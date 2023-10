Scholz recibe a Macron en vísperas de una reunión conjunta de sus Gobiernos en Hamburgo

El canciller alemán, Olaf Scholz, recibió este lunes 9 de octubre en la ciudad de Hamburgo (norte), al presidente francés, Emmanuel Macron, en vísperas de una reunión de sus dos Gobiernos que busca mejorar la cooperación francoalemana en temáticas que van más allá de la actualidad.



Los dos líderes subrayaron su solidaridad con Israel en una breve comparecencia a la prensa durante una visita a unas instalaciones de Airbus en las que se produce el modelo A320.



Scholz calificó el ataque contra Israel, que describió como la "única democracia en Oriente Medio", de "terrible y bárbaro" y recordó que la seguridad de Israel es "razón de Estado" para Alemania.



"El terror no ganará, el odio no vencerá, la violencia no triunfará. Israel defenderá y protegerá a sus ciudadanos", aseguró el canciller.



Tanto él como Macron indicaron que esta noche hablarán por videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el premier británico, Rishi Sunak, con el fin de coordinar sus posiciones.



"Estamos todos de acuerdo en que no debe producirse una conflagración en la región. Por eso nadie debería alimentar el terror en esta situación", dijo el canciller.



Con respecto a la cumbre francoaelamana, Scholz destacó que ésta se celebrará con el espíritu de "confianza especial" existente entre ambos países, y mencionó "el mantenimiento de la cohesión social en tiempos de cambio" así como el "el impacto de avances tecnológicos como la inteligencia artificial" entre los temas que serán abordados.



Macron, por su parte, agregó el cambio climático, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas actuales, así como los retos a los que se enfrenta la industria en Francia y

Europa a los temas en el orden del día.



Señaló que el encuentro de mañana constituye un nuevo formato de carácter informal que complementará a los Consejos de Ministros francoalemanes y destacó que hace falta una "acción concertada" para "actuar juntos y tomar decisiones comunes".



De la reunión entre ambos Gobiernos surgirán "propuestas" sobre posibles estrategias para poner en marcha en los próximos meses procesos "necesarios para hallar respuestas", afirmó.



Al término del encuentro de mañana, Macron y Scholz comparecerán en una rueda de prensa a las 11:15 hora local (09:15 GMT).

EFE

