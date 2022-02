La delegación ucraniana llegó este lunes al lugar en la frontera bielorruso-ucaniana donde tendrían que empezar este mediodía (hora local) las negociaciones con Rusia para detener la guerra que lanzó el Kremlin el pasado jueves contra el país vecino.



"La delegación ucraniana llegó al lugar de las negociaciones con la parte rusa en la región de Gómel", señaló la agencia oficial bielorrusia BELTA.



(Siga minuto a minuto la situación en Ucrania tras la invasión rusa)

Según esta fuente, los negociadores ucranianos aterrizaron en un helicóptero polaco no lejos del lugar de las negociaciones.



La Oficina de la Presidencia ucraniana confirmó pocos minutos después la llegada de su equipo.



La delegación incluye al ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, al líder de la fracción del partido oficial "El Siervo del Pueblo", David Arakhamia, el asesor presidencial Mykhailo Podoliak, Asesor del Jefe de la Oficina Presidencial, el jefe adjunto de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto Trilateral para la paz en el Donbás, Andriy Kostin, el diputado Rustem Umerov y el diplomático Mykola Tochytsky.



(Lea también: Protestas en Rusia dejan más de 5.000 detenidos)



El tema clave de las conversaciones es un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas de Ucrania.



Bielorrusia dijo poco antes que todo estaba preparado para comenzar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.



"En Bielorrusia está todo listo para acoger las negociaciones ruso-ucranianas. Esperando a las delegaciones", escribió la diplomacia bielorrusa en un tuit con una fotografía de la sede de la reunión, provista de una larga mesa y de las banderas de los tres países.



(Además: El mundo se une para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió el ingreso de Ucrania a la UE. Foto: AFP

El portavoz del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Serguéi Nikíforov, dijo en la noche de este domungo que, debido a complejas medidas logísticas, así como a la necesidad de garantizar la seguridad de la delegación ucraniana, tardaba en llegar al lugar del encuentro.



Los responsables ucranianos accedieron finalmente a viajar a Bielorrusia, aunque no a Minsk como había propuesto inicialmente Rusia, dado que considera que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, no es neutral al haber acogido a más de 30.000 soldados rusos y equipamiento militar para unos ejercicios conjuntos que han servido a Moscú para cruzar la frontera sur de ese país para atacar a Ucrania.



Además, Lukashenko se declaró dispuesto a viajar a Crimea, anexionada por el Kremlin en 2014.



(Lea también: Histórico giro de Alemania para contener la amenaza de Putin)



Fue en Minsk donde se firmaron los Acuerdos de Paz para el Donbás en 2015, pactos que por la guerra se han quedado en papel mojado y que, en opinión de Moscú, en ocho años no se han implementado por parte de Kiev.



Ucrania aceptó empezar negociaciones sin expectativas de un resultado, aunque según dijo el Gobierno, logró que se hicieran éstas "sin condiciones", después de que el Kremlin le exigiera deponer antes las armas, siempre según la versión de Kiev.

EFE