Por medio de bailes en la red social TikTok, un soldado ucraniano le avisa a su hija que sigue vivo. Las redes sociales se han convertido en el último recurso que tienen los militares para enseñar la situación que están viviendo e informar a sus familiares que están bien tras la invasión por parte de Rusia.



Este es el caso de Alex Hook, quien sube al menos un video al día, a veces, solo o acompañado, bailando alguna tendencia de la plataforma. Hook y su hija, de cinco años, se entretenían usando la red social durante la cuarentena, costumbre que conservaron después de que la pandemia les permitió volver a salir.

En uno de los videos que subió Hook, se puede ver como pasan un buen rato con su hija bailando la canción de Blackpink ‘How you like that’. Y en el otro video se ve como la pequeña salta al ritmo de la música de su país.



Los videos han tenido una gran acogida y algunos de ellos han llegado a tener 60 millones de vistas. Por ejemplo, realiza metrajes de buenos días, baila pistas de rock, como ‘Smells like teen spirit’, de Nirvana.



Su cuenta de TikTok se ha convertido en una especie de diario de guerra. Sus 4,3 millones de seguidores se preocupan si no llega a subir un video al día y, a falta de este, se crean rumores falsos en las redes, que situaban un ataque en la zona en la que él se encuentra Dombás, Ucrania.



De hecho, en una ocasión Hook no subió clips y las personas preocupadas le escribieron, hasta que reapareció diciendo: “Estamos vivos. Seguimos luchando por la independencia de Ucrania”.

