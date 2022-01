La situación entre Ucrania y Rusia avanzó durante el fin de semana de manera tal que la tensión ahora implica a más de un polo del lado de Occidente, mientras el Kremlin, en su trinchera, niega todas las acusaciones que se le hacen, pero sigue firme en su posición.

Uno de los puntos más álgidos del tire y afloje de los últimos dos días empezó el sábado, cuando Reino Unido afirmó que tiene informaciones fidedignas sobre algunas maniobras de Rusia para "instalar un dirigente prorruso en Kiev (capital de Ucrania)".



Según un comunicado del Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores) del Reino Unido, los servicios de inteligencia rusos mantuvieron contactos con varios políticos ucranianos y “el exdiputado Yevhen Murayev es considerado como un dirigente potencial, aunque no el único”.



La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, citada en el comunicado, afirma que el informe revela “la magnitud de la actividad rusa destinada a desestabilizar Ucrania”. Truss instó a Rusia a iniciar una “desescalada” y a “poner fin a sus campañas de agresión y desinformación, prosiguiendo el camino de la diplomacia”.



Estas acusaciones se publicaron al día siguiente de que los jefes de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y estadounidense, Antony Blinken, se reunieran en Ginebra para tratar de rebajar las tensiones en la frontera ruso-ucraniana y acordaran proseguir sus conversaciones “francas” esta semana.

El Kremlin no se mueve

Los países occidentales acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania para preparar un ataque.



El Kremlin niega cualquier intención bélica, pero condiciona la desescalada a tratados que garanticen la no expansión de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en particular a Ucrania, así como la retirada de la Alianza Atlántica del este de Europa. Algo que los occidentales consideran inaceptable.



La semana pasada, la Casa Blanca afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin podría ordenar el ataque “en cualquier momento” y advirtió que Occidente “no descarta ninguna opción”.



Y así lo confirmó el Reino Unido, pues, Truss afirmó que “cualquier incursión militar en Ucrania sería un gran error estratégico” y que tendría para Rusia “graves costes”.



Y, desde Alemania, el jefe de la Armada, Kay-Achim Schönbach, descalificó el escenario de una invasión rusa de Ucrania como “sinsentido”. Unas declaraciones que provocaron su dimisión el mismo sábado, según anunció el Ministerio de Defensa alemán, lo que, de paso ha causado problemas al interior del gobierno de ese país.

Los acusados

En la lista de personas mencionadas con nombre y apellido en el comunicado británico que habrían sido tanteadas por los servicios rusos figura igualmente el ex primer ministro Mykola Azarov, que huyó a Rusia junto al entonces presidente Viktor Yanukovic en 2014, debido a un levantamiento popular en Kiev.



Los otros son el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Vladimir Sivkovich (sancionado esta semana por Estados unidos junto a otros tres políticos ucranianos por su supuesta cooperación con los servicios de inteligencia rusos), el ex vice primer ministro Serhiy Arbuzov y el ex jefe de gabinete presidencial Andriy Kluyev.



La acusación del Reino Unido se produjo además apenas unas horas después de que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, aceptara una invitación para reunirse en Moscú con su par británico, Ben Wallace, para hablar de la crisis en la frontera ucraniana.



La reunión bilateral, que sería la primera desde 2013, pretende “explorar todas las vías para lograr la estabilidad y la resolución de la crisis ucraniana”, indicó el sábado una fuente del Ministerio de Defensa británico.

Rusia responde

Pero las afirmaciones del Reino Unido podrían poner en riesgo ese encuentro, pues han aumentado la tensión entre ambos países, ya que la respuesta de Rusia no se hizo esperar, y el mismo fin de semana rechazó rotundamente las acusaciones de instigar la crisis ucraniana, en particular, a través de “supuestos” planes para derrocar al actual Gobierno, y culpó a Occidente de desinformar para elevar las tensiones en torno a la antigua república soviética.



“Instamos a Foreign Office a que deje de difundir tonterías”, señaló el Ministerio de Exteriores ruso en su primera reacción a las informaciones de Exteriores británico sobre la intención de Moscú de instalar un líder prorruso en Kiev.



Moscú también pidió al Reino Unido a que deje de lado sus “actividades provocativas” en un mensaje en Twitter que criticaba la “desinformación que circula” acerca de las intenciones rusas en Ucrania.

Murayev espera disculpas

Por su parte, el supuesto líder que Rusia tiene en Ucrania, Yevhen Murayev, conocido por sus declaraciones a favor del estatus neutral de su país, dijo ayer que espera disculpas de Londres tras calificarle de un líder prorruso.



“Es una tontería. Desde hace cuatro años me han prohibido siquiera entrar en Rusia”, dijo Muráyev en una entrevista con el rotativo Ukrainskaya Pravda.



Según Murayev, Ucrania debe ser “fuerte y soberana”, algo que, según él, contradice la visión rusa del desarrollo del país vecino. “Es difícil de imaginar que pueda tener comunicación alguna con los rusos. Por eso, la información que vemos ahora poco profesional. Espero unas disculpas”, dijo el exdiputado.



A su vez, la Embajada rusa en Londres consideró “anecdóticas” las declaraciones de Exteriores británico sobre la intención de promover la llegada al poder en Ucrania de una persona que “está bajo sanciones en Rusia”.

Con la guardia arriba

Mientras tanto, ayer el gobierno ucraniano prometió seguir combatiendo a las personas y entidades prorrusas que pretenden desestabilizar Ucrania.



“Nuestro estado continuará su política de desmantelamiento de cualquier estructura oligárquica y política que pueda estar trabajando para desestabilizar Ucrania o ayudar a los invasores”, dijo Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky.



“Los gobiernos de nuestros socios han empezado a llamar a las cosas por su nombre y a desenmascarar a los 'amigos de Rusia”, añadió Podoliak.



El funcionario recordó la reciente decisión de Washington de sancionar a cuatro ucranianos, entre ellos dos diputados en activo, acusados de colaborar con los servicios secretos rusos.



“La información británica completa” la lista de personalidades “seleccionadas” por el Kremlin para “tratar de promover los intereses rusos”, concluyó.



AFP y Efe