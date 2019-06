La curiosa isla que quiere acabar con el tiempo y los relojes

Imagine cómo sería vivir en una isla de la Tierra donde sus pobladores se hayan puesto de acuerdo para vivir sin tiempo, relojes ni horarios establecidos. La idea, precisamente, es de un grupo de habitantes de Sommaroy, una isla de Noruega, quienes lanzaron una campaña para hacerla realidad.

La red pública de comunicación de Noruega, cuyas siglas es NRK, contó que a finales de mayo un grupo de ciudadanos pasó una propuesta a las autoridades para acabar con los relojes y eliminar los horarios. ¿La razón? Los aproximadamente 350 pobladores de Sommaroy viven todo el año en una plácida calma y las épocas en las que no sale ni se oculta el sol los ha llevado a reorganizar su cotidianidad.



Esta isla, al igual que otros lugares en la Tierra, debido a su latitud suele tener periodos donde siempre es de día o de noche. De hecho, entre mayo 18 y el 26 de julio el sol no se esconderá.



“La comunidad local cree que el sol de medianoche y las noches brillantes significan que no necesitan saber qué hora es”, dice la cadena.

Sommaroy es una pequeña isla ubicada al norte de Noruega. El punto rojo indica la ubicación exacta. Foto: Pantallazo Google Maps

El medio británico The Guardian asegura que los funcionarios de turismo de la isla dijeron que sospechaban que esta era una suerte de estrategia para atraer visitantes durante el verano, que arranca este 21 de junio.

Pero la cosa parece ir en serio. Luego de que los habitantes se reunieran para acordar la propuesta, le entregaron un documento a un diputado local para que lo discutiera en la asamblea.



Sommaroy es un sitio que principalmente vive de la pesca y que ha tenido un auge de aventureros que quieren conocer esta apacible población noruega de paisajes privilegiados.



La estrategia que han adoptado quienes han impulsado la idea tiene una página de Facebook. Allí, en un video de poco más de un minuto se explica cuál es la idea que tienen con respecto a la curiosa idea de abolir el tiempo.



“Todos los veranos, desde mayo 18 hasta julio 26, quienes vivimos aquí disfrutamos de nuestras vidas sin las zonas horarias. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Si quieres pintar tu casa a las 2 de la mañana, está bien; si queremos cortar el pasto a la media noche, lo haremos; si queremos nadar a las 4 de la mañana, lo haremos”, dice Kjell Ove Hveding, uno de los líderes de la campaña, en su página de Facebook.



Y luego agrega: “por eso que queremos ser reconocidos oficialmente como el primer lugar en el mundo libre de zonas de tiempo”. Y acto seguido, en el video varias personas guardan varios relojes en cajones y rompen uno de pared en medio de una playa.



Según El País, algunos residentes del lugar muestran dudas frente a la propuesta. Malin Nordheim, una recepcionista de un hotel, dijo que la idea le parecía “emocionante” pero que también era “escéptica”. “Será un desafío para todos los huéspedes en cuanto a los horarios de registro, de entrada y salida, y las aperturas de los bares y restaurantes”, puntualiza.



REDACCIÓN APP