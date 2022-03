Cómo terminará la guerra que Rusia ha lanzado contra Ucrania es algo que nadie sabe aún. La mayoría de los analistas y expertos se inclinan, más bien, por una serie de escenarios posibles que dependerán de la situación en el terreno y de cálculos políticos y estratégicos.



Uno de los puntos claves para entender lo que viene es qué tanto podrán aguantar las fuerzas ucranianas antes de que caiga Kiev y su Gobierno.



Tanto el Pentágono como analistas externos preveían que el ejército ruso acabaría rápidamente con las defensas ucranianas, liquidando su capacidad de contraataque para luego ‘descabezar’ al Gobierno de ese país. Pero hoy, según estos mismos, Moscú ha ido acumulando reveses en esta primera semana de invasión debido a que subestimó la capacidad de resistencia de los ucranianos.



“Fue un fallo colosal de inteligencia, se subestimó enormemente la resistencia ucraniana”, dijo esta semana Michael Vickers, exsubsecretario de Defensa de Estados Unidos para la inteligencia.



Sin embargo, Putin, después de un diálogo con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, dijo que todo va “según lo planeado”. Y Macron, por su parte, aseguró que “lo peor está por venir”.



Los contratiempos en el terreno bien podrían llevar al Kremlin a desplegar todo su poderío y a destruir indiscriminadamente gran parte del país.



Lo cierto es que mientras más se extienda la destrucción, más se irán recrudeciendo las sanciones contra la economía rusa. Prácticamente cada día se está anunciando desde Occidente un nuevo paquete de medidas, y los rusos ya experimentan una vertiginosa caída del rublo y una fuga masiva de empresas y capitales extranjeros.



La respuesta de qué va a pasar con esta guerra no es fácil, pues pasa por una combinación de varios elementos. Estos son los escenarios.



Las tropas rusas se están acercando a Kiev y han atacado con misiles crucero. Foto: Aris Messinis / AFP

1. Guerra corta y brutal

En este escenario, descrito por Thomas Friedman, analista en relaciones exteriores que escribe para The New York Times, como el “desastre total”, Rusia escala sus operaciones militares y emplea bombardeos indiscriminados contra la población a lo largo de las principales ciudades del país e involucra a fondo a su fuerza aérea, que hasta ahora ha jugado un papel marginal.



A eso se suma una campaña extensiva de ciberataques contra la infraestructura, y Moscú se toma, destruye o aísla las fuentes de energía y comunicación. Según Friedman, a pesar de la resistencia de los ucranianos, Kiev cae y el Gobierno es reemplazado por un régimen títere.



Putin clama victoria y se retira dejando parte de sus fuerzas para mantener el control de vastas zonas en el este y sur de Ucrania, que posiblemente serían anexadas a Rusia, como ya pasó con Crimea.



“Se trata del peor crimen de guerra que se ha cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, lo que dejaría a Putin aislado, convertido en paria internacional y dirigiendo un país empobrecido por las fuertes sanciones que no serían levantadas”, dice el analista. En cualquier caso, este nuevo gobierno prorruso estaría expuesto de manera constante a una insurgencia local respaldada por Occidente que volvería al país una fuente de inestabilidad permanente.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, intentan llegar a una salida dialogada, pero con líneas rojas muy marcadas. Foto: Twitter: @prensahispanica y @Mag71Mag

2. Guerra larga y costosa

Seth Jones, vicepresidente del Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales y director del Programa para la Seguridad Internacional, sostiene que la guerra puede transformarse en un largo y sangriento conflicto en el que Rusia pone en estado de sitio a varias ciudades, que resisten durante meses, como sucedió con la invasión rusa en Chechenia en la década de los 90.



Grozni, la capital, tardó más de tres meses en caer, defendida solo por un grupo de rebeldes mal equipados y sin respaldo externo. En este escenario, la guerra se convierte en un conflicto insurgente y antiinsurgente, mientras Occidente continúa dando respaldo a los que resisten.



En este punto, los rusos eventualmente abandonan Ucrania años después, como sucedió con su intervención en la guerra de Afganistán en los 80. Jones anota, sin embargo, que la posibilidad de este desenlace es más bien bajo pues Rusia está hoy mejor capacitada de lo que estuvo en esos dos conflictos anteriores y es comandada por un líder que parece dispuesto a destruir completamente el país en aras de obtener la victoria.

3. Conflicto regional

En un artículo de opinión escrito para la BBC, James Landale, su experto en guerra y diplomacia, afirma que la guerra podría transformarse en un peligroso conflicto europeo que dejaría al mundo frente a una tercera guerra mundial.



