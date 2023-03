El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó este miércoles en Kiev (Ucrania) que es "crucial" prorrogar el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos alcanzado con Rusia, un pacto vital para el suministro mundial de alimentos que expira el 18 de marzo.

"Me gustaría subrayar la importancia crucial de prorrogar (el acuerdo sobre cereales) el 18 de marzo y crear las condiciones para hacer el mejor uso posible de la infraestructura de exportación", declaró Guterres, según lo informó la agencia EFE.

El jefe de la ONU añadió que el acuerdo ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de cereales ucranianos, que estaban hasta entonces bloqueados en los puertos debido a la invasión rusa.



"Ha contribuido a reducir el costo mundial de los alimentos y ha prestado una ayuda crucial a las poblaciones que también pagan un alto precio por esta guerra, en particular en los países en desarrollo", recalcó Guterres.



El líder de la ONU recordó que los cereales y fertilizantes ucranianos, pero también rusos, son "esenciales para la seguridad alimentaria mundial y los precios de los alimentos", en un contexto de inflación generalizada en muchos países.



Ucrania reclamó el martes pasado esfuerzos internacionales para mantener abierta las vías marítimas en el mar Negro usadas para el transporte de sus cereales.



Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a principios de marzo pasado que Rusia renueve el acuerdo. Rusia, por su parte, asegura que no se cumple la parte de este acuerdo que debía permitirle exportar fertilizantes sin sanciones occidentales.



Según lo informado por Infobae, la de hoy es la tercera visita que Guterres hace a Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar hace algo más de un año.



Añadió que fuentes ucranianas señalaron el martes que "las negociaciones para ampliar el pacto ya habían comenzado, si bien no directamente con Rusia. Ucrania ha mostrado anteriormente su deseo de que el acuerdo sea extendido durante al menos un año para garantizar la estabilidad a exportadores e importadores y lograr la inclusión del puerto de la ciudad de Mikolaiv, en el sur del país".

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE