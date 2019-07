Sin acuerdo en Parlamento, reeleción de Sánchez en España está en duda

El líder socialista español, Pedro Sánchez, admitió este jueves el fracaso de su investidura como presidente del Gobierno al anunciar ante el Congreso que "el acuerdo no ha sido posible".

Sánchez intervino ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento poco antes de las votación que tendrá lugar este jueves, y justo después de que la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) anunció que se abstendría tras fracasar las negociaciones con los socialistas para un gobierno de coalición.

La abstención de Podemos constituye una "histórica oportunidad que se desvanece", afirmó Sánchez, quien desveló ante la cámara las diversas oportunidades de coalición de gobierno que el Partido Socialista (PSOE) ofreció a UP y que este partido rechazó.



Sánchez aseguró que deseaba formar una coalición con UP, pero "no a cualquier precio", y reprochó al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que quería entrar en el Gobierno español "para controlarlo", ya que con el 25 % de los diputados quería gestionar el 80 % del gasto social.



El gobernante ofreció el miércoles a Podemos una vicepresidencia y tres ministerios. El objetivo de la formación morada era controlar los ministerios sociales para que estuviesen tutelados bajo una vicepresidencia social, una exigencia que fue excluida de la propuesta del PSOE.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i.), y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, intentaron durante semanas alcanzar un acuerdo para formar gobierno en España. Foto: Efe

El jefe del Ejecutivo en funciones insistió, en una intervención dirigida especialmente contra Iglesias, que el país debe tener "un gobierno coherente y cohesionado", no dos ejecutivos en uno.



La dura intervención de Sánchez se produjo después de Unidas Podemos confirmó que se abstendría en la votación de este jueves, lo que certifica que el líder socialista no logrará los votos necesarios para continuar al frente del Ejecutivo y seguirá en el cargo en funciones.

