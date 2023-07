El futuro ingreso de Ucrania en la Otán representa una amenaza para Rusia, y de hecho esta posibilidad fue una de las causas que llevaron a Moscú a tomar la decisión de iniciar la guerra en contra del vecino país. Así lo aseguró este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista con un medio local.

"Respecto al ingreso de Ucrania en la Otán, hemos afirmado en reiteradas ocasiones que esto genera amenazas a la seguridad de Rusia, es evidente. Y, de hecho, una de las causas de la operación militar especial es la amenaza de la entrada de Ucrania en la otán", afirmó Putin.



El mandatario ruso también expresó su convicción de que el ingreso en la Otán "no incrementará la seguridad de la propia Ucrania, hará el mundo más vulnerable y conducirá a tensiones adicionales a nivel internacional".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Gavriil Grigorov. Sputnik/Kremlin EFE/EPA

"Por eso no veo nada bueno en esto, las posiciones son bien conocidas y fueron expresadas hace tiempo", añadió.



Putin señaló que Moscú no está en contra de debatir las garantías de seguridad para Ucrania, "pero con garantías obligatorias de seguridad para Rusia".



"Cualquier país tiene derecho a garantizar su seguridad, y claro, está en su derecho de elegir la vía para alcanzar este objetivo que considere más correcta", indicó.



Sin embargo, matizó que "existe una sola limitación, que está relacionada con el hecho de que al garantizar la seguridad de un país no se deben generar amenazas para otro país".



"Por ello partimos de la comprensión de que este principio, declarado en múltiples ocasiones en diversos documentos internacionales, será tomado en cuenta", dijo.

Putin habla sobre las armas occidentales en Ucrania

El presidente ruso también dijo que los misiles suministrados a Kiev por sus aliados occidentales no han cambiado el curso de los combates en Ucrania.



"Sí, causan daños, pero no está sucediendo nada crítico en las zonas de combate donde se han utilizado. Lo mismo ocurre con los tanques de fabricación extranjera", dijo.



En este sentido, Rusia confía en que las nuevas entregas de armas occidentales a Ucrania, incluidos misiles de largo alcance SCALP franceses, no aportarán nada a Ucrania, sino que solo agravarán la situación.



"Desde el punto de vista de un posible cambio en el campo de batalla, un nuevo suministro de armas no dará nada, solo agravará la situación y la agravará para el lado ucraniano", argumentó.

Según Moscú, las armas y tanques occidentales no han impactado en la guerra. Foto: AFP

Además, afirmó que los carros de combate occidentales arden mejor que los soviéticos, y sostuvo que, desde que se inició la contraofensiva ucraniana a principios de junio, el Ejército ruso ha destruido al menos cien de producción occidental, incluidos Leopard alemanes.



"Puedo decir que los militares ucranianos a menudo se niegan incluso a entrar en estos tanques (occidentales) porque son un objetivo prioritario para nuestros muchachos en el campo de batalla", dijo el mandatario a la televisión pública rusa Rossía-24.



El mandatario también se refirió al acuerdo sobre exportación de cereales a través del mar Negro y amenazó con suspender la participación rusa si no se cumple la parte rusa del trato.



"Podemos suspender nuestra participación en ese acuerdo. Y si nos dicen que todo lo que nos fue prometido se cumple, que lo hagan primero y nosotros entonces volveremos a unirnos de nuevo al trato", señaló.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con AFP y EFE