“Es posible que el objetivo de Putin sea reclamar la mayor cantidad posible del antiguo imperio soviético y arranque por mandar tropas a Moldavia y Georgia, que no son parte de la Otán. O también puede haber un error de cálculo de alguna de las partes que se traduce en un escalamiento regional. O Putin podría declarar que el envío de armas occidentales a Ucrania es un acto de guerra y responder con el envío de hombres a los países bálticos, que sí son parte de la Otán –como Lituania–, para establecer un corredor terrestre con Kaliningrado. Algo que desataría un conflicto directo con la Alianza que arrastraría a Estados Unidos”, dice Landale.



Bajo el artículo 5 de la Otán, el ataque a un miembro se considera un ataque a todos y pocos creen que el cálculo de Putin sea desatar una guerra en la que tenga que enfrentar a los 29 países miembros de la organización que, a diferencia de Ucrania, sí cuentan con un enorme poder militar. Pero según Landale, si su invasión no prospera y se siente acorralado por las severidad de las sanciones, podría verse tentado a expandir el conflicto.



Con un agravante, según Landale, la única manera como Rusia puede al menos empatar una guerra abierta con Occidente es utilizando armas nucleares así sea de manera táctica, solamente para demostrar que puede emplearlas contra Europa o Estados Unidos llegado el caso. Nadie sabe cómo respondería la Otán a semejante escalamiento. Pero es claro que dejaría al planeta al borde de una catastrófica confrontación nuclear.

4. Salida diplomática

Los expertos consideran que aún existe la posibilidad de un acuerdo que conduzca al cese de hostilidades. Y apuntan a las negociaciones que actualmente sostienen ucranianos y rusos en la frontera con Bielorrusia.



El simple hecho de que Moscú las haya aceptado abre –afirman– una luz de esperanza. La teoría en este escenario es que Putin comienza a entender que quizá el costo-beneficio del conflicto ya no juega a su favor ante la amenaza a su poder, pues crece la oposición en su país y comienza a sentir el costo económico de las sanciones y el golpe del aislamiento.



Y, de acuerdo con Fiona Hill, experta en Rusia que trabajó en el Consejo Nacional de Seguridad bajo los gobiernos de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump, comienza a buscar lo que en Occidente llaman una “rampa de salida”, que le permita poner fin a la guerra sin tanta humillación. Como que Ucrania declare su neutralidad y a cambio Rusia se compromete a respetar su independencia (aunque amplíe sus territorios ocupados en dicho país).



El problema, dice Hill, es que la posibilidad de que Occidente ofrezca esta rampa se reduce con cada día que pasa. “Las atrocidades ya cometidas por Rusia en Ucrania son tan extensas que hacen muy difícil aceptar un acuerdo sin que exista un fuerte castigo. Un castigo que Putin probablemente no aceptará, salvo que pierda el respaldo de China y de su propia población”, afirma Hill.



Ya la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por crímenes de guerra y el prospecto de acabar algún día enfrentando a un tribunal de este tipo probablemente lo radicalizará aún más. Además, dice Hill, Putin ya ha invertido tanto capital político, económico y personal en el conflicto que probablemente carece de incentivo para dar reversa.

5. Cae Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, llega para presidir una reunión del Consejo de Seguridad a través de un enlace de vídeo en Moscú el 25 de febrero de 2022. Foto: AFP

Es tal el poder que ostenta el presidente ruso en este momento y tan férreo su control de todos los aparatos del Estado que pocos ven la posibilidad de que el conflicto en Ucrania le pueda costar la cabeza. Sin embargo, no sería la primera vez que algo así sucede. Según Lawrence Freedman, profesor en Estudios de Guerra de Kings College, en Londres, tanto ha cambiado el mundo en estas dos semanas que incluso algo así está en el tintero.



“Putin nunca anticipó una respuesta tan unificada de Occidente. De hecho, su cálculo era precisamente el contrario. Que la dependencia económica de Europa a sus fuentes de energía y riquezas terminaría por dividir tanto a la Otán como a la Unión Europea, y más aún con un presidente debilitado en Washington. Pero lo que hemos visto es un frente común como ningún otro en el que hasta la empresa privada está participando”, afirma.



Para Freedman, en este punto “ya se podría hablar hasta de la posibilidad de un cambio de régimen tanto en Moscú como en Kiev”. A pesar de la fuerte represión interna, continúa este analista, la presión externa podría generar un nivel de insatisfacción interna que haga que políticos, militares y, sobre todo, oligarcas comiencen a considerar su reemplazo por una figura más moderada que permita el levantamiento de las sanciones y la restauración de relaciones diplomática con un mundo interconectado del que dependen.



Los analistas aclaran que este no es un escenario viable en este momento, pero podría abrirse paso si la guerra se extiende y Putin se torna más volátil. Mientras tanto, Ucrania resiste como puede, dándole una gran lección de valor y dignidad al mundo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

