Operaciones militares, cierres de espacios aéreos, ruptura de relaciones diplomáticas, desplome de las bolsas y, sobre todo, las más enérgicas condenas de gran parte de la comunidad internacional, que se dispone a endurecer las sanciones contra Rusia, se han sucedido a raíz de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara en la madrugada de este jueves el comienzo de la invasión de sus tropas en Ucrania.



¿Pero cómo comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia que tiene en vilo al mundo? Le contamos.(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Algunos creen que se trata de una obsesión personal del presidente Vladimir Putin, pero otros dicen que es un intento por regresar a una suerte de nueva Guerra Fría, según la BBC.



Históricamente, Ucrania ha sido invadida por otros imperios, como el Mongol en el siglo XIII, y por sus vecinos, incluida una Rusia centrada en Moscú, quienes se repartieron continuamente la tierra hasta principios del siglo XX. Aunque este país disfrutó de un breve periodo de independencia, entre 1918 y 1920, después se unió a la Unión Soviética, que se derrumbó en 1991.



Desde entonces, Ucrania goza de plena independencia política, pero las intenciones de la Otán (que es una alianza política y militar intergubernamental) sobre su anexión, tal como ocurrió con países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia avivó la preocupación rusa sobre la invasión extranjera.



Gasoductos, protestas en Kiev, Crimea y milicias separatistas forman parte de la cadena de sucesos que se decantó en la crisis actual.

2014, año clave tras anexión de Crimea por parte de Rusia

Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, pero como antigua república soviética tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia, y hay una amplia población de habla rusa, explica la BBC.



En 2014, Con la Euromaidán, o la Revolución de la dignidad, los ciudadanos de Ucrania revocaron al presidente pro-ruso Víktor Fiódorovich y lo cambiaron por uno pre-europeo llamada Oleksandr Valentínovich.



Este nuevo mandato generó la Guerra del Donbás, en la que se enfrentaron las fuerzas independentistas de Donetsk y de Lugansk, que contaron con el apoyo ruso, contra el gobierno de Ucrania.



La BBC explica que desde 2014, la región del Donbás, en el este de Ucrania, se encuentra inmersa en un duro conflicto que ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales.



"La anexión de Crimea por parte de Rusia el 18 de marzo de ese año desencadenó una serie de movimientos que han hecho de esta guerra en Ucrania un conflicto a nivel internacional", dice la cadena británica.



Rusia se apoderó de Crimea en ese 2014 argumentando que tenía un reclamo histórico sobre la península, según el mismo medio de comunicación. Desde entonces, el país ruso ha sido sancionado internacionalmente.



En 2021, los enfrentamientos entre los grupos del Donbás y el gobierno de Ucrania resurgieron. El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió el viernes que hay una degradación de la situación en el este de Ucrania, donde las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos se acusan de avivar el conflicto.



Este aumento de los combates en la región en conflicto tiene lugar en plena escalada de tensiones entre Rusia y los países occidentales, que acusan a Moscú de haber desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania con miras a invadirla.

Este miércoles, es medio de las tensiones, ciudadanos ucranianos izaron la bandera de su país en el 'Día de la Unidad'. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

¿Qué pide Rusia sobre Ucrania?

El Kremlin demanda el compromiso de que Ucrania no se una nunca a la Otán, explica BBC; además, Rusia establece limitaciones en las tropas y armamentos que se puedan desplegar en los países que se unieron a esa alianza después de la caída de la Unión Soviética y exige retirar la infraestructura militar instalada en los estados de Europa del Este después de 1997.



"Rusia está siguiendo estas políticas en este momento porque percibe que un país que está cerca de su frontera se está convirtiendo en una plataforma para una alianza militar amenazante. Así que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la Otán y por lo tanto albergue misiles y tropas de esa alianza", le dijo a BBC Mundo Gerald Toal, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Virginia Tech en EE.UU.



George Friedman, de Geopolitical Futures, recuerda que el territorio de Ucrania ha servido como una zona de protección para Moscú desde la época de la invasión napoleónica de 1812.



"Ucrania es la frontera occidental de Rusia. Cuando fueron atacados desde el oeste durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue el territorio de Ucrania lo que los salvó... Así que Ucrania ha sido parte de lo que los ha salvado desde Napoleón en adelante. Es una zona de seguridad que deben tener", le dice Friedman a BBC.



Para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sería "catastrófico" que la crisis entre Rusia y Ucrania degenerara en guerra. Así lo declaró este viernes en la apertura de la conferencia anual sobre seguridad en Múnich (Alemania), en la que participan numerosos dirigentes internacionales.



Vista la "concentración de tropas rusas en torno a Ucrania, estoy profundamente preocupado por el aumento de tensiones y de especulaciones sobre un conflicto militar en Europa", afirmó Guterres. Si esto ocurriera, sería "catastrófico", insistió, subrayando que no debería haber "alternativa a la diplomacia".

La determinación de la Otán

El primer ministro portugués, Antonio Costa. Foto: Thomas Coex. AFP

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) "no intervendrá" directamente en Ucrania, pero actuará con un papel "disuasorio" en países vecinos socios de la coalición, afirmó este jueves el primer ministro portugués, António Costa.



“La Otán no intervendrá ni actuará en Ucrania", dijo Costa en su primera intervención pública tras reunirse con los ministros de Exteriores y Defensa para analizar la situación creada por el ataque ruso.



"La posición que la Otán adoptará y en que las fuerzas portuguesas podrán estar empeñadas son misiones de disuasión, en particular en los países de la Otán con frontera con Ucrania", agregó.



