Se va Angela Merkel, la dama fuerte de Europa

Tras 13 años en el poder, la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel (Hamburgo, 1954), anunció esta semana que abandonará la jefatura de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y que no se presentará a las próximas elecciones legislativas, en el 2021. Si la débil coalición de gobierno que la soporta se mantiene, le quedan tres años de mandato, pero el período que se abre ahora –en Berlín ya se le busca un sucesor– será el ocaso de una figura absolutamente clave de los últimos tres lustros europeos.

Se puede afirmar sin temor a exagerar que buena parte de la Europa de hoy fue moldeada por las decisiones de esta mujer de origen modesto, pero convicciones firmes, que tuvo que lidiar con la crisis de la zona euro, el auge del euroescepticismo y de los populismos de extrema derecha, masivas oleadas de refugiados, el expansionismo ruso en Ucrania, el ‘brexit’ y la llegada de un desafiante Donald Trump, que no tuvo inconveniente en cuestionar la Alianza Atlántica y poner en jaque el comercio mundial, entre otras situaciones realmente complejas.



Hija de un pastor luterano que oficiaba en la RDA, donde creció e hizo parte de las juventudes comunistas, se graduó de física y hasta tuvo tiempo para casarse y divorciarse. De esa relación guardó el apellido con el que luego la conocería el mundo. Todo cambió para ella a los 35, cuando cayó el Muro de Berlín. Ese gran acontecimiento, de alguna forma el final del siglo XX, dio inicio a la carrera política de Merkel.



Poco después ingresó en las filas de los conservadores de la CDU que manejaba con mano de hierro Helmut Köhl, quien fue su mentor a tal punto que el canciller la llamaba ‘mein Mädchen’ (mi chica). Y la ‘chica’ ascendió velozmente: en 1991 ya era ministra de Mujer y Juventud, y en 1994, de Medioambiente; en el año 2000 se hizo con la jefatura del partido y en noviembre de 2005, con la del Gobierno.



El estallido de la crisis económica en 2008 puso a Merkel en el centro de la escena europea por el peso de Alemania. Se convirtió en la mujer más poderosa del mundo. La gestión de la crisis y el diseño de sus remedios se cocinaban en Bruselas, pero siempre con un oído puesto en Berlín.



Siguiendo su línea, Europa viró en el 2010 hacia una política económica de ajustes y máxima austeridad. Con esa política, Merkel logró salvar la nave, pero sus críticos afirman que dejó las reformas europeas a medio hacer.



Una fuente comunitaria dedicada al análisis político explicó a EL TIEMPO que Merkel fue “al principio un factor de estabilidad, pero después se convirtió en un factor de inmovilidad”.



Esta misma fuente anota que “en Alemania la política europea es política nacional, pero Merkel no fue capaz de explicar a su opinión pública la importancia de la reforma de la eurozona; y si bien supo mantener el barco a flote y en la buena dirección, ralentizó a la UE”. En otras palabras, hizo que Europa avanzara poco y lento cuando tenía la preeminencia política para acelerar y concluir la reforma de la eurozona, vital para que una próxima gran crisis financiera no se lleve por delante el euro. Y otros la acusan también de olvidar a ratos aquella idea tan alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial: ‘No se trata de hacer una Europa alemana, sino una Alemania europea’.

Christian Odendahl, economista jefe del Centre for European Reform, dijo a EL TIEMPO que acusar a Merkel de egoísta es “un poco injusto, porque siempre tuvo en cuenta tanto el interés alemán como el europeo. Y su decisión en 2010 de aprobar el rescate a Grecia fue para proteger la estabilidad financiera de toda la eurozona, algo más que comprensible a menos de dos años de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos”.



No obstante, Odendahl explica que “después del 2010 se atrincheró en un análisis incompleto de lo que se había hecho mal y de lo que había que hacer para remediarlo y siguió así hasta el final. No porque estuviera pensando solo en el interés de Alemania, sino porque ella creía firmemente en que solo las reformas estructurales y la prudencia fiscal podrían traer estabilidad y crecimiento a largo plazo”.



Para este economista, eso fue “equivocado”, y añade que la crisis de la eurozona “solo mejoró cuando la estrategia económica se desvió de las líneas de Merkel, aplicando las normas fiscales de la zona euro de forma menos estricta, incrementando el apoyo monetario a la economía, uniendo los bancos a la unión bancaria y, sobre todo, permitiendo que el Banco Central Europeo actuara como prestamista de último recurso para los gobiernos”.

Duras batallas políticas

En el plano político, Merkel plantó cara a los populismos xenófobos. Cuando la mayoría del bloque intentaba cerrar la puerta a los refugiados que huían de las guerras de Oriente Medio, Merkel abrió la frontera alemana a más de un millón de sirios e iraquíes. Un mensaje político muy importante, y desde los valores del liberalismo político, cimiento de la Unión Europea. Pero pagó un alto precio en las encuestas y alimentó, sin quererlo, a la extrema derecha europea.



