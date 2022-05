El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorgó el "firme apoyo a las históricas candidaturas de Finlandia y Suecia para integrar la Otán", según un comunicado emitido el miércoles por la Casa Blanca.



"Mientras se consideran sus solicitudes de ingreso en la Otán, Estados Unidos trabajará con Finlandia y Suecia para mantenerse alerta ante cualquier amenaza a nuestra seguridad común, y para disuadir y responder a cualquier agresión o amenaza de agresión", agrega el texto.



Biden, que el jueves recibirá en la Casa Blanca a la primera ministra sueca Magdalena Andersson y al presidente finlandés Sauli Niinistö, indica en la nota que "espera trabajar con el Congreso estadounidense y con nuestros aliados de la Otán para integrar rápidamente a Finlandia y Suecia a la alianza de defensa más sólida de la historia".

Además de Estados Unidos, el ingreso de los países nórdicos a la Alianza del Atlántico Norte se ha visto apoyada por los más importantes líderes europeos, aunque cuenta con la negativa de Tuquía.



El canciller alemán, Olaf Scholz, manifestó este martes que ve con "optimismo" la ratificación del ingreso en la Otán de Suecia y de Finlandia por todos los miembros de la alianza.



"Soy igual de optimista que el secretario general de la Otán en cuanto a que lo conseguiremos de forma rápida y veloz, con el apoyo de todos los países," afirmó en una rueda de prensa conjunta en Berlín con el primer ministro de Luxemburgo, Daniel Risch.



Scholz manifestó además que su Gobierno saluda la decisión de Finlandia y Suecia de solicitar la entrada a la OTAN, con la que ejercen el "derecho soberano a elegir alianza".

Por su parte, el Gobierno de Portugal aseguró que "se congratula" con la decisión de los Ejecutivos de Filandia y Suecia de solicitar su adhesión a la Otán, que califica de "democrática y soberana" en el "nuevo contexto de seguridad".



"El Gobierno portugués considera que la entrada de estos dos países representará un significativo refuerzo de la Alianza Atlántica y manifiesta su inequívoco apoyo a un rápido de adhesión", aseguró.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia, durante su intervención frente al parlamente europeo.

En cuanto a Francia, el gobierno de Macron apoyó las candidaturas y alertó que se interpondrá ante "cualquier Estado que procure poner a prueba la solidaridad europea mediante una amenaza o agresión contra la soberanía" de ambos países nórdicos.



En un comunicado, la Presidencia francesa se guarda de no citar a ningún Estado en concreto, aunque su pronunciamiento sucede el mismo día que el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que la adhesión de Suecia y de Finlandia solo serán un problema si se despliega armamento en sus territorios.



En caso de que Suecia y de Finlandia lo necesiten, Francia resaltó su compromiso en poner en marcha el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea que incluye una asistencia mutua en materia de defensa y de seguridad.



"Gracias a sus capacidades de defensa robustas, la adhesión de Suecia y de Finlandia a la Otán reforzará la seguridad y estabilidad de la región báltica, de Europa en su conjunto y de la zona euro-atlántica".

Además, los ministros de Defensa de la Unión Europea dieron un “fuerte apoyo” a la decisión de Finlandia y Suecia durante el Consejo que se celebró el martes en Bruselas, aseguró el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



“Estoy seguro de que recibirán un fuerte apoyo por parte de todos los Estados miembros, porque incrementa nuestra unidad y nos hace más fuertes”, afirmó Borrell ante la prensa a su llegada al Consejo.



Borrell consideró que el acercamiento a la Alianza Atlántica de Suecia y Finlandia, hasta ahora neutrales en el ámbito de la defensa, “es justo lo contrario de lo que quería conseguir (el presidente ruso, Vladímir) Putin, que intentaba detener el desarrollo de la Otán en las fronteras de Rusia y ahora lo contrario está ocurriendo”.

Turquía, un opositor

Con Suecia en la mira, los críticos turcos se concentran en la actitud de ambos países sobre el asunto de los grupos kurdos. Principalmente sobre el Partido de los trabajadores de Kurdistán (PKK), y también movimientos armados kurdos en Siria combatidos por Turquía.



Calificado de "organización terrorista" por Turquía, el PKK también es considerado así por Estados Unidos y la Unión Europea, Suecia y Finlandia incluidas. Pero las leyes antiterroristas suecas no son tan amplias como en Turquía, subraya Paul Levin, director del Instituto de estudios turcos en la universidad de Estocolmo.



"Por ejemplo, no está prohibido ser miembro o agitar una bandera de una organización terrorista", subraya, lo que hace posible la organización frecuente de manifestaciones pro-PKK en las calles de Estocolmo.".



La molestia turca con el PKK se amplió en los últimos años a los signos de apoyo suecos a los grupos armados kurdos en Siria, como la milicia anti-Estado islámico de las Unidades de protección del pueblo (YPG).



Con otros países europeos, ambos prohibieron las exportaciones de armas hacia Turquía en octubre de 2019, en represalia a una ofensiva turca en el norte de Siria. Turquía, que reprocha a Estocolmo haber impulsado esas medidas, no quiere que entren a la Otán países que ejercieron "sanciones" contra Turquía, según Erdogan.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE, AFP y Bloomberg