Costa, que condenó "vehemente" la ofensiva rusa, recordó que Portugal integra este año el grupo de reacción rápida de la Otán y afirmó que las fuerzas lusas están preparadas para ponerse bajo las órdenes de la organización en "esas misiones de disuasión".

Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias. FACEBOOK

TWITTER

:En las últimas horas, países miembros de la Otán, mantuvieron una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado.



El paso se dio tras la invasión rusa de Ucrania en la madrugada del jueves. “Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza.", indicó el Consejo del Atlántico Norte en un comunicado.



El artículo 4 del Tratado de Washington, documento que constituyó la Otán, indica que los miembros de la Alianza se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de ellos se viera amenazada.

Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia ya habían anunciado su intención de pedir la activación del artículo 4. Los aliados aseguraron en el comunicado que las acciones de Rusia plantean una “grave amenaza” a la seguridad euroatlántica y “tendrán consecuencias geoestratégicas”.



“La Otán seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados. Estamos desplegando fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la Alianza, así como activos marítimos adicionales”, constataron. Agregaron que han incrementado la disposición de sus fuerzas “para responder a todas las contingencias”.



“Pedimos a Rusia que cese de inmediato su acción militar y retire todas sus fuerzas de y alrededor de Ucrania, respete al completo el Derecho humanitario internacional y permita el acceso y la asistencia humanitarios seguros y libres a todas las personas que lo necesiten”, subrayaron.

Imagen satelital de tropas rusas cerca de Ucrania. Foto: EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Los combates se toman el este de Ucrania

Las milicias prorrusas de Donetsk y Lugansk lanzan una contraofensiva, según Moscú. Más de 40 soldados ucranianos han resultado muertos en los ataques rusos y Ucrania llamó a las armas a las Unidades de Defensa Territorial.



El presidente Zelenski ordenó causar "las mayores pérdidas" al invasor ruso, mientras que su homólogo Bielorruso, Alexander Lukashenko, dice que su país no participa en la operación militar rusa.



Ucrania denunció la entrada de columnas de tanques rusos en Lugansk y asegura que recuperó ciudad en Lugansk y mató a 50 soldados rusos, luego de que dichas tropas rusas entraron en territorio ucraniano por Crimea.



Este jueves, se vivieron atascos en las carreteras de Kiev para salir de la ciudad al oeste del país. Se estima que cerca de 2.000 refugiados ucranianos cruzaron la frontera

con Moldavia. A su vez, Alemania ofreció "apoyo masivo" acogida de refugiados a Polonia y vecinos.

La Otán convocó a una reunión de emergencia e invoca el artículo 4 el Tratado de Washington

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, da una conferencia de prensa al final de un consejo de asuntos exteriores en Bruselas, Bélgica, el 7 de enero de 2022. Foto: EFE / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL

La Otán ha convocado una cumbre virtual de líderes para este viernes ante la invasión "planeada" de Ucrania por parte de Rusia, tras haber manifestado varios aliados sentirse amenazados, anunció este jueves el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.



“Esta es una invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada”, aseguró el político noruego en una rueda de prensa.



Indicó que en la reunión que celebró hoy el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la

Otán, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria, Chequia y Polonia, pidieron la activación del artículo 4.



El artículo 4 del Tratado de Washington, documento que constituyó la Otán, indica que los miembros de la Alianza se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de ellos se viera amenazada.



“Rusia ha atacado a Ucrania. Éste es un brutal acto de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania”, declaró, y lamentó que lo que llevaban advirtiendo durante meses “ha sucedido” pese a “todos los llamamientos a Rusia para que cambie de rumbo y de los incansables esfuerzos por buscar una solución diplomática”.



“La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa, en una escala y de un tipo que pensábamos que pertenecía a la historia”, aseveró. Para evaluar la situación, los líderes aliados se reunirán por videoconferencia mañana y a ellos se unirán los de Finlandia y Suecia, así como los presidentes de las principales instituciones de la Unión Europea.

El rechazo internacional tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Suiza: El Gobierno de Suiza condenó "en los términos más enérgicos" la invasión rusa de Ucrania y urgió a Moscú a "cesar inmediatamente su agresión militar y retirar sus tropas de territorio ucraniano".



El ataque ruso "es una brutal violación de la ley internacional", señaló el Gobierno federal en un breve comunicado oficial publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en Twitter, donde también pidió que se respete la ley internacional y manifestó su preocupación por los civiles en la zona en conflicto.



Francia: El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves una cumbre urgente de la Otán para tratar la invasión rusa de Ucrania. "El presidente desea la celebración de una cumbre de la Otán lo antes posible", indicaron fuentes del Elíseo al término de una reunión de Macron con su Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.



El jefe del Estado galo condenó esta mañana "firmemente" la intervención militar rusa en Ucrania, a la que calificó de "guerra", y pidió a Moscú que suspenda "inmediatamente" sus operaciones.



Macron también habló por teléfono esta mañana con el presidente ucraniano, Volidímir Zelinski, al que reafirmó el apoyo francés a la soberanía y la intregridad territorial de su país.

Reunión entre Otán y Rusia. Imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / PISCINA

Alemania: El canciller alemán, Olaf Scholz, se unió este jueves a la petición de París de convocar una cumbre de la Otán ante la operación militar rusa en Ucrania y prometió apoyo a los países de Europa oriental que son miembros de la alianza atlántica. "No hay justificación.



Ésta es la guerra de Putin," afirmó Scholz en una comparecencia en Berlín en la que subrayó de nuevo que el presidente ruso está violando "de forma flagrante el derecho internacional".



Polonia: El Gobierno de Polonia se unió este jueves a otros del este y centro de Europa en la intención de preparar planes de acogida ante la eventual llegada de refugiados procedentes de Ucrania por la guerra declarada en ese país.

