Mujer en España sería la segunda colombiana contagiada por coronavirus

Una colombiana que viajó hace dos semanas a Italia, el país de Europa con la cifra más alta de casos del nuevo coronavirus, dio positivo en la primera prueba de la enfermedad y sería el sexto caso de contagio en las islas Canarias (España), informó este jueves el medio local Diario de Avisos en su página web.



La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya había confirmado este miércoles en Twitter el primer positivo de coronavirus en el municipio gomero de Valle Gran Rey, pero no mencionó la nacionalidad de la paciente. La Provincia- Diario de Las Palmas, aseguró que la mujer es de origen suramericano.

Según Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, la mujer estuvo "en Italia entre el 4 y el 8 de febrero" y se "encuentra ingresada y en aislamiento en el Hospital General de La Gomera". Asimismo, informó que "el siguiente paso del protocolo será realizar las segundas pruebas para confirmar o descartar ese primer positivo en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid".



El siguiente paso del protocolo será realizar las segundas pruebas para confirmar o descartar ese primer positivo en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Se continuará informando durante las próximas horas. — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) February 26, 2020

De acuerdo con Diario de Avisos, la colombiana "reside desde hace tiempo en el municipio de Agulo" y "trabaja en Valle Gran Rey, en la casa tutelada para la Tercera Edad, Virgen de los Reyes".



Además, el medio aseguró que estaba incapacitada desde el 11 de febrero, pero que solo hasta el martes asistió al centro médico tras presentar fiebre y que se encuentra en una habitación que "ocuparon los cinco turistas alemanes que fueron confinados hace unas semanas y que finalmente fueron dados de alta tras 14 días de observación".



"Valle Gran Rey es el municipio más turístico de La Gomera y en donde residen muchos extranjeros, algunos de ellos italianos", aseguró.

Más casos en España

España registró este jueves más casos nuevos de coronavirus, y uno de ellos se encuentra "grave", indicaron las autoridades, que están investigando la pista de los primeros casos de contagio dentro del país.



Entre los nuevos casos, dos fueron registrados en la región de Madrid, donde un hombre de 77 años con patologías previas fue ingresado y "se encuentra grave" en la unidad de cuidados intensivos, indicó el gobierno regional en un comunicado.

La Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local ya que ninguno de ellos viajó a zonas de riesgo de contagio

"La Dirección General de Salud Pública no descarta que se trate de un contagio local ya que ninguno de ellos viajó a zonas de riesgo de contagio", como el norte de Italia, al que están ligados la casi totalidad de casos de los últimos días en España, explicó el texto.



Este miércoles se anunció otro caso en Sevilla, el de un hombre de 62 años, que también se habría contagiado dentro de España. El paciente dijo que en las últimas semanas no salió del país, y que tampoco estuvo en contacto con alguien que hubiera viajado a alguna zona de riesgo.



Las autoridades españolas tratan por tanto de remontar la pista de estos posibles contagios locales, para saber si el virus lleva circulando varias semanas dentro del país. "Se esta haciendo un esfuerzo importante para averiguar cómo se contagió esta persona", declaró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la radio pública RNE.



"El hecho de que no se haya podido localizar dónde se ha infectado implicaría que el virus podría, durante algún momento, haber circulado por Andalucía, y eso daría una percepción del riesgo un poco diferente", destacó por su lado en la radio Onda Cero Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.



Desde este lunes noche se han detectado en España 15 casos de coronavirus, según las autoridades. Doce de ellos han sido importados de Italia, incluidos cuatro italianos de vacaciones en la isla de Tenerife, y cuyo hotel se encuentra en cuarentena desde el martes, con más de 700 turistas confinados. En total, se han registrado en España 17 casos de COVID-19.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con Efe