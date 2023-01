El gobierno ruso comunicó su decisión de expulsar al embajador de Estonia, Margus Laidre, y de rebajar la relación diplomática con el país báltico al rango de encargados de negocios. Lo anterior se da en el marco de lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia denominó “rusofobia”, debido a la reducción de la representación diplomática en Tallin, capital de Estonia.



Tras la expulsión, que tiene como fecha límite el 7 de febrero, esta delegación diplomática será delegada a un encargado de asuntos que representará y dirigirá a la comisión de Estonia en Moscú.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países vienen en detrimento desde que el Kremlin envió sus tropas a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, se manifestó al respecto por medio de Twitter y dijo que la reducción del tamaño de la embajada rusa en Tallin responde a la falta de interés por acabar con la guerra y con el fin de lograr la paridad.



La reducción de empleados ordenada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, los embajadores presentes en Tallin deberán pasar de 21 diplomáticos y 23 miembros de personal auxiliar a 8 y 15 respectivamente. Dicha medida tendrá como fecha máxima el 1 de febrero.

Serguéi Lavro, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

“Estonia ha dado otro paso hostil con un recorte drástico de la plantilla de la embajada rusa en Tallin, reafirmando así el rumbo de la destrucción de las relaciones bilaterales. Como medida de respuesta, la parte rusa ha resuelto rebajar el rango de representación recíproca al de encargado de negocios”, dijo el Ministerio de Exteriores de Rusia según la agencia de noticias del gobierno ruso, Sputnik News.



Asimismo, este Ministerio expresó que Estonia deliberadamente destruyó todo tipo de relaciones entre los países y que se trataba de un acto de “rusofobia” elevado al punto de ser, según ellos, política estatal.



Entre tanto, Estonia no retrocede y se posiciona abiertamente a favor de Ucrania al enviarle todos los obuses FH-70 disponibles. “Los pasos de Rusia no nos impedirán brindar apoyo continuo a Ucrania, que ha estado luchando por su soberanía y la seguridad de todos nosotros durante casi un año. No nos cansaremos antes de que Ucrania gane la guerra”, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, a través de redes sociales.

