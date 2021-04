Rusia y Ucrania, una dura tensión que preocupa a las potencias

Rusia ha vuelto, como en 2014, a acumular tropas en la frontera con Ucrania. Las informaciones de la empresa de seguridad Jane’s aseguran que hasta 80.000 soldados rusos se encuentran a pocos kilómetros de Ucrania y que cuentan con abundante material militar, incluyendo centenares de blindados y misiles balísticos tierra-tierra de corto alcance.



Moscú no niega el despliegue, pero asegura que son menos de 25.000 y que el movimiento no es más que un ejercicio de rutina que hace para prepararse por lo que considera belicismo de la Otán. Por su parte, Ucrania dice que Rusia busca su destrucción como Estado y que todo sigue una estrategia que empezó en 2014 con la anexión por la fuerza de la provincia ucraniana de Crimea.



Las potencias occidentales, sobre todo EE. UU., Francia, Reino Unido y Alemania, llevan días exigiendo al presidente ruso, Vladimir Putin, que ayude a rebajar la tensión retirando a sus tropas de la frontera y el viernes el francés Emmanuel Macron recibió en París al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, un hombre que busca desesperadamente apoyo occidental, principalmente en forma de armas con las que hacer frente al poderío militar ruso.



Kiev asegura que Moscú busca una provocación que justifique una intervención militar. El Kremlin dice que quien provoca es Ucrania.

Justo ayer, el servicio de seguridad ruso detuvo al diplomático ucraniano Alexandr Sosoniuk, al que acusa de recibir una base de datos con información sensible. Horas después, Moscú le recomendó a Sosoniuk abandonar sus fronteras.



El vocero del ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko, afirmó en un comunicado que la detención es “otra provocación en medio de las actividades de desestabiliación de Rusia”.



La guerra de 2014 empezó después de que una revuelta política en Ucrania pudo derrocara a un presidente prorruso para poner en su lugar a uno proeuropeo. Rusia reaccionó provocando esa separación de facto del Donbás, la región suroriental de Ucrania que Kiev no controla y que es apoyada por Moscú con hombres, armas y dinero, anexionándose Crimea.



El conflicto provocó al menos 13.000 víctimas mortales y más de medio millón de desplazados. Desde entonces, Europa y EE. UU. responden con sanciones a Rusia.

La escalada de la tensión empezó de nuevo a principios de año con más enfrentamientos entre las tropas ucranianas y los separatistas armados del Donbás que dejan decenas de muertos por ambos bandos en los últimos tres meses.

Los ministros de Defensa de la Otán se pusieron de acuerdo esta semana en respaldar a Ucrania, pero todavía sin venderle armamento de forma masiva.



El presidente de EE. UU., Joe Biden, ofreció al ruso, Vladimir Putin, la posibilidad de organizar una cumbre en un tercer país para tratar los asuntos que los separan, entre ellos el de Ucrania. Pero Kiev ve que la situación degenera y quiere ayuda de urgencia.



Sus Fuerzas Armadas, según informes de think tanks (centros de pensamiento) europeos, no podrían hacer frente a las rusas en un conflicto abierto, pero sí provocarles daños suficientes para que Putin se pensara dos veces si la situación le amerita un movimiento militar.



Gustav Gressel, analista del European Council on Foreing Relations, explicó a EL TIEMPO que “una guerra, aunque posible, no es el resultado preferido por el Kremlin”.



“Están haciendo el refuerzo militar de forma bastante pública y creo que lo que buscan es ejercer coerción. Ven cuán lejos pueden ir con esa presión. Más que una guerra, sí podrían darse pequeñas batallas, ofensivas limitadas por grupos armados afiliados pero para ejercer presión política”, dijo.



Este analista considera que Estados Unidos está más involucrado en el asunto que en los años de la administración de Donald Trump: “Está reforzando la inteligencia militar sobre Rusia, informando a los ucranianos de lo que pasa sobre el terreno y advirtiendo a los rusos que no cometan ninguna estupidez. Los europeos sí parecen increíblemente débiles y hasta indiferentes”, agregó.

Gressel cree que Ucrania debe prepararse militarmente: “Necesitan hacer creer al Kremlin que cualquier movimiento militar tendrá costos desproporcionadamente mayores que los beneficios. Tienen que estar tranquilos, prepararse y ser fuertes, pero para eso necesitan ayuda”.



Según el International Peace Research Institute de Estocolmo, referencia mundial en estudio del gasto militar de los países, Rusia gasta anualmente 65.000 millones de dólares en Defensa mientras Ucrania gasta 5.200 millones.



El antiguo canciller polaco Radek Sikorski recordó esta semana el conocido acuerdo internacional ‘Protocolo de Budapest’ de 1994 que dice que Rusia, EE. UU., Reino Unido y Francia son los garantes de la independencia y la integridad territorial de Ucrania ante cualquier amenaza militar. A cambio, Ucrania aceptó aquel año enviar a Rusia todas las cabezas nucleares que habían quedado en su territorio tras la disolución de la Unión Soviética. Por eso, Sikorski cree que está en juego la credibilidad de Occidente.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

BRUSELAS

