Marco Bianchi (segundo y quinto de izq. a der.), los presuntos asesinos de Willy. Foto: Instagram / Archivo particular

Entre tanto, los padres de la víctima y sus amigos siguen pidiendo justicia.



El reclamo que ha sido secundado por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien le dijo a varios periodistas que, tras hablar con los parientes de la víctima, encontró a "un papá desconsolado, como toda la familia. No me corresponde a mí hablar de las investigaciones judiciales, pero detengámonos y pensemos: ¿qué le diremos a nuestros hijos, que no intervengan en una disputa?".



Así mismo, el club de fútbol AS Roma homenajeó a Monteiro en su cuenta oficial de Twitter. Esto debido a que, junto con la cocina, la pasión del joven era el fútbol.

Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma.



Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile.



I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy.



Riposa in pace, Romanista 💛❤️ pic.twitter.com/3gka0hc31v — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2020

Con información de AFP