El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a los 86 años de edad, fue recordado por políticos de todo el mundo y, sobre todo, por sus aliados y rivales en Italia.



Tras su muerte, múltiples personalidades lo recordaron como un personaje "histórico" o como un "protagonista" polémico de la historia política y social del país.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, lamentó con "profunda tristeza" la muerte de "un gran líder político que dejó su huella en la historia de nuestra República, afectando a paradigmas, costumbres y lenguaje" y cuyo "liderazgo contribuyó a configurar una nueva geografía de la política italiana".



El jefe del Estado también quiso destacar que, además de ser "un hombre de gran humanidad, un empresario de éxito y artífice de importantes logros en el deporte", "impulsó la continuidad en la dirección atlántica y europeísta de Italia".



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su parte, aseguró este lunes que con la muerte del tres veces jefe de Gobierno del país desparece "uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia".



"Berlusconi era sobre todo un combatiente, un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones, con coraje y determinación", dijo Meloni, socia del magnate en la coalición de centroderecha que gobierna el país.



Matteo Salvini, Silvio Berlusconi y Giorgia Meloni. Foto: Bloomberg

El ex primer ministro socialdemócrata Matteo Renzi, autor en 2014 del llamado "Pacto del Nazareno", una controvertida alianza entre el centroizquierda y Berlusconi, declaró que el magnate "construyó la historia de nuestro país".



"Muchos lo amaron, muchos lo odiaron. Pero todos hoy deben reconocer que su impacto en la vida política, económica, deportiva, televisiva no ha tenido precedentes. Hoy Italia llora junto a su familia, a sus seres queridos, a sus empresas y a su partido", afirmó.



Mientras que otro ex primer ministro, Mario Draghi, destacó su capacidad de "revolucionar el mundo de la comunicación y del deporte", transformando la política del país y siendo amado "por millones de italianos".



Lideres mundiales despiden a Berlusconi

A nivel mundial, el presidente ruso, Vladimir Putin, recordó al fallecido ex primer ministro como una "magnífica persona" y un "auténtico patriota", que contribuyó en su momento a la mejora de las relaciones entre Rusia y los países europeos.



"Era un político de magnitud mundial. Personas como él ya no quedan muchas en la arena internacional", aseguró Putin, en declaraciones a la televisión pública.



Putin, quien consideró un privilegio tratar al político italiano, destacó que "Silvio era un gran amigo del pueblo ruso". "Silvio era muy franco y honesto, lo que es poco habitual para un político. Decía lo que pensaba. Es una gran pena. Una gran pérdida no sólo para Italia, sino para todo el mundo", subrayó.



Personas como él ya no quedan muchas en la arena internacional FACEBOOK

El papa Francisco también lamentó la muerte del ex primer ministro italiano y lo recordó como "un protagonista" de la política nacional y por su "temperamento enérgico".



El papa Francisco expresó a la hija del político su pésame por la muerte de "su amado padre" y le transmitió a ella y al resto de familiares "su cercanía, asegurando una sentida participación en el luto por la pérdida de un protagonista de la vida política italiana". Francisco, en la misiva, recordó que "ejerció responsabilidades públicas con temperamento enérgico".

El expresidente estadounidense Barack Obama, el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el expresidente ruso, Dmitry Medvedev. Foto: AFP

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, también se despidió de uno de sus más antiguos aliados, elogiando al político populista italiano como un "gran luchador".



"Se fue el gran luchador", escribió Orbán en Facebook, agregando en italiano "Riposa in pace, amico mio", es decir, "Descansa en paz, amigo mío".

Admiradores lo despiden en Italia

Al tiempo, los admiradores de Silvio Berlusconi se congregaron este lunes delante del hospital de Milán donde murió el magnate italiano, vestidos con los colores de su partido o los del equipo de fútbol AC Milan que el empresario encumbró al firmamento de las competiciones europeas.



Berlusconi, que falleció a los 86 años debido a una leucemia, dejó una huella imborrable en el panorama político de su país y en la memoria de los italianos, desde los más ancianos a los más jóvenes.

Simpatizantes de Berlusconi se reúnen a las afueras del hospital en donde murió el ex primer ministro y afuera de la residencia del político. Foto: AFP

"Es inmortal, siempre estará junto a nosotros", afirmó a la AFP Carla Ballarini, de 75 años, que acudió al hospital San Raffaele poco después del anuncio de la muerte del ex primer ministro. "Siempre lo admiré, al igual que toda nuestra familia. Por su generosidad, su amabilidad y todo lo que hizo por nosotros", explicó la jubilada.



Los periodistas se apostaron también a la entrada pero en un perímetro restringido custodiado por la policía y un grupo de carabineros. Temprano por la mañana, llegaron al hospital el hermano de Berlusconi, Paolo, y las tres hijas del magnate.



Samuele Nebulioni, un estudiante de Relaciones Internacionales de 22 años, acudió al hospital con un ramo de flores. "Fue el mayor liberal de la historia italiana", dijo con respecto al fundador de Forza Italia.

