Un año de la crisis catalana: sin luz al final del túnel

Hace un año, el primero de octubre de 2017, se celebró el referendo que terminó en la proclamación de independencia catalana de España, lo que generó la posterior intervención del gobierno central de Madrid para impedirla.

Jordi Rodríguez Virgili, profesor de comunicación política de la Universidad de Navarra, habla con EL TIEMPO sobre aspectos de la situación actual que ha generado ese hecho.

¿Cómo es el escenario de hoy respecto al conflicto independentista catalán en España?

Es un escenario complicado, negativo. No se avanza en ningún sentido. Nos encontramos con el entonces presidente fugado o en el exilio y con algunos consejeros en la cárcel.



El panorama penal avanza lentamente. En el frente político, se celebraron nuevas elecciones, que no cambiaron la política de bloques. Aunque Ciudadanos (partido constitucionalista) fue el más votado, se formó un nuevo gobierno independentista que no ha conseguido grandes avances con un parlamento cerrado o con muy poca actividad.

¿Cuáles son las posibilidades jurídicas de las personas en prisión?

Ese proceso es el más claro, pues tiene unos tiempos determinados por el procedimiento judicial. El juez lo va a llevar de la manera que considere oportuna, habrá un juicio y una sentencia. Los presos pueden permanecer en la cárcel hasta dos años. Todavía no han cumplido uno.

¿Cómo es el clima social en Cataluña?

Se ha deteriorado, y es bueno recordar que el conflicto es entre catalanes: unos que quieren independizarse del resto de España y otros que quieren seguir. Esos bloques representan cada uno un 50 por ciento (ahora mismo es un poquito más los que quieren seguir), pero el clima social de convivencia en la calle, con algunas manifestaciones de uno y otro lado, se ha deteriorado. Eso se trasluce también en las familias y el trabajo.

¿Ha perdido efervescencia el independentismo a lo largo de este año?

El movimiento independentista tiene un componente emocional muy fuerte, con un sentimiento identitario, de agravio, de sentirse víctima de ciertas decisiones tomadas en Madrid y, por tanto, es una cuestión bastante sentimental.



Desde el punto de vista de la comunicación política o de la movilización es difícil mantener esa efervescencia en un nivel alto tanto tiempo; va por picos. Yo no diría que ha bajado, pero tampoco ha subido. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el relato del independentismo es positivo, optimista: la creación de un país.



El de los constitucionalistas, en cambio, es negativo: no queremos que se vote, no queremos que haya más autogobierno. Tienen que conseguir un relato positivo de lo bueno que es para Cataluña seguir en España, continuar con ese proyecto en común con vista hacia el futuro. Es algo que ni el gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han conseguido.

¿Cómo es la relación del gobierno actual con los independentistas?

El gobierno actual sale de una moción de censura y tiene tan solo 84 escaños de 350. Ha llegado a la presidencia gracias, entre otros apoyos, a los independentistas catalanes. Por tanto, Sánchez sabe que su permanencia está condicionada al apoyo de esos partidos y les ha prometido más diálogo.



Hay mayor sintonía y empatía, pero, como ellos mismos están reclamando, es momento de dejar de hablar y pasar a los hechos. Sánchez encuentra que el margen de maniobra es escaso. Puede hacer símbolos, pero es muy difícil llegar a acuerdos.



El tema judicial es independiente, y en España hay separación de poderes, así que el gobierno no puede interferir en la acción de la justicia ni de la fiscalía. Puede hacer guiños como los que está haciendo –pedir que se revise la situación de los presos que están en prisión preventiva–, pero son solicitudes que no pasan de las palabras.

¿Cuál es la importancia en Cataluña de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo?

El apoyo municipal es muy importante, como lo demostró [el expresidente Carles] Puigdemont, que buscó el respaldo de los alcaldes. Si va a haber cambios en la relación de fuerzas, deben apoyarse en el poder municipal, sobre todo en las grandes ciudades como Tarragona y Barcelona.



Esta se encuentra ahora en manos de la alcaldesa Ada Colau, proveniente de un movimiento apoyado por distintos partidos y próximo a Podemos. Ahora se presenta Manuel Valls, barcelonés de nacimiento que ha sido primer ministro de Francia, figura de la política de primera línea. Aunque no se presentará por Ciudadanos, cuenta con su respaldo.



Es un candidato independiente, de peso y con valentía, que podría suponer un freno o un contrapeso al gobierno independentista actual del señor (Quim) Torra. Serán unos comicios muy importantes.

¿Cuál es la situación económica de la región?

El escenario es negativo. Pocas empresas que se fueron han regresado, pero la mayoría no lo han hecho ni lo harán a corto o mediano plazo. Huyen de la inestabilidad. Ha sido un duro golpe para Cataluña, aunque los independentistas traten de rebajar la importancia.



También lo hemos visto en los datos del turismo este verano, que bajó. Partimos de estándares muy altos porque es una comunidad autónoma próspera, rica, moderna. Sin embargo, ha sufrido un frenazo.

¿Qué se vislumbra en el futuro?

No se puede saber sin una bola mágica. La situación es de bloqueo, y lo que podemos hacer los periodistas y académicos es una llamada a los políticos, que son quienes deben solucionar problemas y crear climas de convivencia y desarrollo en la sociedad. No parece que haya movimientos porque el margen de maniobra que tienen es muy reducido. La situación es compleja. Es el gran problema político que tiene España actualmente.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID