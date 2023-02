El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este miércoles al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, para conocer el contenido de la iniciativa de paz que pretende presentar el gigante asiático para Ucrania.



(Lea también: ¿Putin abrió la posibilidad de un enfrentamiento nuclear con Estados Unidos?)



Putin subrayó que "la cooperación en la arena internacional entre la República Popular de China y la Federación Rusa (...) tiene una gran importancia para la estabilidad de la situación internacional". A la reunión en el Kremlin asistieron también, por parte rusa, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Pátrushev.



(Además: Rusia asegura que suspensión de tratado de desarme nuclear es 'reversible')

"Nosotros apoyamos un mundo multipolar y la democratización de las relaciones internacionales (...)", dijo Wang al comienzo de la reunión ofrecida por la televisión pública, en la que también transmitió a Putin un "cálido saludo" del líder chino, Xi Jinping, que visitará Rusia en los próximo meses.



Al mismo tiempo, Wang resaltó que la relación bilateral ni va dirigida contra terceros países ni tampoco admite presiones de otras potencias.



Estas son las claves de ese encuentro.



(Puede interesarle: Crecen ataques terroristas contra redes de energía en EE. UU.: ¿Qué hay detrás?)

La iniciativa

Según la prensa, el borrador de la iniciativa de paz china incluiría la defensa de la integridad territorial, un llamamiento al cese de las hostilidades y a la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania, y la oposición al empleo de armas químicas.



Las primeras reacciones de algunos diplomáticos occidentales a la propuesta de Pekín ha sido negativa por el hecho de que no contemple la retirada de las tropas rusas de territorio de Ucrania, que consideran condición indispensable para lanzar un proceso de paz.



Hasta ahora China ha defendido la integridad territorial de Ucrania, pero no ha condenado la campaña militar rusa, que incluso ha justificado por la expansión de la Otán.



(Además: Duro mensaje de Biden a Putin: 'Ucrania nunca será una victoria para Rusia')



La pasada semana Wang ya informó al ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytró Kuleba, sobre los puntos clave de la iniciativa durante una reunión en la ciudad alemana de Múnich. Kuleba aseguró que Kiev la estudiará detenidamente en cuanto reciban el texto al completo.



Estados Unidos ha advertido que Pekín se plantea suministrar armamento letal a Rusia, lo que ha sido rechazado por la diplomacia china. Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró esta semana que no tiene constancia de que China haya ya suministrado ese tipo de armamento al ejército ruso.



(Siga leyendo: México: ¿por qué el infiltrado del 'Chapo' en Gobierno pagaría cadena perpetua?)

Facebook Twitter Linkedin

Reunión entre Putin y el jefe de la diplomacia china este miércoles. Foto: EFE

Estabilidad internacional

Putin afirmó que la relación entre Rusia y China "estabiliza la situación internacional". "Las relaciones internacionales son complicadas hoy (...) En este contexto, la cooperación (...) entre China y Rusia es de gran importancia para la estabilización de la situación internacional", declaró el presidente ruso, al recibir en el Kremlin al jefe de la diplomacia china, Wang Yi.



Vladimir Putin rara vez recibe a funcionarios extranjeros que no son jefes de Estado, por lo cual este encuentro subraya una vez más los vínculos privilegiados entre el Kremlin y su aliado chino. "Estamos alcanzando nuevos horizontes", se felicitó el mandatario ruso.



(Puede leer: Putin envía advertencia: 'Occidente empezó la guerra, pero Rusia es invencible')



Por su parte, Wang Yi expresó la voluntad de Pekín de "reforzar la asociación estratégica (...) y la cooperación en todas las direcciones" con Moscú, según sus palabras traducidas al ruso. Las relaciones ruso-chinas "no están dirigidas contra terceros países y resisten a sus presiones", subrayó.



El jefe de la diplomacia china fue recibido en el Kremlin tras entrevistarse con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. "Nuestras relaciones se desarrollan de manera segura y dinámica. Y a pesar de las fuertes turbulencias en la escena internacional, demostramos unidad y voluntad de defender los intereses de ambos", declaró Lavrov.



Este miércoles, el Consejo de Federación o el Senado ruso dio luz verde a la suspensión del tratado de desarme nuclear Start III o Nuevo Start, siguiendo así los pasos de la Cámara Baja, que hizo lo propio horas antes. La decisión fue aprobada por unanimidad. Ambas cámaras del Parlamento ruso revalidan así el anuncio hecho el martes por el presidente Vladímir Putin, quien dijo que Rusia se veía obligada a congelar su participación en el tratado debido a la política de Occidente.

WILLIAM MORE HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL