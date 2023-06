La era de estabilidad global posterior a 1945 está muerta y enterrada. Y aunque en ella hubo muchas guerras, algunas más pequeñas y otras de mayor magnitud, como las de Corea y Vietnam, pasando por Oriente Medio y Afganistán, es claro que nos beneficiamos ampliamente de ese mundo bipolar dominado por Estados Unidos, de ese orden estratégico y ese sistema internacional que se mantuvo estable e intacto por más de medio siglo.



Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio esta estabilidad ha dado cada vez más pie a una renovada rivalidad entre grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China. Más aún, desde hace tiempo ha quedado claro que aumentará la influencia política y estratégica de India, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Arabia Saudí, Irán y otras economías emergentes, así como sus roles en el sistema global. En el contexto de una profundización del conflicto entre China y EE. UU., estas potencias en ascenso tendrán muchas oportunidades para enfrentar entre sí a las dos superpotencias del siglo veintiuno. En efecto, muchas de estas oportunidades serán demasiado buenas como para perdérselas.

Mientras tanto, en Rusia las élites políticas nadan infructuosamente en fantasías de restaurar el alcance y el peso geopolíticos de la Unión Soviética, y del Imperio Ruso anterior a ella. Bajo el presidente Vladimir Putin, el Gobierno ruso ha apuntado cada vez más a revertir el legado inmediato de la era posterior a la Guerra Fría. En contraste, Occidente –es decir, EE. UU. y la Unión Europea– ha adherido al arreglo básico posterior a la Guerra Fría en Europa. Para tal fin, se ha mantenido comprometido con la defensa de valores básicos como el derecho de los países a la autodeterminación y la inviolabilidad de las fronteras reconocidas internacionalmente.

La divergencia entre estos valores y compromisos convirtió en inevitable el conflicto sobre las exrepúblicas de la Unión Soviética, como vimos en Georgia ya en 2008. En Ucrania, la salva inicial vino cuando Rusia se anexó Crimea en 2014, pero el punto de quiebre no ocurrió sino hasta febrero pasado, cuando el Kremlin comenzó su invasión total y puso un final decisivo a la era de paz en Europa. Una vez más, el continente se está dividiendo en dos campos.

El peligro mayor

El intento de Putin de reescribir la historia a la fuerza no solo es una tragedia para Ucrania y un reto para la seguridad europea, sino un cuestionamiento al sistema internacional completo de naciones Estado. Después de todo, muchas de las potencias globales nuevas y emergentes se han negado a ponerse sin ambages de parte de Ucrania, y algunas –siguiendo el ejemplo de China– han manifestado su apoyo explícito a Rusia o han permanecido como “neutrales” en su interés por ganar alguna ventaja táctica. La implicación es que estos países están dispuestos a pasar por alto una violación flagrante de los principios básicos en que se sustenta la estabilidad global.

Pero el peligro más amplio para el sistema internacional no radica en la guerra de Ucrania (Rusia es demasiado débil como para representar una amenaza verdaderamente global), sino en el deterioro de las relaciones sinoestadounidenses.

Es cierto que a pesar de la belicosa retórica de China sobre Taiwán y sus amenazantes ejercicios navales en las aguas que rodean la isla, la confrontación es mucho menos militar que económica, tecnológica y política. Esto es un triste consuelo, porque se trata de un creciente conflicto de suma cero.Es probable que algunos de los grandes perdedores de esta confrontación sean Japón y Europa. Las empresas chinas han desarrollado enormes capacidades de producción en masa en el sector de los automóviles –especialmente vehículos eléctricos (VE)–, y ahora apuntan a sacar de la competencia a los fabricantes europeos y japoneses que por largo tiempo han dominado el mercado.

Barco turístico con banderas chinas en la isla de Pingtan, frente a Taiwán. Foto: AFP

Para complicar las cosas, la propia respuesta de los estadounidenses a la competencia china es impulsar una política industrial a costa de los fabricantes europeos y japoneses. Por ejemplo, la reciente Ley de Reducción de la Inflación contempla otorgar grandes subsidios para la producción de vehículos en suelo estadounidense. Desde su perspectiva, tales medidas matan dos pájaros de un tiro: proteger a los grandes fabricantes locales de vehículos y darles incentivos para que impulsen el desarrollo de los VE.

