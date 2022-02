Rusia sufrió este lunes la embestida de las nuevas sanciones occidentales, que ponen en el punto de mira al Banco Central e incluyen la expulsión del sistema SWIFT de varios bancos, lo que se tradujo en el desplome de casi un 30 por ciento del rublo y obligó a Moscú a sacar su arsenal para asegurar la estabilidad financiera.



A primera hora de la mañana el rublo se desplomó en el mercado Forex frente al dólar y el euro casi un 30 por ciento, una caída no vista desde al menos 1993 y 1994, respectivamente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió de urgencia con el primer ministro, Mijaíl Mishustin, la gobernadora del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúlina, y otros responsables de carteras económicas del Ejecutivo para analizar la situación y repasar las medidas para estabilizar el mercado financiero.



"Son sanciones severas, son problemáticas, pero Rusia tiene el potencial necesario para compensar el daño que están causando", señal el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El Banco de Rusia dijo previamente haber constató "cambios cardinales en las condiciones externas" por las sanciones.



A media tarde la divisa había ralentizado la caída hasta el entorno del 23 por ciento tanto para el billete verde como para el euro, hasta 103,16 rublos por dólar y hasta 115,7 rublos por la moneda de la eurozona, pero seguía en mínimos históricos. La Bolsa ni siquiera llegó a abrirse este lunes, porque así lo ordenó el Banco Central.



Así Rusia evitó hasta al menos el martes un batacazo mayor como el que sufrió el índice MOEX el jueves pasado en respuesta al anuncio de Putin, de que lanzaba una ofensiva militar contra Ucrania y las primeras sanciones contra el mercado financiero y la deuda soberana La Bolsa se desplomó entonces un 45 por ciento y los principales valores se dejaron más del 58 por ciento.

Estadounidenses y Ucranianos marchan fuera de la Casa Blanca pidiendo apoyo para Ucrania después de la invasión de Rusia.

Pese a la importante devaluación del rubo, en las entidades bancarias de Moscú visitadas por Efe reinaba una aparente tranquilidad este lunes, sin grandes colas frente a los cajeros. "He venido para sacar un poco de efectivo porque nunca se sabe", comentó una joven moscovita cerca de una de las oficinas céntricas del mayor banco ruso Sberbank, uno de los afectados por las sanciones occidentales.



Mientras, en una filial del banco VTB, otro blanco de las restricciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, se pudo ver aún menos clientes, sobre todo, frente a los cajeros automáticos.



El Banco Central ha asegurado que las tarjetas de débito y crédito emitidos en

Rusia seguirán funcionando dentro del país, pero ya no pueden ser utilizadas en el extranjero.



Donde sí había incertidumbre era en una sucursal de VBT donde varias embajadas y empresas extranjeras tienen sus cuentas y que dependen de las transferencias internacionales. Esta entidad, controlada por el Estado ruso, será previsiblemente uno de los afectados por la decisión de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Canadá y Japón de excluir a una serie de entidades financieras del sistema de pago internacional SWIFT, un golpe sin precedentes a la economía de Rusia en respuesta a la invasión rusa.

Un vehículo blindado de transporte de personal (APC) ruso ardendo junto al cuerpo de un soldado no identificado durante una pelea con las fuerzas armadas ucranianas en Kharkiv.

Las medidas de Rusia para contener la caída financiera

En paralelo, el BCR procedió a tomar una serie de medidas para intentar tranquilizar a los bancos y al mercado. Así, el consejo de directores del BCR elevó de golpe el tipo de interés del 9,5 % al 20 % para respaldar la estabilidad financiera y proteger los ahorros de la población. Putin dio no obstante la orden de mantener las tasas de interés para las hipotecas de los rusos.



El BCR también liberó las reservas de capital acumuladas por valor de 733.000 millones de rublos (6.245 millones de euros o 6.963 millones de dólares) para préstamos al consumo y préstamos hipotecarios no garantizados en rublos y moneda extranjera.



A su vez recomendó a las entidades financieras reestructurar la deuda de sus clientes en lugar de imponer sanciones o multas si su situación financiera se deterioró por las

sanciones.



