El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi falleció este lunes, a los 86 años, una muerte que sella el final de una época de la historia de Italia, pues cambió la manera de hacer política, pero también dejó su huella en el mundo empresarial, de la comunicación y el deporte, durante las más de cinco décadas en las que protagonizó la vida del país.



Berlusconi murió en la mañana rodeado por sus cinco hijos, su hermano Paolo y su compañera Marta Fascina, 53 años más joven que él, en el hospital San Raffaele de Milán, donde volvió a ingresar el pasado viernes, tras una breve pausa, ya que había permanecido hospitalizado 44 días después de que se revelara que padecía leucemia.

Su vida estuvo salpicada de polémicas. Según sus propias cuentas, se enfrentó a más de 100 investigaciones y juicios relacionados con fraude fiscal, sobornos y relaciones sexuales ilegales, entre otras acusaciones, y gastó más de 300 millones de euros en honorarios de abogados durante su carrera política.

Negó repetidamente todos los cargos que se le imputaban, describiéndose a sí mismo como "el hombre más perseguido de la historia" y tachando a jueces y fiscales de comunistas o "perturbados mentales".

Casi todos los juicios en su contra terminaron con absoluciones o prescripciones. Estos fueron algunos de los casos y los escándalos de Berlusconi.



Foto: AFP

Una condena por fraude fiscal

Uno de sus casos más sonados arrancó en el año 2006, cuando un juez decidió abrir juicio contra Berlusconi por el caso "Mediaset", por delitos de fraude fiscal, falsedad en balance, apropiación indebida y blanqueo de dinero.



El caso se relacionaba con la adquisición en 1994 por parte de Mediaset de unos derechos cinematográficos y de televisión estadounidenses.

La única condena definitiva contra Berlusconi fue precisamente por ese caso. El 1.° de agosto de 2013, el Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años de cárcel y seis de inelegibilidad política contra el ex primer ministro por el caso de fraude fiscal vinculado a su imperio mediático Mediaset.



Su sentencia fue rebajada a tres años por una amnistía y el resto de su pena fue conmutada a trabajo comunitario que realizó en Milán en una residencia para ancianos.



Las fiestas sexuales en su mansión

Pero las polémicas fiestas que organizaba fueron las que lo llevaron a su ruina política. Sus mansiones fueron el centro de una vida social en el que nunca faltaron jóvenes en busca de un contacto o un contrato en su emporio televisivo, sobre todo su villa de Arcore, a las afueras de Milán (norte).



Fue en esta fastuosa residencia donde Berlusconi se metió en un lío que le seguiría para siempre: el "Caso Ruby". Este era el apodo de la marroquí Karima El Mahroug, con la que el magnate mantuvo relaciones sexuales cuando era menor.



La muchacha fue detenida por hurto en 2010 en Milán y Berlusconi trató de liberarla alegando que era sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak. Al conocerse esta presión, la Fiscalía le acusó de abuso de poder y prostitución de menores.

Foto: EFE

En junio de 2013 el magnate fue condenado a siete años de cárcel e inhabilitado para cargo público, aunque fue absuelto luego en Apelación. El Supremo confirmó su absolución en 2014.



La corte aceptó los argumentos de la defensa, según la cual Berlusconi no conocía la edad de la marroquí Karima El-Mahgroub, apodada "Ruby la roba corazones", que era menor en el momento de los hechos. No obstante, certificó que en sus villas se ejercía la prostitución.





El tribunal también dictaminó que no había pruebas suficientes para condenar a

Berlusconi por haber presionado a la prefectura de Milán para que liberara a la joven.



Del "Caso Ruby" también emergieron varios procesos para aclarar si el político compró el silencio de las chicas que tuvieron que testificar.

Por fin absuelto después de más de 11 años de sufrimiento, infamia e incalculable daño político FACEBOOK

TWITTER

En febrero de 2023, tras seis años de audiencias, un tribunal de Milán absolvió a Berlusconi, que había sido acusado de sobornar a varias jóvenes para que mintieran sobre sus veladas, presentadas por algunos como orgías.