Ante Rusia y sus tendencias expansionistas desde la anexión de la provincia ucraniana de Crimea en 2014, Merkel fue la que plantó cara a Putin. También la que en Washington, tras la victoria de Donald Trump, advirtió contra el camino populista y proteccionista que iniciaba Estados Unidos, sobre los peligros que implicaba jugar con el libre comercio internacional. Los más importantes diarios europeos la llamaron por esos días “la líder del mundo libre”, una apelación usada durante la Guerra Fría para referirse al inquilino de la Casa Blanca.



Mientras los dirigentes del bloque europeo felicitaban a Trump por su victoria, Merkel le envió una carta en la que se limitaba a recordarle que Washington tiene obligaciones políticas y morales con el multilateralismo y las libertades que están por encima de uno u otro presidente.



Merkel llegó al poder en 2005, en el momento de la ‘globalización feliz’, y fue una figura clave del orden neoliberal junto a actores como Barack Obama. Era la primera mujer jefa del Gobierno alemán y Obama, el primer presidente no blanco de Estados Unidos. Sus logros y sobre todo su temple le valieron ser elegida como personaje del año por la revista Time en el 2015, medio que la describió como la “líder de facto de la U. Europea, la empresa conjunta más próspera del planeta”. Mientras que Forbes la puso a la cabeza de la lista de las 10 mujeres “más poderosas del mundo” en múltiples ocasiones.



Álvaro Oleart, analista del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Bruselas, le reconoce “una imagen de liderazgo importante” y más en los últimos años”, ante el claro “contraste con líderes emergentes (todos hombres y con tintes dictatoriales) de extrema derecha como Trump, Salvini u Orban”. Pero subraya que “su retirada de la política marca, inevitablemente, el fin de una época”.

Oleart ve parte de la explicación del ocaso de Merkel en una fallida estrategia de contención de la extrema derecha: “Poco a poco, las diversas crisis a nivel global y europeo –económica, migratoria, etc.– hirieron la estabilidad del statu quo social-liberal. En Europa, primero la crisis griega y después la de los refugiados empezaron a ser utilizadas con habilidad por actores de extrema derecha. La derecha tradicional, incluida Merkel, trató de mantenerse en el poder en el corto plazo adoptando algunos de las reclamaciones de la extrema derecha (principalmente, en el tema de los inmigrantes)”. Pero fue precisamente ahí, opina Oleart, que Merkel “perdió el control de los mandos, pues la base electoral de la derecha prefirió el original a la copia, y de ahí el ascenso de los ultraderechistas de AfD en Alemania, del FPO en Austria y de la Lega en Italia”.



Este analista reconoce que Merkel respondió a ese momento histórico “posicionándose como la derecha antipopulista en un momento populista y se enfrentó cara a cara a Trump, mostrándose como su contrapeso liberal en el mundo occidental”. “Pero –agrega– una vez la derecha tradicional abrió la puerta a la extrema derecha, esta ya no dejó de crecer”.



Paralelamente, como resumían los editoriales de varios diarios europeos esta semana, en ese contexto de crisis Merkel no cambió y siguió con su mismo estilo y forma de hacer política. Su figura siempre fue vista como un polo de estabilidad en un mundo cada vez más inestable, pero las encuestas de popularidad le fueron cada vez más adversas dentro de sus fronteras.



La verdad, remata Oleart, es que “todos los temas importantes (rescate a Grecia, gestión de la crisis migratoria, etc.) fueron solucionados a base de parches y Merkel no logró erigirse como líder del mundo occidental, que sigue virando hacia la extrema derecha. Por eso, Merkel empieza a pertenecer ahora al mundo de ayer”. Tal vez no sea solo culpa de Merkel, sino del momento de debilidad de Europa en su conjunto, pero a ella le tocó llevar las riendas de la Unión Europea en esta coyuntura.

El tema de la sucesión

El hecho es que la carrera por la sucesión ya comenzó y el semanario ‘Der Spiegel’ se preguntaba el martes “¿cuánto tiempo va a aguantar Merkel en el poder?”. Pregunta importante para Alemania, donde se teme que la CDU opte por un giro a la derecha, pero mucho más para el conjunto de la Unión Europea, que se pregunta quién podría asumir el liderazgo que deja la ‘dama fuerte’ del Viejo Continente.

En la UE candidatos a la vista no parece haber, y la Europa defensora de la democracia liberal y estandarte de la integración, el libre comercio, el multilateralismo y los derechos humanos necesita con urgencia que alguien con el carácter de Merkel asuma el relevo, porque las amenazas son múltiples, serias y crecientes: desde los populismos de derecha en ascenso y los desafíos expansionistas rusos hasta el tema de la inmigración y la guerra comercial y sus imprevisibles consecuencias.



No son buenos tiempos para quedarse sin alguien que sepa llevar las riendas, el timón en medio de la tormenta. Y aunque Merkel asegure que renunciar a la jefatura de su partido le va a permitir dedicarle más tiempo al frente internacional –esta semana, de hecho, condenó las elecciones en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, previstas para el 11 de noviembre bajo el aliento de Moscú–, no cabe duda de que ya no será vista como la poderosa señora Merkel de antes, sino como alguien que ya va de salida.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas