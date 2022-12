El Gobierno de Serbia decidió este viernes pedir oficialmente a la misión de la Otán en Kosovo (KFOR) su consentimiento para el retorno de soldados y policías serbios a su antigua provincia independiente desde 2008.



La solicitud formal será cursada al comandante de la KFOR esta misma noche por vía electrónica y mañana por la mañana será entregada por el jefe del Estado Mayor en un paso fronterizo, explicó el presidente serbio, Aleksandar Vucic, a la televisión pública RTS.

Serbia fundamenta su petición en la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1999, adoptada tras la guerra entre las fuerzas serbias y la guerrilla separatista albanokosovar que concluyó ese año tras dos meses y medio de bombardeos de la Otán para proteger a la población albanesa de la represión del entonces régimen de Slobodan Milosevic.



La resolución establece que Serbia puede desplegar hasta mil militares y policías en lugares de religión cristiano-ortodoxos y cruces fronterizos, entre otros, si tal despliegue es aprobado por el comandante de la KFOR.



Según Vucic, el retorno de esas fuerzas, que considera importante para proteger la población serbia, "contribuiría a la paz, reducción de las tensiones, un enfoque diferente del futuro y la posibilidad de soluciones de compromiso".



No obstante, tras participar hoy en la reunión del Gobierno que decidió cursar la citada solicitud, el presidente serbio admitió que no se hace ilusiones de que la respuesta vaya a ser positiva.



"Sería una buena decisión (la respuesta positiva), pero casi estamos seguros de que no será aceptada (...)", dijo Vucic. Es la primera vez que un Gobierno serbio pide el retorno de sus fuerzas a Kosovo.



La petición llega tras un refuerzo de la presencia de unidades policiales especiales enviadas por Pristina al norte kosovar, poblado pos serbokosovares, y que los serbios consideran contrario a los acuerdos logrados en los años pasados entre Pristina y Belgrado.



También llega después de que Kosovo solicitara hoy formalmente su ingreso en la Unión Europea (UE). Ambas solicitudes, serbia y kosovar, se anuncian en medio de nuevas tensiones entre Pristina y Belgrado y el bloqueo de las carreteras del norte kosovar por la población serbokosovar, que protesta por lo que considera una creciente discriminación por parte de Pristina.



Kosovo proclamó de forma unilateral en 2008 su independencia, apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los socios comunitarios, pero no por España, China, Rusia, India, Brasil y otros Estados.

EFE