Según la fiscalía, el silencio de esas mujeres le costó a "Il Cavaliere" millones de euros entre 2011 y 2015, gran parte de los cuales fueron a parar en los bolsillos de Ruby, que era menor de edad cuando participó en las famosas fiestas. Además de dinero en efectivo, habrían recibido regalos, autos, o el pago de facturas y gastos médicos.

Foto: FE/EPA/CIRO FUSCO

La defensa de Berlusconi argumentó que el dinero era una compensación por el daño a la reputación de los implicados en el caso y afirmó que el ex primer ministro estaba siendo juzgado "por el delito de generosidad".

"Por fin absuelto después de más de 11 años de sufrimiento, infamia e incalculable daño político, porque tuve la suerte de ser juzgado por magistrados que se mantuvieron independientes, imparciales y correctos frente a las infundadas acusaciones vertidas contra mí", reaccionó Berlusconi tras su absolución.



Pero las horas de audiencias de este caso sí sacaron las vergüenzas al magnate y a sus poderosos amigos, revelando orgías con muchachas a las que él restó importancia en más de una ocasión tachándolas de "cenas elegantes".



La investigación de los vínculos con la mafia

Desde hace mucho tiempo se sospechaba que Berlusconi tenía vínculos con la mafia. Fue investigado al respecto pero nunca fue llevado a juicio.



Su amigo y socio Marcello Dell'Utri, cofundador de su partido Forza Italia, fue condenado a prisión en los años 2010 por actuar como intermediario entre

Berlusconi y Cosa Nostra, la mafia siciliana, en los años 70.



Según el Tribunal Supremo, Dell'Utri se encargó de que Berlusconi contratara a un miembro de Cosa Nostra para gestionar los establos de su suntuosa villa de Arcore, cerca de Milán. Según la corte, el multimillonario pagó "grandes sumas de dinero" a la mafia durante dos décadas para beneficiarse de su protección.

Otros frentes abiertos

En 2015, un tribunal condenó a Berlusconi por pagar un soborno de 3 millones de euros a un senador para que abandonara la frágil coalición de centro-izquierda que dirigió Italia de 2006 a 2008, lo que contribuyó a la caída del gobierno. La sentencia aún estaba en proceso de apelación cuando prescribió.



En 2007, comenzó el juicio contra Berlusconi por el caso Mills, en el que se investigó el supuesto pago de 580.000 dólares por parte de Berlusconi a su abogado, David Mills, a cambio de su testimonio favorable en dos juicios en los que resultó absuelto el primer ministro italiano. La Fiscalía de Milán declaró luego prescrito el caso Mills.



En 2012, la jueza de la audiencia preliminar de Milán Maria Grazia Domanico también lo envió a a juicio por violación del secreto de sumario en el caso Unipol, en el que se investigó la supuesta violación del secreto profesional en relación a la publicación de una escucha telefónica de procedencia ilícita en el diario "Il Giornale", propiedad de Paolo Berlusconi, hermano de Silvio.



Foto: AFP

La polémica por la invasión a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania en 2022 fue otro bochorno para Berlusconi, que durante mucho tiempo había presumido de su amistad con el presidente ruso Vladimir Putin y le había recibido como invitado en su lujosa villa de la Costa Esmeralda de Cerdeña.



Y, sin embargo, Berlusconi mantuvo su apoyo a Putin incluso cuando el líder ruso se convirtió en un paria internacional. "Para mí, Silvio era una persona muy querida y un verdadero amigo", dijo Putin en un telegrama.



Berlusconi saltó a los titulares en febrero de 2023, cuando salió a la luz una grabación de audio en la que elogiaba al líder ruso, decía que había reavivado su amistad mediante regalos y cartas, y culpaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelenskiy, de la invasión rusa.



Más tarde emitió un comunicado en el que afirmaba que Italia se ponía claramente del lado de la alianza militar de la Otán y de la Unión Europea al oponerse a la invasión rusa de Ucrania.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP

En la escena internacional, Berlusconi era famoso por sus meteduras de pata. En una ocasión, describió a Obama como "joven, guapo y bronceado".



En otra, le dijo a un legislador alemán que haría un gran papel de carcelero nazi en una película. En una cumbre del Grupo de los 20 en 2009, sorprendió a la reina Isabel de Gran Bretaña cuando gritó a Obama tras la tradicional "foto de familia".

