Thomas Graham, experto en Rusia en el Council of Foreign Relations habla sobre el efecto de las sanciones, lo que implica para la Otán y las consecuencias para Rusia.



¿Qué efecto van a tener las nuevas sanciones anunciadas por Occidente para castigar a Rusia?



No mucho, por lo menos en el corto plazo. Desde la primera ronda de sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea en 2014, Moscú ha tomado pasos para blindar su economía de este tipo de sanciones. Ha amasado reservas que superan los US $ 600 mil millones y otros US $ 200 mil millones en un fondo estatal que le ayudarán a paliar las sanciones.



También ha sido muy agresivo a la hora de controlar la oposición interna para limitar protestas cuando las sanciones comiencen a sentirse entre la población. Desafortunadamente, la suspensión del proyecto Nord Stream 2 puede tener el efecto contrario, pues motiva a Rusia a penetrar más profundamente en Ucrania para controlar los gasoductos que suministran a Europa y pasan por este país. Además, dado que el 40 por ciento del gas que consume Europa proviene de Rusia, Moscú sigue teniendo mucha influencia aún sin el Nord Stream 2.



¿Queda cerrado el camino de la diplomacia para solucionar la crisis?



Se ha reducido considerablemente, pero no del todo. Para romper el impasse Washington tendría que aceptar que se ponga sobre la mesa el tema de la expansión de la Otán hacia el oriente, algo a lo que se han negado de manera categórica. Pero las probabilidades de que eso suceda son mínimas, pues desataría una tormenta política en EE. UU. y divisiones con los aliados. La diplomacia pública que hemos visto en estos días, no atajará la crisis. Es la diplomacia en privado la que tiene mejores chances de prosperar.



¿Cómo afecta esto a la Otán y la seguridad de Europa?



El despliegue de tropas a países como Polonia y las naciones bálticas de Estonia, Lituania y Latvia y el compromiso a la defensa colectiva dan tranquilidad a estos aliados. Muy probablemente impedirá que Rusia avance hacía ellos.



El mayor riesgo que corren, al igual que Rumania, Hungría y Eslovaquia es el flujo de refugiados que podría superar los cinco millones si hay una invasión total de Ucrania. Un reto que llega justo en momentos en que estos países aún sufren por el impacto económico del covid-19. Algo que a Rusia le interesa porque causa caos e inestabilidad.



Visto más ampliamente, esta agresión rusa trastoca de manera grave los conceptos de seguridad tanto para Europa como a nivel global. Muchos tendrán que aumentar su gasto militar y en defensa y cualquier paz será frágil bajo el supuesto de que Putin está dispuesto usar la guerra como instrumento para defender lo que llama su área de influencia.



¿Cuáles son los riesgos para Rusia?



Si algo han logrado las acciones de Moscú es unificar y fortalecer a la Otán, que venía de capa caída y que ahora vuelve a su propósito inicial que era contener a Rusia. Su comportamiento, además, podría empujar a que otros países como Finlandia y Suecia quieran ingresar a la alianza.



También genera conflicto con China, pues si bien Beijing respalda la posición rusa sobre la expansión de la Otán y seguridad europea, no está de acuerdo con la intervención y el ataque a la soberanía de otro país. Sobre todo porque China quiere seguir expandiendo su lazos comerciales y tecnológicos con Europa y otros países y para eso no le conviene una alianza con una agresiva Rusia.



Además, un conflicto prolongado podría socavar la economía rusa y minar su apoyo popular, que también sufrirá en la medida que aumenten los muertos y los ricos se vean privados de capitales que tienen en el exterior.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN WASHINGTON (EE. UU.)