Un hombre que ya había sido condenado por feminicidio asesinó a su nueva esposa el día de su boda tras pensar que su nueva pareja le era infiel.



Los hechos ocurrieron en Rusia el pasado mes de agosto, pero la historia sigue impactando a la comunidad en redes sociales. Esto fue lo que ocurrió.

Los hechos

Stepan Dolgikh, un hombre de 35 años, conoció a Oksana Poludentseva, de 36, mientras se encontraba en prisión pagando una pena por asesinato.



Según el diario New York Post, Oksana Poludentseva conoció al hombre como amigo por correspondencia y, pese a que conocía su condena anterior por asesinato, pensó que podía hacerlo cambiar y emprender una relación amorosa próspera.



Un tiempo después, una vez Dolgikh salió en libertad, la pareja esperaba una gran boda, pero la celebración se convirtió en una tragedia.

Ocurrió en Rusia. Oksana Poludentseva de 36 años, se con Stepan Dolgikh, quien se encontraba preso. Durante la ceremonia, el hombre de 35 años la asesino a golpes porque habría tenido celos. pic.twitter.com/LL2szjPi8J — @bairesnews (@baireznews) August 10, 2022

Varios asistentes a la boda contaron que después de leer sus votos, Dolgikh comenzó a patear y a golpear a su esposa afuera de la casa donde se celebró la ceremonia.



"La agarró por el pelo, la golpeó y la empujó a la calle, donde también siguió golpeando su cuerpo y su cabeza”, narraron las autoridades, según citó el diario El Clarín.



Según la policía, el hombre "sintió celos" al ver a su esposa conversando con un invitado a la boda y la acusó de comportarse de forma incorrecta. En su confesión, aseguró que pensó que su nueva esposa le era infiel el mismo día en que se habían casado.



Tras golpearla y ver que la mujer no tenía signos vitales, decidió arrojar el cuerpo de su esposa a un barranco.

Tras leer los votos, golpeó a la mujer frente a todos los invitados. Foto: iStock

La confesión



Los hechos ocurrieron a plena vista de los invitados a la boda, quienes afirmaron que no pudieron impedir el asesinato, pero llamaron a la policía tan pronto como pudieron.



Stepan Dolgikh fue capturado por el asesinato de su esposa en el lugar de los hechos y fue llevado a prisión. Posteriormente, fue condenado a una nueva pena de 18 años de cárcel por el feminicidio.



El hombre confesó los hechos: “Él admitió completamente su culpabilidad durante la investigación, pero no se arrepintió'', dijo Petrushin, detective regional senior del Comité de Investigación de Rusia, según citó New York Post.

Según la policía, el sujeto golpeó a su esposa en sus órganos vitales. Le propinó golpes en el torso, la cabeza y otras zonas sensibles, provocando finalmente su muerte.



“Estaba celoso de ella con uno de los invitados masculinos. A su esposo le pareció que se había comportado incorrectamente”, afirmó el investigador, según el medio citado.



El hombre ahora cumple su condena tras el terrible asesinato de su esposa el día de la boda.

