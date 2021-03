Suecia: Ocho heridos deja un presunto ataque 'terrorista' 

El autor de un ataque con arma ocurrido la noche de este miércoles en Vetlanda (sur de Suecia), que la policía investiga como posible atentado terrorista y en el que hay ocho heridos, es un afgano de 22 años, informaron este jueves medios suecos.



El individuo figura en el registro civil sueco desde 2018, vivía en Vetlanda desde hacía un año y tiene condenas por delitos menores, según la televisión pública SVT. Ocho personas resultaron heridas, entre ellas el propio agresor: tres se encuentran en estado crítico y dos, graves, de acuerdo con el último parte de las autoridades sanitarias de la región de Jönköping.



La policía descartó inicialmente la pista terrorista, pero luego indicó que sospechaba que era un "crimen terrorista" y un "intento de asesinato".



Los investigadores se mostraron, por su parte, prudentes. "Hay detalles de la investigación que hacen que trabajemos sobre posibles motivaciones terroristas. Pero no puedo precisar de qué se trata", indicó Malena Grant, responsable policial de la región.

El sospechoso, que fue hospitalizado a causa de sus heridas, no estaba en condiciones de ser interrogado. La policía lo tenía fichado por delitos menores y reside en la región, según las autoridades, que no precisaron su nacionalidad. Cometió el ataque con un "arma cortante", según la policía.



El país ha sufrido dos atentados en los últimos años. En el último de ellos, en 2017, un solicitante de asilo uzbeko que vio rechazada su demanda mató a cinco personas con un camión robado en Estocolmo. Fue condenado a cadena perpetua en junio de 2018.



La vivienda del individuo fue registrada anoche, según informaron medios suecos. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, condenó en un comunicado el "crimen espantoso" y aseguró que la sociedad sueca afronta unida ese tipo de hechos "despreciables".