El resultado final será una profunda reorganización del sector automovilístico global en que Japón y Europa (principalmente Alemania) perderán competitividad y cuota de mercado. Y no olvidemos que este importante cambio económico representa meramente el comienzo de una confrontación global y un reordenamiento estratégico mucho mayores.

Europa no solo debe hacer un enorme esfuerzo por preservar su modelo económico durante esta reorganización de la economía global, sino que además deberá hacerlo enfrentando costos energéticos más altos, una creciente brecha tecnológica con respecto a las dos superpotencias y la urgente necesidad de contrarrestar la nueva amenaza que Rusia representa. Todas estas prioridades cobrarán todavía más urgencia a medida que se aproximen las nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, dada la clara posibilidad de que Donald Trump sea reelecto.

Así, es evidente que Europa se encuentra en una clara desventaja. Geográficamente está en una región peligrosa y, sin embargo, sigue siendo una confederación de estados Nación soberanos que nunca ha reunido la voluntad de lograr una integración real, incluso tras dos guerras mundiales y una Guerra Fría que duró décadas. En un mundo dominado por grandes Estados con presupuestos militares en aumento, Europa todavía no es una potencia real.

Depende de los europeos si esta situación se mantiene o no. El mundo no va a esperar a que Europa madure. Si Europa va a enfrentar el actual reordenamiento global, es mejor que comience ya… o idealmente ayer.

JOSCHKA FISCHER

© PROJECT SYNDICATE

BERLÍN



(*) Exministro de Relaciones Exteriores de Alemania y vicecanciller de ese país entre 1998 y 2005. Fue líder del Partido Verde alemán durante dos décadas.

EE. UU. y China están en rumbo de colisión

Después de la cumbre del G7 celebrada en mayo en Hiroshima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que espera un “descongelamiento” en la relación con China. Pero aunque en tiempos recientes hubo algunas reuniones bilaterales oficiales (y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen expresó esperanzas de visitar China pronto) dicha relación todavía es ‘glacial’.

De hecho, más que descongelarse, la nueva guerra fría se está poniendo cada vez más fría, y la cumbre del G7 amplificó las inquietudes chinas respecto de que Estados Unidos sigue una estrategia de “contención, aislamiento y supresión integra”.

A diferencia de reuniones anteriores, en las que los líderes del G7 ofrecían más palabras que acciones, esta cumbre resultó una de las más importantes en la historia del grupo, pues Estados Unidos, Japón, Europa y sus amigos y aliados dejaron más claro que nunca que están dispuestos a unir fuerzas para contrarrestar a China.

Además, Japón (que en la actualidad ejerce la presidencia rotativa del grupo) se aseguró de invitar a importantes líderes del sur global, en particular el primer ministro indio Narendra Modi. Con su acercamiento a potencias medias y en ascenso, el G7 quiere persuadir a otros países para que se unan a su respuesta al ascenso de China. Y es probable que muchos de ellos concuerden con la descripción de China como una potencia capitalista de Estado autoritario que se muestra cada vez más asertiva en la proyección de su poder en Asia y en el mundo.

Si bien la India (que este año ejerce la presidencia del G20) ha adoptado una postura neutral respecto de la guerra de Rusia en Ucrania, lleva largo tiempo trabada en una rivalidad estratégica con China, debida en parte al hecho de que ambos países comparten una larga frontera de la que una porción significativa está en disputa. De modo que incluso si la India no se convierte en un aliado formal de los países de Occidente, seguirá posicionándose como una potencia global independiente y en ascenso cuyos intereses estarán más alineados con Occidente que con China y sus aliados de facto (Rusia, Irán, Corea del Norte y Pakistán).

