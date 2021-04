Cancelan fiestas de San Fermin por segundo año consecutivo en España

Los Sanfermines en Pamplona, una fiesta conocida mundialmente por sus encierros de toros y que atrae a multitudes de turistas, fueron suspendidos por segundo año consecutivo a causa de la pandemia del coronavirus, anunció el alcalde de la ciudad española.



(Además: Interceptan una carta en la que amenazaban a un expresidente de España)

"Muy a nuestro pesar, me veo obligado a suspender oficialmente las fiestas de San Fermín de este año 2021", que debían celebrarse en julio, dijo en rueda de prensa el alcalde Enrique Maya, luego de que ya hubieran sido canceladas en 2020 por el covid-19.



Es "una decisión dura, que afecta a los sentimientos", y un nuevo golpe para la economía de Pamplona, concedió Maya. De todas maneras, como "la salud es lo primero", la decisión "no nos ha sorprendido", teniendo en cuenta la alta tasa de contagios en Navarra, la región del norte de España cuya capital es Pamplona, acotó el alcalde.



Con una incidencia acumulada de 400 casos de por 100.000 habitantes en catorce días, Navarra, tiene una de las tasas más altas de España, bastante por encima del promedio nacional de 235 casos.

Antes de iniciar el recorrido, los españoles realizan cánticos a San Fermín con el objetivo de que los proteja durante la corrida. Foto: Javier Lizón / EFE

El pasado año, la pandemia ya había privado a Pamplona de sus Sanfermines, que tienen lugar habitualmente del 6 al 14 de julio e incluyen los famosos encierros, carreras de toros por las calles del centro de la ciudad, a los que Ernest Hemingway dio fama mundial en 1926 en su novela "Fiesta".



Caracterizadas por la indumentaria blanca y pañuelo rojo al cuello de sus participantes, los Sanfermines son nueve días en los que no falta ni el vino ni el jolgorio.



La cancelación es un nuevo mazazo para la economía local y en particular para la hostelería, que se sumará al impacto del confinamiento de la primavera de 2020, uno de los más estrictos del mundo, y a las actuales restricciones en el funcionamiento de bares y restaurantes.



Otras ciudades españolas anunciaron en semanas pasadas que, por segundo año consecutivo, no disfrutarán esta primavera de sus fiestas grandes, también multitudinarias en tiempos normales.



AFP

