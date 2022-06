Delegaciones de los ministerios de Defensa de Rusia y de Turquía negociaron el martes en Moscú el desbloqueo de los puertos ucranianos para la exportación de grano y las vías para garantizar una navegación segura en el mar Negro.



"Las partes discutieron la salida segura de los barcos mercantes turcos y la exportación de granos de los puertos ucranianos, así como los enfoques para garantizar una navegación segura en el Mar Negro", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado

Añadió que las dos delegaciones destacaron además la importancia de la interacción bilateral, "que permitió asegurar la salida del puerto de Mariúpol del buque turco de carga general 'Azov Concorde'".



La agencia oficial TASS informó la víspera de que el buque turco era el primer barco extranjero en salir del puerto ucraniano ocupado por Rusia y que el capitán, Iván Babénkov, dijo que el "Azov Concorde" no llevaba carga.



Según esta agencia, cinco barcos extranjeros permanecen en el puerto de Mariúpol, incluidos el "Tsarvena", de Bulgaria; el "Azbug" de la República Dominicana; el "Smarta" de Liberia; el "Blue Star" de Panamá, y el Lady Agusta de Jamaica.



De acuerdo con un comandante ruso, el "Tsarevna" está a punto de completar los preparativos técnicos y la documentación necesarios para partir de Mariúpol.

Mar Negro. Foto: EFE

Exportaciones de grano, en vilo

En cuanto a la exportación de grano ucraniano bloqueado, Rusia insiste en que está dispuesta a garantizar la salida segura de buques con cereal de Ucrania a través del mar Negro una vez se hayan desminado los puertos y creado corredores que permitan el tránsito.



Moscú alega que es Ucrania la que minó los puertos y no Rusia, que controla la mayoría de los terminales en el mar de Azov, en el sur ucraniano, salvo el más grande, en Odesa, en el mar Negro.



No obstante frente a la costa de Odesa ha desplegado buques de guerra que bloquean el paso de barcos mercantes. Por ello Ucrania exige garantías viables de que Rusia no aprovechará un eventual desminado para atacar Odesa

Odesa. Foto: Manuel Bruque. EFE

Turquía, que media entre Rusia y Ucrania para permitir la exportación de grano ucraniano, cree que no necesariamente hay que proceder al desminado, sino que una vez identificados la posición de las midas, se pueden establecer rutas seguras desde tres puertos ucranianos y los buques, acompañados por remolcadores ucranianos, podrían entrar y salir de ellos.



Las delegaciones rusa y turca quedaron en continuar las consultas, de acuerdo con Defensa.