Además, la India es un miembro formal del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (el ‘Quad’), una asociación con Estados Unidos, Japón y Australia, cuyo propósito explícito es la disuasión de China; al tiempo que Japón y la India tienen una relación amistosa de larga data y una historia compartida de relación conflictiva con China.

Japón también invitó a Indonesia, Corea del Sur (con la que lleva adelante un descongelamiento diplomático, motivado por las inquietudes compartidas respecto a China), Brasil (otra potencia clave del sur global), el presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mensaje fue claro: la amistad “ilimitada” entre China y Rusia tiene importantes consecuencias.

Pero el G7 fue todavía más allá y dedicó una porción sustancial de su comunicado final a explicar de qué manera le ‘plantará cara’ a China en los años venideros. Entre otras cosas, el documento denuncia las políticas chinas de “coerción económica” y recalca la importancia de una alianza indopacífica para frustrar los intentos chinos de dominar Asia. Critica el expansionismo chino en los mares al sur y al este de China, y advierte claramente a Beijing de que no ataque ni invada Taiwán.

La disputa por el sur



Y hay más: según el comunicado, los esfuerzos occidentales de contención irán acompañados por una política de acercamiento al sur global mediante grandes inversiones en la transición energética, para evitar que países clave graviten hacia la esfera de influencia china.

No es extraño que China no haya podido contener su furia contra el G7. Además de superponerse con una reunión del Quad, la cumbre de Hiroshima se produjo en un momento en que la Otán ha comenzado a hacer su propio giro en dirección a Asia, y en el que la alianza AUKUS (formada por Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos) se prepara para confrontar a China en el Pacífico.

Entre tanto, la guerra económica y tecnológica entre Occidente y China sigue escalando. Japón ha comenzado a imponer restricciones a las exportaciones de semiconductores a China, y la administración Biden está presionando a Taiwán y Corea del Sur para que hagan lo mismo. En respuesta, China prohibió los chips de la estadounidense Micron.

Otra empresa estadounidense a la que también es probable que se le apliquen nuevas restricciones para vender a China es la fabricante de chips Nvidia, que se está convirtiendo rápidamente en una superpotencia corporativa, gracias al incremento de la demanda de sus chips avanzados para el uso en aplicaciones de inteligencia artificial. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que pretenden mantener a China al menos una generación detrás en la carrera por la supremacía en IA. La Ley sobre CHIPS y Ciencia aprobada el año pasado en los Estados Unidos introdujo enormes incentivos para relocalizar la producción de chips.

El riesgo ahora es que China, que está haciendo grandes esfuerzos para cerrar la brecha tecnológica que la separa de Occidente, aproveche su papel dominante en la producción y el refinamiento de tierras raras (cruciales para la transición verde) y tome represalias contra las sanciones y restricciones comerciales estadounidenses. Ya aumentó sus exportaciones de vehículos eléctricos casi un 700 % desde 2019 y está empezando a competir con Boeing y Airbus con aviones comerciales propios.

Aunque el G7 tal vez se propuso disuadir a China sin desatar una escalada en esta nueva guerra fría, la percepción en Beijing hace pensar que los líderes occidentales no hallaron el punto justo. Ya que es más evidente que nunca que Estados Unidos y Occidente en general están decididos a contener el ascenso de China.

En entrevistas recientes en ocasión de su centésimo cumpleaños, Henry Kissinger (arquitecto de la ‘apertura’ estadounidense a China de 1972) advirtió de que si los dos países no encuentran un nuevo espacio de comprensión estratégica, seguirán en rumbo de colisión. Cuanto más profundo es el congelamiento, mayor el riesgo de una fractura violenta.

Análisis de Nouriel Roubini, Profesor emérito de economía de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, economista jefe de Atlas Capital Team, director ejecutivo de Roubini Macro Associates, cofundador de TheBoomBust.com y autor de 'MegaThreats: ten dangerous trends that imperil our future, and how to survive them' (2022). Fue economista sénior de asuntos internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración Clinton y ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Mundial. © Project Syndicate. Nueva York.

