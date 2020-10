Europa sanciona a Bielorrusia y advierte a Turquía

Más de un mes después de que el bielorruso Alexander Lukashenko, conocido como ‘el último dictador de Europa’, organizara un pucherazo electoral para seguir en el poder, este jueves por la noche llegaron las sanciones europeas, que afectarán por ahora a unos 40 responsables bielorrusos, personas conectadas con el fraude electoral y con la posterior represión.



Las sanciones entraron en vigor este viernes y consisten en el clásico paquete de prohibición de pisar suelo europeo y congelamiento de todos los activos financieros o físicos que se le puedan encontrar a esas personas.



Lukashenko no está en la lista por ahora pero podría estarlo en el futuro. La Unión Europea no suele incluir en las sanciones a personas al máximo responsable de un país (tiene decenas de venezolanos sancionados pero no a Nicolás Maduro) para dejar siempre un resquicio abierto para negociar.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, explicó el jueves que la Unión había logrado un acuerdo para sancionar a Bielorrusia de forma que se mantuviera la “credibilidad” de la política exterior del bloque.



Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, habló sobre el acuerdo para sancionar a Bielorrusia. Foto: AFP

Para alegrar los oídos del francés Emmanuel Macron, añadió que acuerdos como este son clave para reafirmar el papel de Europa “como potencia geopolítica”.



La oposición bielorrusa, casi al completo ya en el exilio o en prisión, había exigido a Europa la aprobación de las sanciones, que habían sido retrasadas durante semanas por el Gobierno chipriota como forma de obligar a sus socios europeos a tomar postura contra Chipre por sus prospecciones de hidrocarburos en aguas que Chipre considera suyas.



Svetlana Tsikhanovskaia, la figura más visible de la oposición y ahora refugiada en Lituania, fue recibida hace semanas por los ministros de Exteriores europeos y al principio de esta semana por el francés Emmanuel Macron. Ayer dijo que la aprobación de las sanciones “va a ayudar mucho” a su campaña para hacer caer a Lukashenko.



Advertencia a Turquía

Los 27 decidieron no sancionar todavía a Turquía para dar margen a la negociación después, entre otras cosas, de que la OTAN anunciara en la mañana de este jueves que Ankara y Atenas habían acordado un sistema de consultas para rebajar tensiones.

Grecia lleva semanas hablando con Turquía pero la relación de los turcos con los chipriotas no consigue destrabarse por el asunto de las prospecciones de hidrocarburos.



Bruselas advirtió. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, “si Ankara sigue sus acciones ilegales utilizaremos todos los instrumentos a nuestra disposición”, es decir, las sanciones.



La presidenta confirmó que el servicio diplomático europeo, al mando del español Josep Borrell, ya recibió el encargo de preparar esas sanciones por si los 27 decidieran activarlas.



En el documento de conclusiones se “condenan enérgicamente las violaciones de los derechos soberanos” de Chipre, “que deben cesar”. La Unión pide además a Turquía que acepte sentarse a negociar con el Gobierno chipriota.



Es la amenaza del palo que conlleva también una zanahoria. Von Der Leyen explicó que si Turquía abandona sus actividades en aguas chipriotas la Unión Europea promete mejorar la cooperación en algunos puntos de la relación y relanzar las negociaciones para la modernización de la participación turca en la unión aduanera europea.



El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Foto: AFP

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan tiene un plazo. Michel dijo esta madrugada que debería “aprovechar la oferta” y que los dirigentes europeos acordaron revisar la situación “antes de finales de año para decidir si se han dado pasos positivos”.



La decisión de no sancionar ya a Turquía era la preferida tanto para Bruselas como para Berlín, Roma o Madrid. La alemana Angela Merkel recordó en el pasado que Europa no tiene alternativa a una buena relación con Turquía.



Basta con mirar un mapa para entender la importancia de Turquía para la Unión Europea y su papel en asuntos como las políticas migratorias o la seguridad del flanco suroriental europeo.



Turquía es además miembro de la OTAN y oficialmente todavía candidato a la adhesión a la Unión Europea, aunque nadie en Ankara ni en Bruselas cree que sea posible que los turcos entren en la Unión en las próximas décadas.



Merkel repitió este jueves: “La Unión Europea tiene todo el interés en desarrollar una relación realmente constructiva con Turquía a pesar de todas las dificultades”.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BRUSELAS