Por otra parte decidió prohibir a los corredores la venta de valores de empresas o de extranjeros.



El propio Banco Central no ha reaccionado aún a las sanciones de la Unión Europea (UE), EE. UU. y Canadá contra la propia entidad monetaria, a la que impedirán usar sus reservas para financiar la guerra contra Ucrania y fortalecer el rublo.

Rusia se dirige a una 'recesión profunda' por las sanciones económicas de Estados Unidos y otros países

Rusia se dirige a una "recesión profunda" por el efecto de las duras sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios en represalia por la invasión de Ucrania, según un informe publicado este lunes por JPMorgan.



En el documento, el equipo de investigadores norteamericanos especializado en mercados emergentes señala que el castigo de Occidente "dará en el blanco de la economía rusa, que ahora parece dirigida a una recesión profunda y a la imposición de controles de capital".



Los analistas estiman que la economía rusa se contraerá un 20 % en el segundo trimestre respecto al tramo anterior, y creen que en el conjunto del año podría reducirse un 3,5 por ciento aunque no descartan una cifra mayor porque "los riesgos están sesgados con fuerza hacia el lado negativo".



"Además, creemos que el creciente aislamiento político y económico de Rusia restringirá el potencial de crecimiento en los años venideros y rebajarán la tendencia de crecimiento al 1 %, desde el 1,75 % previo", agrega. Washington, en coordinación con sus aliados, aumentó este lunes la presión con sanciones que impiden al Banco Central de Rusia usar sus reservas de dólares en el mundo y prohíben a cualquier institución financiera o empresa estadounidense hacer transacciones y operaciones con el mismo.



Los esfuerzos de los aliados occidentales se centran ahora en redactar la lista de bancos rusos que serán excluidos del sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT, lo que aislaría aún más a la economía rusa del sistema financiero internacional.



El informe de JPMorgan destaca que las sanciones, que han congelado unos 630.000 millones de dólares de las reservas del banco central ruso, buscan "infligir un daño importante a la economía rusa mientras se mantiene el flujo de exportaciones de petróleo y gas natural ruso".



"El problema inmediato es si los aliados occidentales pueden perfilar efectivamente exenciones para los pagos de energía en el marco de las sanciones al SWIFT", agregan los analistas, que advierten que Moscú podría interrumpir sus exportaciones de energía en represalia. También advierten que las tensiones entre Rusia y

Ucrania "pueden tener un efecto sustancial en otros precios de las materias primas como el trigo y, más importante, el paladio, que es esencial para producir semiconductores y donde el suministro ya ha estado constreñido los últimos dos años".

Una foto muestra a la delegación rusa (I), incluyendo al asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky (2-L), y a la delegación ucraniana (R) en Bielorrusia.

Más países se suman a las sanciones contra Rusia

Suiza va a retomar de forma "integral" las sanciones económicas adoptadas por la Unión Europea (UE) contra Rusia por la invasión de Ucrania, informó el lunes el presidente de la Confederación Helvética, Ignazio Cassis.



Estas medidas incluyen las sanciones contra el presidente ruso, Vladimir Putin, que implican el congelamiento de fondos.



"Se trata de un gran paso para Suiza", un país tradicionalmente neutro, afirmó el dirigente a la prensa, agregando que el Consejo Federal tomó esta decisión "con convicción, de una forma reflexiva e inequívoca".



Ueli Maurer, el ministro de Finanzas destacó que el bloqueo de los activos de las personas que están en la lista negra de la UE tiene un "efecto inmediato".



Las autoridades suizas -que parecían dubitativas a la hora de aplicar sanciones tras la invasión- estaban bajo fuertes presiones desde hace días para alinearse con la UE y Estados Unidos.



De otro lado, el gobierno británico anunció el lunes nuevas sanciones para aislar la economía rusa, al congelar los activos de los bancos y prohibir el acceso a los barcos de ese país. "Llevaremos a cabo una congelación total de activos de todos los bancos rusos en los próximos días, tratando de coordinarnos con nuestros aliados", dijo la ministra de Relaciones exteriores británica, Liz Truss, en el parlamento británico.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

