Italia ‘obligará’ a buscar trabajo a hijos mantenidos por sus papás

Este martes 18 de agosto, una sentencia emitida por el Tribunal Supremo italiano, declaró que "una vez los hijos terminen sus estudios de educación superior deberán conseguir trabajo e independizarse, ya que sus padres no tienen la obligación de mantenerlos indefinidamente". Pues, la entidad considera que la manutención es un proceso educativo que debe terminar cuando los hijos son profesionales.



(Le puede interesar: El niño ambientalista colombiano que le sigue el paso a Greta Thunberg).

Según el diario 'ABC', con esta decisión, la institución busca motivar a los jóvenes para que se sean más activos en el campo laboral. “Los hijos no pueden pretender que el trabajo se adapte únicamente a los padres”, dicta la sentencia citada por el 'ABC'.



(Puede leer: Video: Melania rechaza la mano de Donald Trump).



Por su parte, el juez dijo que esto era necesario para evitar un “abuso de derechos”.



Italia, es uno de los pocos países de Europa en el que los jóvenes tardan más tiempo en irse de sus casas y según datos publicados en el 2019 por el Instituto Italiano de Estadísticas, cerca del 65% de los jóvenes que tienen entre 20 y 34 años aún viven con sus padres.



(Además: Parejas de famosos que demuestran que en el amor la edad no importa).



De acuerdo con 'ABC', la sentencia dice que el país europeo necesita un cambio de cultura en el interior de los hogares, pues es necesario que se deje de apoyar la idea de que los hijos siempre deben vivir con sus padres.



(Siga leyengo: El niño ambientalista que no juega a ser grande).

Tendencias EL TIEMPO