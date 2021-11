Primera ministra de Suecia renuncia al cargo horas después de ser elegida

La socialdemócrata Magdalena Andersson fue elegida este miércoles primera ministra de Suecia por el Parlamento y se iba a convertir en la primera mujer en dirigir el gobierno de este país nórdico, pero dimitió tan solo 8 horas después de posesionarse.

Andersson era hasta ahora ministra de Finanzas del gobierno del primer ministro saliente Stefan Löfven, quien renunció el pasado 10 de noviembre tras siete años en el cargo.



Ella había logrado 117 votos a favor, 57 abstenciones y 174 votos en contra este miércoles, lo cual le valía para obtener el cargo. En Suecia un gobierno recibe el visto bueno si la mayoría de diputados -es decir 175- no vota en contra. Así pues, estuvo a un voto de no ser reconocida en el puesto.



Esta economista y exnadadora, de 54 años, había realizado una 'jugada' política importante un día antes de la votación, pues el martes logró un acuerdo con el Partido de Izquierda, el último apoyo que le faltaba para dirigir el gobierno.



Sin embargo, sus esfuerzos se vieron desvanecidos porque la mandataria dimitió de sus responsabilidades a pocas horas de haber recibido el mando, debido a el fracaso presupuestal y la retirada de sus aliados ecologistas del gobierno.



"Hay una práctica constitucional según la cual un gobierno de coalición dimite cuando un partido se va. No quiero dirigir un gobierno cuya legitimidad está en entredicho", declaró la dirigente socialdemócrata, añadiendo que esperaba ser reelegida en una próxima votación.

El primer tropiezo de magdalena : el presupuesto

Andersson fue elegida cuando falta menos de un año para las legislativas de septiembre de 2022 que, según medios especializados, se anuncian muy reñidas.



El desafío de la nueva primera ministra era que los socialdemócratas se mantuvieran en el poder en un momento en que su apoyo popular roza mínimos históricos, con un escaso 25% de apoyo, sin embargo, después del suceso de este miércoles parece que el apoyo al partido esta a punto de sepultarse.

Ulf Kristersson, líder de oposición sueco, anunciaba el retiro del apoyo a la gestión de Magdalena. Foto: Facebook: Ulf Kristersson

Su gran opositor era Ulf Kristersson, líder del partido conservador de los Moderados, quien recientemente se ha aproximado a la extrema derecha de los Demócratas de Suecia, un partido que se opone a la migración.



Kristersson se burló este miércoles del "gobierno desesperado" que se había formado en el país. Los problemas empezaron pronto para Andersson porque los dirigentes del Partido del Centro anunciaron que no apoyarían el presupuesto del gobierno debido al acuerdo logrado con el Partido de Izquierda.



Así pues, Andersson sufría su primer revés, ya que corría el riesgo de gobernar sin el presupuesto que ella había preparado con el recaudo de la oposición de derecha y con el apoyo de la extrema derecha de los Demócratas suecos.



Ante la fuerte arremetida de la oposición la mandataria se mostraba optimista a primeras horas de la mañana de este miercoles:



"Creo que pese a todo puedo gobernar el país", dijo en una rueda de prensa Andersson, retomando su eslógan de campaña: "Creo que Suecia puede hacerlo mejor".



Pese a sus buenas intenciones, el plan de gobierno se cayó cuando sus aliados, los ecologistas, decidieron retirar su partido del parlamento.



.

¿Que objetivos tenía Andersson?

Aunque durante largo tiempo Suecia se ha considerado referente en igualdad de género, nunca ha tenido una mujer al frente del gobierno a diferencia del resto de países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia.



Tras tomar el liderazgo de los socialdemócratas, Andersson quería impulsar sus gestión en tres prioridades políticas. La primera era "retomar el control democrático de escuelas, salud y cuidado de mayores" y alejar el sector del bienestar de la privatización. También abogó por convertir a Suecia en modelo de transición climática.



Por último, apostó por terminar con la segregación, los tiroteos y las explosiones que han impactado el país en años recientes, a menudo debido a las rivalidades entre bandas o grupos de narcotráfico. Esta violencia ha castigado especialmente barrios desfavorecidos con amplia población inmigrante, pero se ha diseminado a otras áreas.

La primera ministra de Suecia anunció arremeter contra la violencia derivada de bandas del narcotráfico. Foto: AFP

.

En 2020, 47 personas murieron en 366 tiroteos en este país de 10,3 millones de habitantes, según las estadísticas oficiales. También hubo 107 explosiones y 102 tentativas.



El crimen y la inmigración se presentan por tanto como cuestiones clave en las futuras elecciones. El analista político de la Universidad de Lund, Anders Sannerstedt, predice una "carrera ajustada".



"Actualmente, cuatro partidos de derecha controlan 174 escaños (en el Parlamento), mientras que cuatro partidos de izquierda tienen 175. Y los sondeos recientes muestran más o menos lo mismo", indicó

*Con información de AFP