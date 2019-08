El PD y el M5E acuerdan un Gobierno para Italia dirigido por Conte

El presidente italiano, Sergio Mattarella, encargará este jueves al dimisionario primer ministro, Giuseppe Conte, la formación de un nuevo Gobierno, después de que el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) acordaran este miércoles unirse en coalición.



Mattarella hará el encargo formal este jueves, cuando convoque a Conte a la sede de la Jefatura del Estado.

"Trabajamos en el contenido del programa", precisó antes de la reunión el jefe del PD en la cámara de diputados, Graziano Delrio.



Pero el M5E anunció que todo acuerdo de coalición con el PD debía ser aprobado por la plataforma de Internet de "democracia representativa" del Movimiento, llamada "Rousseau".

Sin acuerdo de una "mayoría sólida", el presidente italiano Sergio Mattarella, convocaría nuevas elecciones para noviembre, un mal momento para la economía italiana fuertemente endeudada y paralizada. Foto: AFP

El M5E ejerció una fuerte presión sobre el PD para que el ahora exprimer ministro, Giuseppe Conte, permanezca en su lugar. Foto: Alberto Lingria / Reuters

"El M5E sólo apoyará el proyecto si el voto es positivo", anunció el líder de ese movimiento y viceprimer ministro saliente, Luigi Di Maio.



"Rousseau", gestionada por la firma de marketing Casaleggio (nombre de uno de los fundadores del M5S) y criticado por su opacidad, cuenta con 100.000 inscritos, supuestamente representados en millones de electores (10,7 millones en las legislativas de 2018).

Hace tres semanas que Italia se hundió en una crisis inédita, tras la decisión del ministro del Interior y líder de la Liga (extrema derecha), Matteo Salvini, de romper su coalición con el M5E. Foto: Remo Casilli / Reuters

Esta condición del M5E es "un grave palmo de narices a las instituciones", lamentaron fuentes del Partido Demócrata, a pesar de que el líder de esta agrupación en el Senado, Andrea Marcucci, matizó: "todos tienen sus procedimientos". El presidente Sergio Mattarella continúa este miércoles una segunda ronda de consultas con la clase política, para estudiar la posibilidad de una nueva mayoría.

Andrea Marcucci, líder del Partido Demócrata italiano, señaló este miércoles que estaba listo para tratar de formar un gobierno con el M5E. Foto: AFP

Hace tres semanas que Italia se hundió en una crisis inédita, primero por la decisión de Matteo Salvini, líder de la Liga (extrema derecha), de romper el 8 de agosto la anterior coalición de gobierno formada con el M5E, y la dimisión el 20 de agosto del primer ministro Giuseppe Conte.



La idea de una alianza entre el PD y el M5E la lanzó el exprimer ministro Matteo Renzi (febrero 2013-diciembre 2016) con los objetivos básicos de reducir el número de parlamentarios y acordar un presupuesto 2020 capaz de evitar un aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), muy perjudicial para los consumidores.

El M5E se siente fuerte con su amplia presencia parlamentaria el y pretende hacerse valer en el reparto de ministerios FACEBOOK

TWITTER

Desde entonces, el proyecto se enriqueció con propuestas de los dos lados que coinciden en relanzar el apático crecimiento italiano con una atención especial en los más débiles y el medio ambiente, así como con una cura de austeridad en el Parlamento.

Cada vez más cerca de un nuevo Gobierno

Después de hablar con Mattarella, Zingaretti expresó que su partido estaba listo para formar una alianza con el M5E y también estaba listo para aceptar al candidato del M5E como primer ministro, el actual primer ministro Giuseppe Conte.

Amamos a Italia y consideramos que vale la pena probar esta experiencia FACEBOOK

TWITTER

"En tiempos difíciles como estos, eludir nuestra responsabilidad de tener el coraje de intentar esto es algo que no podemos permitirnos", expresó el líder del PD.



La perspectiva de un nuevo gobierno liderado por Conte, un académico que no tiene afiliación política pero que se considera cercano a 5 Estrellas, impulsó los mercados, que esperan que Italia no tenga elecciones anticipadas.

Ministerios claves

Los puntos de discusión se centran más bien en el reparto de los cargos ministeriales.



El PD, que reunió a su estado mayor este miércoles, debe levantar oficialmente su veto a la renovación de Conte como primer ministro, a la que estuvo reticente debido a su silencio durante 14 meses frente a la política antimigrantes de Salvini.



El M5S ejerció una fuerte presión sobre el PD para que permanezca en su lugar. Conte, quien cuenta con una fuerte popularidad en Italia, fue apoyado en los últimos días primero por los europeos en la cumbre del G7 de Biarritz (Francia) y luego este lunes por el presidente estadounidense Donald Trump, que lo calificó de "hombre muy talentoso".

Luigi di Maio, diputado del M5E, quiere seguir siendo viceprimer ministro, pero el PD considera que si Conte, es primer ministro, solo puede estar acompañado de un número dos surgido de su agrupación. Foto: Reuters

Sintiéndose fuerte con su amplia presencia parlamentaria (fue la fuerza más votada en las legislativas de primavera de 2018, cuando obtuvo el 32% de los sufragios), el M5S pretende hacerse valer en el reparto de ministerios.



Según los medios, el PD pidió elegir un número de ministerios, entre ellos Economía y Relaciones Exteriores, una actitud que permitió a Salvini burlarse de negociaciones "no sobre proyectos, sino sobre cargos".

El PD está listo para formar una alianza con el M5E FACEBOOK

TWITTER

Otro problema es la suerte de Di Maio, cuya figura quedó muy debilitada en la crisis. Él quisiera seguir siendo viceprimer ministro, pero el PD considera que si Conte, cercano a Cinco Estrellas, es primer ministro, solo puede estar acompañado de un número dos surgido de su agrupación.



Sin acuerdo de una "mayoría sólida" para una nueva coalición, Mattarella convocaría nuevas elecciones legislativas para el 10 de noviembre, un mal momento para la tercera economía de la zona euro, fuertemente endeudada y paralizada.



AFP y Reuters