Indignante: en Suecia, algunos eligen su médico por color de piel

En Suecia se presentó una situación ‘epidémica’ que aumenta las dificultades en tiempos de covid-19, cuando se necesita el auxilio de todos los profesionales médicos disponibles: muchos hospitales aceptan que sus pacientes escojan a sus médicos según el color de la piel.



Esta escabrosa situación llevó a más de mil médicos y estudiantes a publicar un llamado a las autoridades para que actúen en contra de este racismo sistemático hospitalario.

“Cuando trabajaba en psiquiatría, un paciente anuló tres veces su cita conmigo, pues no quería ser examinado por un médico extranjero”, afirmó Navid Ghan, de 30 años, en conversación con la ‘AFP’. “Finalmente, no pudo escoger, pues yo era el único médico ahí. Durante la consulta, incluso aunque se daba cuenta que yo hablaba sueco sin acento, me decía que nosotros los extranjeros no comprendíamos nada”.



Y es que, más allá del categórico y absurdo rechazo del paciente, Ghan creció y estudió en Suecia. Lleva muchos años trabajando para el sistema de salud de ese país del norte de Europa.



“Ahora, con mis colegas, bromeamos a la hora del almuerzo. Las enfermeras (que se ocupan de las citas) me dicen que algunos pacientes anularon otra vez al ver mi nombre”, dijo.

Racismo: el otro ‘virus’ en Suecia

Varios pacientes en Suecia cancelan sus citas al saber que los atenderá un médico extranjero. Foto: istock

A finales de marzo, 1.011 médicos y estudiantes firmaron un artículo en el tabloide ‘Expressen’ –qué nombre más acorde y necesario– pidiendo a “las autoridades responsables actuar contra el racismo”.



Esta actitud denunciada se suma a la investigación en torno a la magnitud del problema que publicó el ‘Dagens Nyheter’, el diario más leído del país.



El método inmersivo fue enfático: haciéndose pasar por pacientes que se cambiaban de residencia, los periodistas llamaron a 120 establecimientos de salud pidiendo que su nuevo médico fuera de origen sueco.



¿El resultado? 51 hospitales aceptaron la petición y 40 la rechazaron.



Solo unos cuantos subrayaron la imposibilidad de satisfacer este insípido e innecesario deseo por temor a violar una ley contra la discriminación.



Para Madeleine Liljegren, responsable de la Asociación de Jóvenes Médicos de Suecia, esta práctica se explica por “una situación de competencia entre establecimientos para lograr pacientes y la remuneración respectiva”.

Un avance preocupante

Desde 2010, los suecos pueden escoger libremente la clínica, el hospital o el médico que los trata, donde quiera que estén en el país. A ello se suma que los centros médicos reciben una remuneración según el número de pacientes.



“Los médicos aceptan la petición, aunque sea horrible y repugnante, con el objetivo de conservar al paciente”, denunció Liljegren.



Siempre bajo presión, el sistema de salud sueco suele reposar en el trabajo de empleados inmigrantes. En 2020, 2.401 cartas de profesionales de salud fueron otorgadas, de las cuales la mitad a médicos formados en el extranjero.

Muchos médicos rechazaron esta situación e instaron a las autoridades a actuar. Foto: istock

Para Makih Fatelahi, médico en Kronoberg, una ciudad al sur del país, cuya identidad también fue cambiada según su petición, algunos temen no ser comprendidos. “El problema es que ven tu nombre cuando toman la cita y no hay tiempo para establecer un contacto humano antes de que nos rechacen”, indicó este médico, de 28 años.

Para Lars Arrhenius, uno de los Defensores de la Igualdad en Suecia, escoger a médicos según el color de piel es muestra de un “fenómeno preocupante”.



Suecia ha experimentado la duplicación de su población inmigrante en los últimos veinte años. En 2020 se recibieron más de 3.500 quejas de discriminación. Y 1.146 se referían a asuntos ‘étnicos’ en un país tradicionalmente homogéneo.



Siendo el único médico de origen extranjero en el centro donde ejerce, Navid Ghan dijo no sentirse apoyado por sus superiores, quienes saben muy bien que hay racismo en varios pacientes.



Es más: muchos subrayan la falta de consignas internas para afrontar este tipo de comportamientos.

“Termina uno por no poner atención al asunto. Personalmente, para no dejar que las emociones me dominen, actúo con un algoritmo en mi cabeza: ¿ese paciente requiere de mi ayuda? Si es cierto, lo atiendo sin preocuparme por sus comentarios. Y si realmente no requiere de mi ayuda, se lo paso a otro colega”, concluyó.

