Aterrador: matan a una persona durante la filmación de un video de rap

Shane Jerome, un joven de 20 años, fue apuñalado de gravedad en medio de la filmación de un video de rap. La caótica escena se dio en Brixton High Street, en el sur de Londres. Tras el ataque, el hombre fue declarado muerto por los servicios de emergencia sin haber alcanzado a ser trasladado a un centro hospitalario.

Algunos testigos de la escena dijeron que el joven corrió hacia una ambulancia agarrándose el pecho, luego del ataque. Así lo informó el diario ‘The Sun’. "Vi la ambulancia y un tipo tirado en el suelo. El paramédico estaba al teléfono y parecía bastante estresado y lo extraño es que no quería tocarlo", declaró un hombre.



Otro de los testigos contó que vio a un transeúnte haciéndole RCP, luego se sumó una mujer para ayudar mientras llegaba la policía. La escena estaba llena de sangre y algunos ciudadanos pensaron que hacía parte del video de rap.



A su vez, indicaron que Jerome fue asesinado por los ‘enemigos celosos’, como se conoce a bandas criminales de la zona, que estaban en una pelea callejera durante la filmación, según informó el medio ‘Daily Mail’. Las declaraciones indican que antes del derramamiento de sangre, hubo un enfrentamiento entre dos grupos.



En medio de lo sucedido, había camionetas y carros lujosos de todo tipo, dijo un testigo a la ‘BBC’. Un convoy Range Rover negro, un Ferrari rojo y un Lamborghini verde lima se encontraban parqueados en la calle donde sucedió el ataque.



Los forenses examinaron toda la escena para dar explicación de lo ocurrido: una motocicleta, una bicicleta de alquiler dañada y demás elementos presentes durante el ataque. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre lo sucedido el pasado 21 de julio.



Scotland Yard, como se conoce a la policía de Inglaterra, confirmó que los familiares de la víctima ya han sido informados, con una identificación formal y un examen post mortem que aún no se ha llevado a cabo.



La novia de Jerome, Seleka Gathercole, escribió en sus redes sociales: “Mi corazón está completamente partido en dos. Nunca jamás superaré tu pérdida; significas más para mí de lo que podría explicar”.

